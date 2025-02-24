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Wanda Nara İstanbul'a geldi! Galatasaray-Fenerbahçe derbisine gidecek mi?

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#Wanda Nara#Mauro Icardi#Galatasaray
Wanda Nara İstanbula geldi Galatasaray-Fenerbahçe derbisine gidecek mi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2025 11:51

Galatasaraylı Mauro Icardi ile boşanma aşamasında olan Wanda Nara, "Yılın Kadını" ödülünü almak için İstanbul’a geldi. 19.5 saat süren uçuşun ardından İstanbul’a inen Nara, ‘Türkiye’yi ve Türk insanını seviyorum’ dedi.

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Son günlerin en çok konuşulan ismi Wanda Nara, aylar sonra Türkiye’ye döndü.

Nara’yı havaalanında organizatör Tuğçe Sarıkaya Dağıstan, kırmızı güllerle karşıladı.

Wanda Nara İstanbula geldi Galatasaray-Fenerbahçe derbisine gidecek mi

19.5 saat süren uçuşun ardından oldukça yorgun olan Nara, kısa bir  açıklama yaptı; ‘  'İstanbul'u çok seviyorum’ diyen ünlü isim, ‘Biraz bitkinim otelime gidip dinlenmek istiyorum yarın akşam ödül alacağım için de çok heyecanlıyım. Türkiye'yi ve Türk insanını çok seviyorum çünkü çok misafirperverler' dedi.

Nara boşanma davası açtığı ünlü futbolcu Mauro Icardi ilgili soruları ise cevapsız bıraktı.

Wanda Nara İstanbula geldi Galatasaray-Fenerbahçe derbisine gidecek mi

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DERBİ SAATİNDE ÖDÜL TÖRENİNDE OLACAK

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin oynanacağı saatlerde Çırağan Sarayı’nda düzenlenecek 17. Best of Europe Awards ödül törenine katılacak olan Wanda Nara’ya “Woman of the Year” (Yılın Kadını) ödülü verilecek.

Gözden KaçmasınWanda Naradan milyonluk boşanma talebiWanda Nara'dan milyonluk boşanma talebiHaberi görüntüle

MİLYONLUK BOŞANMA TALEBİ

Wanda Nara’nın ünlü futbolcu Mauro Icardi’den boşanma talepleri gündem oldu. Nara, Icardi’den Çocuklarının velayeti, 500 bin Euro tazminat, Milano’da bir daire ve Como Gölü kıyısında bir villa istedi. İkilinin boşanma davasının ilk duruşması 11 Mart’ta yapılacak.

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#Wanda Nara#Mauro Icardi#Galatasaray

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