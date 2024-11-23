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Wanda Nara her kuralı ihlal ediyor

Güncelleme Tarihi:

#Wanda Nara#Mauro Icardi#Okan Buruk
Wanda Nara her kuralı ihlal ediyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2024 08:21

Boşanma aşamasında olduğu Wanda Nara’nın evine gelerek kendisini taciz ettiğini öne süren Mauro Icardi, yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada gündem oldu.

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KIYAFET ALMAYA GİTTİM

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi, boşanma aşamasında olduğu Wanda Nara’nın Arjantin’deki evine gelip kendisini taciz ettiğini öne sürmüş, Nara’nın videosunu sosyal medyada paylaşmıştı. Rap’çi L-Gante ile aşk yaşayan Wanda Nara ise eve sadece kıyafetlerini almak için gittiğini ve yalnız olmadığını açıklamıştı.

Wanda Nara her kuralı ihlal ediyor

ÜSTÜME ATLADI

Mauro Icardi, sosyal medyada gündem olan o paylaşımın ardından yeni bir görüntü daha yayınladı. Wanda Nara’yı evinin mutfağında videoya alan futbolcu, çektiği görüntüyü Instagram’da şu notla paylaştı: “Oturmuş bisküvi yiyor, kola içiyor. Duş aldı, saçını ve makyajını yaptı. Her kuralı ihlal ediyor. Telefonumu elimden almak için üstüme atladı. Beni taciz ediyor.”

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Icardi’nin yanındayız

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, önceki gün katıldığı davette Mauro Icardi’yle ilgili soruları yanıtladı. Buruk, futbolcunun eşiyle yaşadığı sorunlar için şöyle konuştu: “Icardi’nin hep yanındayız. Biraz önce konuştuk, sürekli irtibattayız. Kendini çok iyi hissettiğini söyledi. Yaşadıkları zor. Zor bir süreçten geçiyor. Sakatlığıyla birlikte daha da zorlaştığını düşünüyorum. Biz her şekilde onun yanındayız.”

Wanda Nara her kuralı ihlal ediyor

Wanda’yı kızdıran poz

Mauro Icardi, önceki akşam Latin Amerika’nın sevilen sanatçılarından Greeicy Rendon’ın konserini izlemeye gitti, şarkıcıyla kuliste çektirdiği fotoğrafı da sosyal medyada paylaştı. Arjantin basını, şarkıcılık da yapan Wanda Nara’nın bu kareyi görünce küplere bindiğini ve Icardi’yi defalarca aradığını öne sürdü.

Wanda Nara her kuralı ihlal ediyor

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#Wanda Nara#Mauro Icardi#Okan Buruk

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