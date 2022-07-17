Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Serenay'ın aşk tatili

#Serenay Sarıkaya#Hakan Taşıyan#Kelebekanasayfa
Serenayın aşk tatili

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Haberin Devamı

Biraz yeşil biraz aşk

OYUNCU Serenay Sarıkaya, bir süredir işletmeci Umut Evirgen ile gözlerden uzak aşk yaşıyor. Çift, Sarıkaya’nın doğum gününde ilişkilerini ilan etti. Yoğun iş temposu öncesi Sarıkaya, sevgilisiyle Yunanistan’da başlayan uzun bir tatile çıktı. Oyuncu, 9.4 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından fotoğraflarını beğeniye sunmaya devam ediyor. Sarıkaya, son olarak yeşil gömleği ve süper mini şortuyla poz verdi.

Serenayın aşk tatili

Serenay Sarıkaya’nın “Biraz yeşil, biraz aşk” notuyla paylaştığı fotoğraflar kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Uçan adam

Türkiye’nin ilk kitesurf’çülerinden olduğunu söyleyen ünlü oyuncu, fırsat buldukça “Vazgeçilmezim” dediği bu spor için soluğu Urla’da alıyor.

Haberin Devamı

Serenayın aşk tatili


Yoğun bir sezonun ardından Çeşme’de tatil yapan, ardından Urla’ya geçen oyuncu, şimdilerde hem kitesurf keyfi yapıyor hem de yeni projeleri değerlendiriyor.

Doktorlar yaşayacak ki biz de yaşayalım

SANATÇI Hakan Taşıyan, geçirdiği organ nakilleri, tedaviler ve doktorların çabaları sonrası sağlığına kavuşmuştu.

Serenayın aşk tatili

Taşıyan önceki gün Nişantaşı’nda sağlık çalışanlarına saldırı haberlerine tepki gösterdi: “Doktorlar yaşayacak ki biz yaşayalım. Böylesine elim saldırılar çok yanlış ve büyük bir hata. Ben yaşamımı onlara borçluyum. Onlar olmasaydı ben olmazdım.” Taşıyan, yakında sahnelerde olacağını da sözlerine ekledi. Şarkıcı aynı zamanda yeni albüm için şarkı seçmekle meşgul olduğunu da belirtti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Serenay Sarıkaya#Hakan Taşıyan#Kelebekanasayfa

BAKMADAN GEÇME!

26 yılın en sert freni

26 yılın en sert freni

#Otomotiv Sektörü
Teniste hedef tahtasında onlar var Seçkin bir sporun canavarlarına karşı duran hakemlerin çile dolu dünyası...

Teniste hedef tahtasında onlar var! Seçkin bir sporun canavarlarına karşı duran hakemlerin çile dolu dünyası...

#Tenis
Korkunç cinayet 40 yıl sonra aydınlandı Katili 1 santimetrelik saç teli yakalattı... Bu adam tam bir canavar

Korkunç cinayet 40 yıl sonra aydınlandı! Katili 1 santimetrelik saç teli yakalattı... "Bu adam tam bir canavar"

#Anne Pham

BAKMADAN GEÇME!

26 yılın en sert freni

26 yılın en sert freni

#Otomotiv Sektörü
Teniste hedef tahtasında onlar var Seçkin bir sporun canavarlarına karşı duran hakemlerin çile dolu dünyası...

Teniste hedef tahtasında onlar var! Seçkin bir sporun canavarlarına karşı duran hakemlerin çile dolu dünyası...

#Tenis
Korkunç cinayet 40 yıl sonra aydınlandı Katili 1 santimetrelik saç teli yakalattı... Bu adam tam bir canavar

Korkunç cinayet 40 yıl sonra aydınlandı! Katili 1 santimetrelik saç teli yakalattı... "Bu adam tam bir canavar"

#Anne Pham