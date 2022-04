Will Smith için kader günü: Akademi toplandı: Oscar'ı geri alınacak mı?

Haberin Devamı

OSCAR'I GERİ ALINABİLİR Mİ?

King Richard adlı filmdeki performansıyla en iyi erkek oyuncu Oscar'ını kazanan Smith, teşekkür konuşmasını yaparken Chris Rock dışında salondaki herkesten ve Akademi'den özür diledi. Ardından da bir açıklamayla Chris Rock'a da yaptığı için üzgün olduğunu ifade etti. Birkaç gün sonra üyesi olduğu Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nden istifa ettiğini açıkladı. Ancak olaylar bu şekilde kapanmadı. Şimdi Smith için kader günü. Akademi, Will Smith'e yönelik bir karara varmak için toplandı. Şimdi bütün gözler Smith'e uygulanması muhtemel yaptırımların ne olabileceğine çevrildi. En çok merak edilen nokta ise Smith'in Oscar ödülünün geri alınıp alınmayacağı...

Haberin Devamı

94'üncü Oscar Ödülleri töreninde şoke eden anlar yaşandı. Herkesin gerçek mi yoksa şovun bir parçası mı olduğunu anlayamadığı o anlarda Will Smith, törenin sunucularından Chris Rock'a tokat attı. Chris Rock şakasında "Dua ediyorum Will Smith kazansın diye" dedi gülerek. Sonra da Smith'in yanında oturan karısına "Jada seni çok seviyorum. G.I Jane 2 sabırsızlıkla bekliyorum" diye seslendi. Bu sözlerin ardından Jada Pinkett Smith'in yüzündeki hoşnutsuzluk dikkat çekti.

O OLAY OSCAR TARİHİNE GEÇTİ

Rock sahnede gülmeye devam ederken Will Smith yerinden kalkıp sahneye çıktı ve Chris Rock'a bir tokat attı. Rock ise ilk şoku atlattıktan sonra "Will Smith beni dövdü" dedi. Yerine dönüp oturan Smith küfür de ederek "Karımın adını ağzına alma" dedi. Rock ise "Dostum G.I. Jane şakasıydı" dedi. Smith bunun üzerine daha yüksek sesle "Karımın adını ağzına alma" diye bağırdı. Chris Rock bu tepki üzerine "Tamam" dedi ve sonra da şunları ekledi: "Bu televizyon tarihi için muazzam bir geceydi."

Haberin Devamı

FARKINA VARANLAR DONUP KALDI

İlk anda kimse neler olduğunu anlayamadı. Herkes bunun gösterinin bir parçası olup olmadığını merak ederken kamera o iki oyuncudan uzaklaşıp seyircilere döndü. Fakat sonra salonda bulunan Vanity Fair yöneticisi Ramin Setoodeh'in Twitter mesajıyla bu olayın gerçek olduğu ortaya çıktı. Setoodeh mesajında "Bunun olması planlanmamıştı. Bu gerçek" diye yazdı.

Oscar ödül töreninde sunucu Chris Rock, Jada Pinkett Smith'in saç kaybıyla ilgili bir şaka yapınca kocası Will Smith sahneye çıkarak Rock'a Tokat atmıştı. Bu tokadın sesi tüm dünyada yankılanmıştı. Jada Pinkett Smith, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu iyileşme mevsimidir ve ben onun için buradayım" ifadelerini kullandı.

'ŞİDDETİN HER TÜRLÜSÜ ZEHİRLİ VE YIKICI'

Will Smith'in törenden bir gün sonra sosyal medya hesabından bir açıklama yapıp başta Chris Rock olmak üzere herkesten özür dilemişti. Yaptıkları için pişman olduğunu belirten yıldız oyuncu, 'Şiddetin her türlüsü zehirli ve yıkıcıdır' dedi. Şaka yapmanın mesleğinin bir parçası olduğunu belirten Smith, "Ancak Jada'nın tıbbi durumuyla ilgili bir şaka benim için çok fazlaydı ve duygusal tepki verdim." açıklamasını yaptı.

Haberin Devamı

'HADDİMİ AŞTIM'

Yıldız oyuncu sunucu Chris Rock'a da seslenerek, "Senden herkesin önünde özür dilemek istiyorum Chris. Haddimi aştım ve yanıldım. Utandım ve davranışlarım olmak istediğim adama yakışmadı. Sevgi ve nezaket dünyasında şiddete yer yoktur" diye yazdı.

AKADEMİ'DEN İSTİFA ETTİ

Will Smith, Oscar Ödülleri'ni veren Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nden istifa etti. Smith, törende başarı kazanan meslektaşlarına odaklanılması gerektiğini düşündüğü için böyle bir karar aldığını belirtti. Will Smitn, buna ek olarak Akademi tarafından kendisine yönelik olarak alınacak her kararı da kabul edeceğini vurguladı.

Haberin Devamı

EN MUTLU GECESİ BAMBAŞKA BİR YÖNE GİTTİ

Uzun kariyerinin ilk en iyi erkek oyuncu Oscar'ını kazandığı gece başarısı ve mutluluğu, bir anlık öfkesinin gölgesinde kalan Will Smith'in 1 Nisan Cuma günü yayınladığı açıklama ilk olarak Variety dergisinde yer aldı. Smith açıklamasında attığı o tokadı "şoke edici, acı verici, affedilemez" olarak nitelendirdi. Tokat attığı Chris Rock ve ailesi de dahil olmak üzere o tokadıyla kırdığı insanların listesinin uzun olduğunu belirten Smith satırlarını şöyle sürdürdü: "Akademi'nin güvenine ihanet ettim. Diğer adayların ve kazananların olağanüstü çabalarını kutlama fırsatından mahrum bıraktım." Will Smith, bütün yaşananlardan dolayı kalbinin kırık olduğunu da satırlarına ekledi.