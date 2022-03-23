Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek Haberleri Hayat Haberleri

Wilma Elles: 3 farklı ülkede yaşamak muhteşem

#Wilma Elles#Oyuncu#The Style Researcher
Wilma Elles: 3 farklı ülkede yaşamak muhteşem

OYUNCU Wilma Elles, Amerika’da yayınlanan “The Style Researcher” dergisine kapak oldu.

Haberin Devamı

Safiya Zaitova’nın objektifine poz veren Elles, Amerika, Almanya ve Türkiye arasında bir hayat yaşadığını söyledi.

'MUHTEŞEM OLDU'

“Sem Dhul- Die Wiederkehr” filminin galası için Berlin’de olan oyuncu, 3 farklı ülkedeki hayatını şöyle anlattı:

“En başta çocuklarım Milat ve Melodi için endişelendim. Ancak birden fazla kültürü tanımaları nedeniyle bu durum bizim için muhteşem oldu.”

'TUTKULU İNSANLAR BENİ HEYECANLANDIRIYOR'

Wilma Elles, hayatta kendisini en çok heyecanlandıran şeyin tutkulu insanlar olduğunu söyledi:

“Herhangi birinin tutku ve heyecanla bir şeyi yapması bana ilham veriyor. İnsanlar, mutlu olduğu şeyi yaptığı zaman ben de mutluyum. Beni mutlu etmek için yarım hevesle değil tam zamanlı şeyler yapılmalı.”

'YAŞADIĞIM EN ZOR ANDI'

Oyuncu ayrıca sahnede yaşadığı en zor anı şöyle anlattı:

Haberin Devamı

“Tiyatroda çok hareket etiğim bir sahnem vardı ve aşırı dar pantolonum arkadan yırtıldı. Hiçbir şey yokmuş gibi davrandım ve yavaşça kulise geçtim. Hızla pantolonu değiştirip sahneye geri döndüm.”

Ünlü oyuncu Wilma Elles, tacize uğradığı anları anlattı

Ünlü oyuncu Wilma Elles, tacize uğradığı anları anlattı

Wilma Elles: 3 farklı ülkede yaşamak muhteşem

Haberle ilgili daha fazlası:
#Wilma Elles#Oyuncu#The Style Researcher

BAKMADAN GEÇME!

Pelin Batu doktor eşi Macit Bitargile uzaklaştırma kararı aldırdı

Pelin Batu doktor eşi Macit Bitargil'e uzaklaştırma kararı aldırdı

#Pelin Batu
16 milyar TL’lik vurgun İstanbul’a uzandı

16 milyar TL’lik vurgun İstanbul’a uzandı

#Banka Vurgunu
Biden Durdurulması imkânsız dedi, Putin ise kurşun işlemez... Nedir bu hipersonik füzeler | 7 SORU 7 YANIT

Biden "Durdurulması imkânsız" dedi, Putin ise "kurşun işlemez"... Nedir bu hipersonik füzeler? | 7 SORU 7 YANIT

#Hipersonik Füze

BAKMADAN GEÇME!

Pelin Batu doktor eşi Macit Bitargile uzaklaştırma kararı aldırdı

Pelin Batu doktor eşi Macit Bitargil'e uzaklaştırma kararı aldırdı

#Pelin Batu
16 milyar TL’lik vurgun İstanbul’a uzandı

16 milyar TL’lik vurgun İstanbul’a uzandı

#Banka Vurgunu
Biden Durdurulması imkânsız dedi, Putin ise kurşun işlemez... Nedir bu hipersonik füzeler | 7 SORU 7 YANIT

Biden "Durdurulması imkânsız" dedi, Putin ise "kurşun işlemez"... Nedir bu hipersonik füzeler? | 7 SORU 7 YANIT

#Hipersonik Füze