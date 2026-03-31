VJ Bülent: Erol Köse benim kurtarıcım

HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI

23 Mart’ta Maslak’ta oturduğu binanın 16’ncı katından atlayarak yaşamına son veren Erol Köse’nin ölümünün ardından, sanat dünyasından birçok isim yapımcıyla yaşadıkları olumsuz olayları açıklamıştı.



90’lı yıllarda Kral TV ile ünlenen VJ Bülent ise Erol Köse’nin kendi hayatında bir “dönüm noktası” olduğunu söyledi. Aysu Mola’nın YouTube programına katılan VJ Bülent, dikkat çekici bir açıklama yaptı:

BEN BU ADAMI UNUTAMAM

“Nez beni takipten çıkmış, ne yapalım canı sağ olsun. Ama benim hikâyemde bir kurtarıcı Erol Köse. Nez adına bunu söyleyemem, ben kendi adıma konuştum. ‘Nur içinde yat, hakkım da varsa sana helal olsun’ dedim. ‘İbo Show’da İbrahim Tatlıses’le Yıldız Tilbe arasında geçen cümle gibi; beni p...lerin elinden kurtardı.”



“Kral TV’den sonra çok işte çalıştım, kötü insanlarla da karşılaştım. Pavyonda da çalıştım, gazinoda da, beş yıldızlı otelde de. Büyük bir yaşam savaşı verdim. Beni de Erol onların elinden aldı. Bu kadarını söyleyeyim, tam anlatamıyorum ama benim hayatımdaki dönüm noktasıdır. Ben bu adamı unutamam.”