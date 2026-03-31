×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA SAĞLIK İLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

VJ Bülent: Erol Köse benim kurtarıcım

Güncelleme Tarihi:

#VJ Bülent#Erol Köse#İbrahim Tatlıses
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2026 08:22

Erol Köse’nin intiharının ardından sanat dünyasında eski defterler yeniden açılırken, VJ Bülent’ten sürpriz bir çıkış geldi: “Benim hikâyemde bir kurtarıcı Erol Köse.”

Haberin Devamı

HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI

23 Mart’ta Maslak’ta oturduğu binanın 16’ncı katından atlayarak yaşamına son veren Erol Köse’nin ölümünün ardından, sanat dünyasından birçok isim yapımcıyla yaşadıkları olumsuz olayları açıklamıştı.

90’lı yıllarda Kral TV ile ünlenen VJ Bülent ise Erol Köse’nin kendi hayatında bir “dönüm noktası” olduğunu söyledi. Aysu Mola’nın YouTube programına katılan VJ Bülent, dikkat çekici bir açıklama yaptı:

Gözden KaçmasınDijan Köseden babası Erol Köseye veda: Müziğinle hep yaşayacaksınDijan Köse'den babası Erol Köse'ye veda: Müziğinle hep yaşayacaksınHaberi görüntüle

BEN BU ADAMI UNUTAMAM

“Nez beni takipten çıkmış, ne yapalım canı sağ olsun. Ama benim hikâyemde bir kurtarıcı Erol Köse. Nez adına bunu söyleyemem, ben kendi adıma konuştum. ‘Nur içinde yat, hakkım da varsa sana helal olsun’ dedim. ‘İbo Show’da İbrahim Tatlıses’le Yıldız Tilbe arasında geçen cümle gibi; beni p...lerin elinden kurtardı.”

“Kral TV’den sonra çok işte çalıştım, kötü insanlarla da karşılaştım. Pavyonda da çalıştım, gazinoda da, beş yıldızlı otelde de. Büyük bir yaşam savaşı verdim. Beni de Erol onların elinden aldı. Bu kadarını söyleyeyim, tam anlatamıyorum ama benim hayatımdaki dönüm noktasıdır. Ben bu adamı unutamam.”

Gözden KaçmasınErol Köse polemiklerin adamıydıErol Köse polemiklerin adamıydıHaberi görüntüle

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!