Wanda Nara: Mauro Icardi kadınları ülkelere göre ayırmıştı

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Şu sıralar Arjantin’de tatilde olan çift, bu kez de Nara’nın ülkede verdiği röportaj nedeniyle gündem oldu.



Eşiyle ilişkisi hakkında konuşan Nara, “Benden önce yatağından 200 kadın geçmiş olmalı ama benden sonra bu durum tamamen yok oldu” dedi.



ONU KIZLARLA TANIŞTIRIRDIM



Icardi’nin bir dönem çapkın olduğunu ve dört telefon birden taşıdığını anlatan Wanda Nara, “Arkadaştık. Sürekli telefonda konuşurduk. Onu kızlarla tanıştırırdım, biriyle birlikte olduğunda bana söylerdi. Bekârken dört telefonla gezerdi. Telefonuna kaydettiği kadınları ülkelerine göre ayırırdı” diye konuştu.

Bir tekne gezisi sırasında Icardi’nin telefonlarından birini denize attığını da itiraf eden Nara, ilişkileri başladıktan sonra futbolcunun tamamen değiştiğini söyledi:

“Etkileyici bir şekilde değişti. Şimdi gerçekten sessiz. Evde, çocuklarla. Ampul patlasa ‘Senin için değiştireceğim’ diyor. Bunları severek yapıyor.”