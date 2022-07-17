Serenay'ın aşk tatili

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Biraz yeşil biraz aşk

OYUNCU Serenay Sarıkaya, bir süredir işletmeci Umut Evirgen ile gözlerden uzak aşk yaşıyor. Çift, Sarıkaya’nın doğum gününde ilişkilerini ilan etti. Yoğun iş temposu öncesi Sarıkaya, sevgilisiyle Yunanistan’da başlayan uzun bir tatile çıktı. Oyuncu, 9.4 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından fotoğraflarını beğeniye sunmaya devam ediyor. Sarıkaya, son olarak yeşil gömleği ve süper mini şortuyla poz verdi.

Serenay Sarıkaya’nın “Biraz yeşil, biraz aşk” notuyla paylaştığı fotoğraflar kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Uçan adam

Türkiye’nin ilk kitesurf’çülerinden olduğunu söyleyen ünlü oyuncu, fırsat buldukça “Vazgeçilmezim” dediği bu spor için soluğu Urla’da alıyor.

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Yoğun bir sezonun ardından Çeşme’de tatil yapan, ardından Urla’ya geçen oyuncu, şimdilerde hem kitesurf keyfi yapıyor hem de yeni projeleri değerlendiriyor.

Doktorlar yaşayacak ki biz de yaşayalım

SANATÇI Hakan Taşıyan, geçirdiği organ nakilleri, tedaviler ve doktorların çabaları sonrası sağlığına kavuşmuştu.

Taşıyan önceki gün Nişantaşı’nda sağlık çalışanlarına saldırı haberlerine tepki gösterdi: “Doktorlar yaşayacak ki biz yaşayalım. Böylesine elim saldırılar çok yanlış ve büyük bir hata. Ben yaşamımı onlara borçluyum. Onlar olmasaydı ben olmazdım.” Taşıyan, yakında sahnelerde olacağını da sözlerine ekledi. Şarkıcı aynı zamanda yeni albüm için şarkı seçmekle meşgul olduğunu da belirtti.