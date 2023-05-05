Vücut tipine göre giyinmemenin bedeli (Zeynep Bastık)

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Buradan anlıyoruz ki sahne için çalıştığı bir stylist’i var.

Bence onu günlük hayatında da kullanmalı çünkü gelmiş geçmiş en kötü Zeynep stili ile karşı karşıyayız.

Marka giyinmek stil sahibi olmak değildir.

Önemli olan vücut tipinize göre giyinmeyi bilmek.

Mesela şortunun boyu, boyunu çok daha kısa göstermiş.

Aynı kıyafeti kısa bir şortla giyseydi bu kadar dikkat çekmeyecekti.

O kaynakçı gözlüğüne,

platformlu Versace ayakkabılara,

ceketin omuzlarına

yani kısaca bu kıyafete söyleyebilecek başka sözüm yok.