'Wanda Nara'yı 'yılın kadını' seçen jüriyi merak ediyoruz'

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Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi’yle olaylı bir boşanma süreci yaşayan Wanda Nara, dün akşam Çırağan Sarayı’nda düzenlenen 17. Best of Europe Awards töreninde ‘yılın kadını’ ödülünü aldı. Tören için Arjantin’den İstanbul’a gelen Nara’yı İstanbul Havaalanı’nda töreni organize eden Tuğçe Sarıkaya Dağıstan çiçeklerle karşıladı.

Wanda Nara havalimanında “İstanbul’u çok seviyorum. Biraz yorgunum, otele gidip dinlenmek istiyorum. Yarın ödül alacağım için de çok heyecanlıyım” dedi.



Icardi’yle ilgili soruları yanıtsız bırakan Nara, havalimanından Çırağan Palace Kempinski İstanbul’a geçti. Nara, otelden bol bol paylaşım yaptı.

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'JÜRİYİ MERAK EDİYORUZ'

Wanda Nara'nın 'Yılın Kadını' ödülüne layık görülmesi sosyal medyada çok konuşuldu.

Gülben Ergen de Twitter sayfasında "Wanda Nara'yı Best of Europe Awards töreninde 'Yılın Kadını' seçen jüriyi ve kriterlerini önemle merak ediyoruz" mesajını paylaştı.

Törende derin sırt dekolteli pembe bir elbise giyen Wanda Nara, gece boyunca sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaştı.