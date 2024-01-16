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Wanda Nara: Mauro Icardi kadınları ülkelere göre ayırmıştı

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#Wanda Nara#Mauro Icardi#Arjantin
Wanda Nara: Mauro Icardi kadınları ülkelere göre ayırmıştı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2024 07:33

GALATASARAY’ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.

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Şu sıralar Arjantin’de tatilde olan çift, bu kez de Nara’nın ülkede verdiği röportaj nedeniyle gündem oldu.

Eşiyle ilişkisi hakkında konuşan Nara, “Benden önce yatağından 200 kadın geçmiş olmalı ama benden sonra bu durum tamamen yok oldu” dedi.

ONU KIZLARLA TANIŞTIRIRDIM

Icardi’nin bir dönem çapkın olduğunu ve dört telefon birden taşıdığını anlatan Wanda Nara, “Arkadaştık. Sürekli telefonda konuşurduk. Onu kızlarla tanıştırırdım, biriyle birlikte olduğunda bana söylerdi. Bekârken dört telefonla gezerdi. Telefonuna kaydettiği kadınları ülkelerine göre ayırırdı” diye konuştu.

Bir tekne gezisi sırasında Icardi’nin telefonlarından birini denize attığını da itiraf eden Nara, ilişkileri başladıktan sonra futbolcunun tamamen değiştiğini söyledi:

“Etkileyici bir şekilde değişti. Şimdi gerçekten sessiz. Evde, çocuklarla. Ampul patlasa ‘Senin için değiştireceğim’ diyor. Bunları severek yapıyor.”

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#Wanda Nara#Mauro Icardi#Arjantin

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