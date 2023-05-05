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Vücut tipine göre giyinmemenin bedeli (Zeynep Bastık)

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#Zeynep Bastık#Moda#Tarz
Vücut tipine göre giyinmemenin bedeli (Zeynep Bastık)
Hande Can
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2023 11:13

Zeynep Bastık sahnede veya YouTube kanalında gayet cool bir stilde karşımıza çıkıyor.

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Buradan anlıyoruz ki sahne için çalıştığı bir stylist’i var.

Bence onu günlük hayatında da kullanmalı çünkü gelmiş geçmiş en kötü Zeynep stili ile karşı karşıyayız.

Marka giyinmek stil sahibi olmak değildir.

Önemli olan vücut tipinize göre giyinmeyi bilmek.

Mesela şortunun boyu, boyunu çok daha kısa göstermiş.

Aynı kıyafeti kısa bir şortla giyseydi bu kadar dikkat çekmeyecekti.

Vücut tipine göre giyinmemenin bedeli (Zeynep Bastık)


Merhaba uzaylı ben bir dost! (Hande Demir)

O kaynakçı gözlüğüne,
platformlu Versace ayakkabılara,
ceketin omuzlarına
yani kısaca bu kıyafete söyleyebilecek başka sözüm yok.

 

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#Zeynep Bastık#Moda#Tarz

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