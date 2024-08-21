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Wilma Elles kimdir, nereli, kaç yaşında? Wilma Elles hangi filmlerde ve dizilerde oynadı?

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Wilma Elles kimdir, nereli, kaç yaşında Wilma Elles hangi filmlerde ve dizilerde oynadı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2024 10:46

Wilma Elles kimdir sorusu, hayatı ve biyografisi hakkında bilgi edinmek isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Alman-Türk sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu olan Wilma Elles, özellikle Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisindeki Caroline rolüyle tanındı. Köln doğumlu olan Elles, çeşitli projelerde yer almış ve Türkiye'de büyük bir hayran kitlesi edinmiştir. Peki, Wilma Elles kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

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Wilma Elles, Almanya doğumlu bir oyuncu ve moda tasarımcısıdır. Özellikle Türkiye'de popüler olan dizi ve filmlerdeki rolleriyle tanınan Elles, hem Almanya hem de Türkiye'de oyunculuk kariyerine devam etmektedir. Peki, Wilma Elles kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

WILMA ELLES KİMDİR?

Wilma Elles, 18 Ekim 1986'da Köln, Almanya'da doğdu. Beş çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olan Elles, çocukluğundan itibaren sanatla ilgilenmeye başladı. Üniversite eğitimini Köln Üniversitesi'nde İslam Bilimleri üzerine tamamladı. 2008 yılında profesyonel oyunculuk kariyerine başladı ve 2010 yılında Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisindeki Caroline rolüyle geniş kitlelere ulaştı. 2016 yılında Türk vatandaşlığına geçti ve Aslı adını aldı.

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WILMA ELLES KARİYERİ

Elles, Almanya'da başladığı oyunculuk kariyerine Türkiye'de devam etti. Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisindeki Caroline rolüyle Türkiye'de tanındı. Sonrasında Filinta ve Arka Sokaklar gibi birçok dizide rol aldı. Tiyatro sahnelerinde de yer alan Elles, sinema filmlerinde de başarılı performanslar sergilemiştir. Ayrıca müzik projelerinde de yer almıştır.

WILMA ELLES TİYATRO OYUNLARI

  • Hadi Karina Koş (2015)
  • Hänsel und Gretel (2010)
  • Woyzeck (2006)
  • Antigone (2004)

WILMA ELLES DİZİLERİ VE FİLMLERİ

  • Zübeyde: Analar ve Oğullar (2023)
  • Girift (2021)
  • Arka Sokaklar (2019-2020)
  • Yeni Gelin (2018)
  • Filinta (2015)
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