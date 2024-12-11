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Wanda'nın çılgın doğum günü

Güncelleme Tarihi:

#Wanda Nara#Mauro Icardi#L-Gante
Wandanın çılgın doğum günü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2024 11:21

GALATASARAY’IN Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile ayrılan Wanda Nara, 38’inci doğum gününü kendisinden 13 yaş küçük sevgilisi L-Gante ve dostlarıyla birlikte kutladı.

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Gecede davetlileri ise 4 farklı DJ dans ettirdi. Ünlü isim, çılgınca eğlendiği doğum günü partisinin bir parçası olarak sevgilisiyle birlikte havuza atladı. O anlar, Nara’nın sosyal medya hesabında büyük ilgi gördü.

L-Gante, sevgilisi ile pozlarını “Sen her şeyi hak ediyorsun” notuyla beğeniye sundu. Wanda Nara, geçtiğimiz yıl boyunca ilişkilerinde inişli çıkışlı dönemler yaşadığı 10 yıllık eşi Mauro Icardi’yi terk etmiş ve rap’çi L-Gante ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Çiftin, Icardi’nin serveti ve boşanma süreciyle ilgili mahkemeye taşıdığı iddialar da sıkça gündeme geliyor.

Wandanın çılgın doğum günü
Nara ve L-Gante, havuza kıyafetleriyle atladı.

 

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#Wanda Nara#Mauro Icardi#L-Gante

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