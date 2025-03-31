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Doktor Ahmet GÃ¶rkem Yasak, yaÅŸananlarÄ± sosyal medya hesabÄ±nda paylaÅŸtÄ±.

"YarÄ±m saat sonra sana kalp masajÄ± yapacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± bilmeden dinledik seni. YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z her ÅŸeye raÄŸmen seni kurtaramadÄ±k. KeÅŸke bÃ¶yle erken olmasaydÄ±... 20 sene Ã¶nceydi... KaldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ã¶ÄŸendi yurduna gelip 'GenÃ§ler bir ihtiyacÄ±nÄ±z olduÄŸunda beni direkt arayÄ±n" diye telefonunu vermiÅŸtin. YardÄ±mcÄ± olduÄŸun o genÃ§ bÃ¼yÃ¼dÃ¼, doktor oldu. Son anlarÄ±nda seni kurtarmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. 'MaÄŸusa limanÄ±' tÃ¼rkÃ¼sÃ¼nÃ¼ en gÃ¼zel sen sÃ¶ylÃ¼yordun. MaÄŸusa'da aramÄ±zdan ayrÄ±lman hiÃ§ olmadÄ±. GÃ¼le gÃ¼le 'Kuzey'in oÄŸlu. Seni hiÃ§ unutmayacaÄŸÄ±z. Allah rahmet eylesin.

"TÃœM MÃœDAHALELERE RAÄžMEN KAYBETTÄ°K'

Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti (KKTC) SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°skele kentindeki bir konser sÄ±rasÄ±nda sahnede fenalaÅŸan ÅŸarkÄ±cÄ± Volkan Konakâ€™Ä±n tÃ¼m mÃ¼dahalelere raÄŸmen hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

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"Bu gece aniden rahatsÄ±zlanmasÄ± nedeniyle 00.17â€™de MaÄŸusa Devlet Hastanesiâ€™ne mÃ¼racaat ettirilen sanatÃ§Ä± Volkan Konak, 00.42â€™de tÃ¼m mÃ¼dahalelere raÄŸmen maalesef hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸtir. DetaylÄ± aÃ§Ä±klama MaÄŸusa Devlet Hastanesi BaÅŸhekimliÄŸi tarafÄ±ndan yazÄ±lÄ± olarak yapÄ±lacaktÄ±r."

SON PAYLAÅžIMI 22 SAAT Ã–NCE

Volkan Konak, son paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ± 22 saat Ã¶nce yapmÄ±ÅŸ ve takipÃ§ilerinin bayramÄ±nÄ± kutlamÄ±ÅŸtÄ±.Â

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'Ã–LÃœM BÄ°LE GÃœZEL OLMALI'

Volkan Konak'Ä±n 2011 yÄ±lÄ±nda katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± programda sÃ¶ylediÄŸi sÃ¶zler vefatÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gÃ¼ndem oldu. Konak, "Kavgan gÃ¼zel ve bÃ¼yÃ¼k olmalÄ±. Ã–lÃ¼m bize gÃ¼zel olmalÄ±... Åžu lodosta soba zehirlenmelerine Ã§ok Ã¼zÃ¼lÃ¼yorum. Bayramda Ã¶lÃ¼mlere Ã§ok Ã¼zÃ¼lÃ¼yorum... Ã–lÃ¼m bile gÃ¼zel olmalÄ±" demiÅŸti...

Â 'VASÄ°YETÄ°M YOK, O SAHNE ÅžOVU'

Volkan Konak'Ä±n ani vefatÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, usta sanatÃ§Ä±nÄ±n yÄ±llar Ã¶nce sahnede yaptÄ±ÄŸÄ± vasiyet konuÅŸmasÄ± gÃ¼ndeme geldi. Konak, gÃ¼nlerce konuÅŸulan o aÃ§Ä±klamasÄ± iÃ§in ÅŸunlarÄ± sÃ¶ylemiÅŸti..

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"Vasiyet yok. Vasiyet yapacaksam da kendi aileme yaparÄ±m. Gazino mÃ¼ÅŸterisine yapmam. O bir sahne ÅŸovudur. Sahnedekileri ciddiye almasÄ±n arkadaÅŸlarÄ±m. Sahnede bazen argo da konuÅŸuyoruz... Ferman yazÄ±cÄ±lar var. Onlara gÃ¼n doÄŸmuÅŸ oldu. Ya bu insanlar hiÃ§ konsere gitmemiÅŸ, tiyatroya gitmemiÅŸ, hiÃ§ sahne ÅŸovu seyretmemiÅŸ.RÃ¶portajda sÃ¶ylediklerim beni baÄŸlar ama sahnedeki sÃ¶zler ÅŸov."