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Viyana’da yardım defilesi

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#Atıl Kutoğlu#Palais Hansen Kempinski Viyana#2023-24 Sonbahar-Kış Koleksiyonu
Viyana’da yardım defilesi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2023 09:00

Viyana’da yaşayan ünlü modacı Atıl Kutoğlu, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer’in eşi Katharina Nehammer’in desteğiyle Türkiye’deki depremzede çocuklar yararına büyük bir gala defilesi düzenledi. Palais Hansen Kempinski Viyana’da yapılan defilede ünlü modacının yeni koleksiyonu tanıtıldı.

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Atıl Kutoğlu ve Katharina Nehammer’in ev sahipliğinde Palais Hansen Kempinski Viyana’da yapılan defilede ünlü modacının 2023-24 Sonbahar-Kış koleksiyonu sergilendi. Defilede top model Kathrin Werderitsch, eski Avusturya güzeli Anna Huber ve Fashion TV’nin sahibi Michel Adam’ın top model eşi Maria Adam Lisowski de görev aldı. Defilenin finalinde Katharina Nehammer ve Atıl Kutoğlu el ele konukları selamladı.

Viyana’da yardım defilesi


Gecede Türk modacının tasarımını giyen Nehammer yaptığı konuşmada, yardım projelerini çok önemsediğini, özellikle Türkiye ve Suriye’deki büyük deprem felaketinde sağ kalan çocuklara yardım etmek için çaba gösterdiklerini belirterek, Kutoğlu’na bu iş birliği için teşekkür etti.

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Viyana’da yardım defilesi


Atıl Kutoğlu deprem felaketinden çok etkilendiğini söyledi. Bu projeyi anlatığında Katharina Nehammer’in ‘hemen yapalım’ dediğinin altını çizip Avusturya’nın First Lady’sine teşekkür etti.

Viyana’da yardım defilesi


Gecede, Atıl Kutoğlu logolu tişörtlerin tanesi yardım için 100 Euro’dan satıldı. Kutoğlu tasarımı bir elbise de yardım yararına satışa sundu. Gece mavisi ipek kadife ve dantel elbiseyi, gecenin onur konukları arasında bulunan Dilek Sabancı satın aldı.

Viyana’da yardım defilesi

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#Atıl Kutoğlu#Palais Hansen Kempinski Viyana#2023-24 Sonbahar-Kış Koleksiyonu

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