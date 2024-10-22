Vural Çelik'in kardeşi Kadriye Çelik, Gülse Birsel'e ateş püskürdü

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“AVRUPA Yakası”ndaki ‘Kubilay’ rolüyle hafızalara kazınan Vural Çelik, 17 Ekim’de hayatını kaybetti. Dizinin senaristi ve başrolü Gülse

Birsel, cenazesine katılmadığı eski rol arkadaşı için veda mesajı yayınladı. Birsel, ‘anksiyete’si nedeniyle

birkaç yıldır cenazelere gitmediğini belirttiği paylaşımında Çelik için şöyle dedi: “Nevi şahsına münhasır biriydi. Herkese kendi kendine küser, sonra barışmak için hediyeler isterdi. Hediye konusu setin şakası haline geldikçe ‘Bu hafta bana ne alıyorsun Gülse?’ cümlesiyle girmeye başlamıştı stüdyoya. Sette biraz da bizi güldürmek için oynadığı bir ‘mağdur persona’sı vardı. Şenay Gürler’le kahve içmeye mi çıkıyoruz, ‘Vaay tabii sosyete bizi davet etmez!’, ‘Yok ben garibanım zaten, kahve ısmarlamazsınız bu fakire’ filan derken bu sefer abarttığını fark edip onu gülme tutardı.”

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YAKIŞIKSIZ CÜMLELER

Birsel, paylaşımına şöyle devam etti: “Son sezona girerken, ayrılmak istediğini söylediğinde vazgeçirmeye çalıştık. Ücret, saatler, senaryodaki yeri gibi şikâyetleri vardı. Bana alıngan tonlu bir mesajla ayrıldığını söyledi ve teşekkür etti. Belki ısrar etmemi, yapımcıyı arayıp ‘Onsuz olmaz’ dememi bekledi. Keşke son sezonda da beraber oynasaydık. Ve keşke birkaç ay sonra bir TV programında benimle ilgili yakışıksız cümleler etmeseydi. İçimde kalan üzüntü şudur: Son aylarda magazine verdiği bir röportaj karşıma çıktı. ‘Bir Gülse Birsel işinde rol alır mısınız?’ sorusuna ‘Ben ona hata yapmış olabilirim, o bana

yapmış olabilir, 3 günlük dünya’ diyor. Sonuna kadar katıldım söylediklerine ve şöyle düşündüm; ‘Muhakkak bir galada filan karşılaşınca sarılır muhabbet ederiz. Bir ara nasıl olsa denk geliriz.’ Perde çok erken kapandı. Allah rahmet eylesin.”

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KÜSMEYE GEREK YOK

Çelik, verdiği röportajda Birsel’le ilgili soruyu “Tabii olabilir. Önemli olan hataları unutup önümüze bakmak. Kimsenin kimseye küsmesine gerek yok" diye yanıtlamıştı...

ABİMDEN HELALLİK İSTESİN

GÜLSE Birsel’in paylaştıktan sonra sildiği veda yazısına Vural Çelik’in kız kardeşi Kadriye Çelik sert tepki gösterdi: “Çelik Ailesi olarak acımız henüz çok tazeyken, Gülse Birsel’in haddini aşan açıklamalarına üzülerek tanık olduk. Bir insanın kalemi yetenekli olabilir; ancak bu, onun iyi bir insan olduğu anlamına gelmez. Abim onuruyla yaşadı ve onuruyla aramızdan ayrıldı. Gülse Birsel’e tavsiyemiz, abimin mezarına gidip helallik istemesidir. Bu, belki de bu zor günlerde bir nebze olsun kalplerimize su serper. Abim yüce gönüllüdür, umarız affeder.”

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