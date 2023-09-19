×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Wanda Nara'nın İstanbul turu

Güncelleme Tarihi:

#Wanda Nara#Icardi#Aysofya
Wanda Naranın İstanbul turu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2023 09:42

Icardi’nin eşi Wanda Nara, Arjantin’den gelen ailesine İstanbul turu yaptırdı. Ayasofya Camii’nin önünde başörtüsüyle poz veren ünlü isme Türk takipçilerinden yorum yağdı.

Haberin Devamı

İSTANBUL TURU

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi’nin eşi Wanda Nara, 16.8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram sayfasında yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor. Her gönderisi gündem olan Wanda Nara, sayfasına son olarak İstanbul turunda çektiği kareleri ekledi.

Wanda Naranın İstanbul turu

AİLESİNİ GEZDİRDİ

Arjantin’den gelen ailesini şehir turuna çıkaran Wanda Nara, Ayasofya Camii’nin önünde başörtüsüyle poz verdi. Galatasaray taraftarının “Yenge” diye hitap ettiği Wanda Nara’nın paylaşımlarına beğeni ve yorum yağdı. Yorumlardan bazıları şöyle: “Yakışır yengeme”, “Yengem çok yakışmış, göz rengin ortaya çıkmış”, “Kültürlere sahip çıkıyor, aslan yengem benim.”

Haberin Devamı

Wanda Naranın İstanbul turu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Wanda Nara#Icardi#Aysofya

BAKMADAN GEÇME!