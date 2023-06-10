Viyana’da yardım defilesi

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Atıl Kutoğlu ve Katharina Nehammer’in ev sahipliğinde Palais Hansen Kempinski Viyana’da yapılan defilede ünlü modacının 2023-24 Sonbahar-Kış koleksiyonu sergilendi. Defilede top model Kathrin Werderitsch, eski Avusturya güzeli Anna Huber ve Fashion TV’nin sahibi Michel Adam’ın top model eşi Maria Adam Lisowski de görev aldı. Defilenin finalinde Katharina Nehammer ve Atıl Kutoğlu el ele konukları selamladı.

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Gecede Türk modacının tasarımını giyen Nehammer yaptığı konuşmada, yardım projelerini çok önemsediğini, özellikle Türkiye ve Suriye’deki büyük deprem felaketinde sağ kalan çocuklara yardım etmek için çaba gösterdiklerini belirterek, Kutoğlu’na bu iş birliği için teşekkür etti.

Atıl Kutoğlu deprem felaketinden çok etkilendiğini söyledi. Bu projeyi anlatığında Katharina Nehammer’in ‘hemen yapalım’ dediğinin altını çizip Avusturya’nın First Lady’sine teşekkür etti.