Wanda'nın çılgın doğum günü

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Gecede davetlileri ise 4 farklı DJ dans ettirdi. Ünlü isim, çılgınca eğlendiği doğum günü partisinin bir parçası olarak sevgilisiyle birlikte havuza atladı. O anlar, Nara’nın sosyal medya hesabında büyük ilgi gördü.

L-Gante, sevgilisi ile pozlarını “Sen her şeyi hak ediyorsun” notuyla beğeniye sundu. Wanda Nara, geçtiğimiz yıl boyunca ilişkilerinde inişli çıkışlı dönemler yaşadığı 10 yıllık eşi Mauro Icardi’yi terk etmiş ve rap’çi L-Gante ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Çiftin, Icardi’nin serveti ve boşanma süreciyle ilgili mahkemeye taşıdığı iddialar da sıkça gündeme geliyor.