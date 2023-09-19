Wanda Nara'nın İstanbul turu

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İSTANBUL TURU



Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi’nin eşi Wanda Nara, 16.8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram sayfasında yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor. Her gönderisi gündem olan Wanda Nara, sayfasına son olarak İstanbul turunda çektiği kareleri ekledi.

AİLESİNİ GEZDİRDİ



Arjantin’den gelen ailesini şehir turuna çıkaran Wanda Nara, Ayasofya Camii’nin önünde başörtüsüyle poz verdi. Galatasaray taraftarının “Yenge” diye hitap ettiği Wanda Nara’nın paylaşımlarına beğeni ve yorum yağdı. Yorumlardan bazıları şöyle: “Yakışır yengeme”, “Yengem çok yakışmış, göz rengin ortaya çıkmış”, “Kültürlere sahip çıkıyor, aslan yengem benim.”

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