Wilma Elles: 3 farklı ülkede yaşamak muhteşem

Haberin Devamı

Safiya Zaitova’nın objektifine poz veren Elles, Amerika, Almanya ve Türkiye arasında bir hayat yaşadığını söyledi.

'MUHTEŞEM OLDU'



“Sem Dhul- Die Wiederkehr” filminin galası için Berlin’de olan oyuncu, 3 farklı ülkedeki hayatını şöyle anlattı:

“En başta çocuklarım Milat ve Melodi için endişelendim. Ancak birden fazla kültürü tanımaları nedeniyle bu durum bizim için muhteşem oldu.”

'TUTKULU İNSANLAR BENİ HEYECANLANDIRIYOR'

Wilma Elles, hayatta kendisini en çok heyecanlandıran şeyin tutkulu insanlar olduğunu söyledi:

“Herhangi birinin tutku ve heyecanla bir şeyi yapması bana ilham veriyor. İnsanlar, mutlu olduğu şeyi yaptığı zaman ben de mutluyum. Beni mutlu etmek için yarım hevesle değil tam zamanlı şeyler yapılmalı.”



'YAŞADIĞIM EN ZOR ANDI'

Oyuncu ayrıca sahnede yaşadığı en zor anı şöyle anlattı:

Haberin Devamı

“Tiyatroda çok hareket etiğim bir sahnem vardı ve aşırı dar pantolonum arkadan yırtıldı. Hiçbir şey yokmuş gibi davrandım ve yavaşça kulise geçtim. Hızla pantolonu değiştirip sahneye geri döndüm.”