Wanda Nara İstanbul'a geldi! Galatasaray-Fenerbahçe derbisine gidecek mi?

Son günlerin en çok konuşulan ismi Wanda Nara, aylar sonra Türkiye’ye döndü.

Nara’yı havaalanında organizatör Tuğçe Sarıkaya Dağıstan, kırmızı güllerle karşıladı.

19.5 saat süren uçuşun ardından oldukça yorgun olan Nara, kısa bir açıklama yaptı; ‘ 'İstanbul'u çok seviyorum’ diyen ünlü isim, ‘Biraz bitkinim otelime gidip dinlenmek istiyorum yarın akşam ödül alacağım için de çok heyecanlıyım. Türkiye'yi ve Türk insanını çok seviyorum çünkü çok misafirperverler' dedi.

Nara boşanma davası açtığı ünlü futbolcu Mauro Icardi ilgili soruları ise cevapsız bıraktı.

DERBİ SAATİNDE ÖDÜL TÖRENİNDE OLACAK

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin oynanacağı saatlerde Çırağan Sarayı’nda düzenlenecek 17. Best of Europe Awards ödül törenine katılacak olan Wanda Nara’ya “Woman of the Year” (Yılın Kadını) ödülü verilecek.

MİLYONLUK BOŞANMA TALEBİ

Wanda Nara’nın ünlü futbolcu Mauro Icardi’den boşanma talepleri gündem oldu. Nara, Icardi’den Çocuklarının velayeti, 500 bin Euro tazminat, Milano’da bir daire ve Como Gölü kıyısında bir villa istedi. İkilinin boşanma davasının ilk duruşması 11 Mart’ta yapılacak.