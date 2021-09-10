Vildan Atasever kimdir, kaç yaşında? Vildan Atasever hangi dizilerde oynadı?
Vildan Atasever, müzisyen Mehmet Erdem’le 9 Eylül 2021 tarihinde dünya evine girdi. Bununla birlikte pek çok dizide rol alan Vildan Atasever’in hayatı ve oynadığı diziler de merak konusu oldu. Peki, Vildan Atasever kimdir, kaç yaşında? İşte Vildan Atasever dizileri ve hayatı hakkında merak edilen bazı bilgiler
Vildan Atasever ve Mehmet Erdem, önceki gün İstanbul'da bir otelde gerçekleşen törenle evlendi. Ünlü çiftin düğününe pandemi koşulları dolayısıyla sadece ailesi katılım gösterdi. Peki Vildan Atasever kimdir, hangi dizilerde oynadı? İşte Vildan Atasever hakkında merak edilenler…
VİLDAN ATASEVER KİMDİR?
Vildan Atasever 26 Temmuz 1981 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Türk dizi ve sinema oyuncusudur. Beş çocuklu Erzurumlu bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini İstanbul Bahçelievler Gürsoy Koleji'nde, Lise öğrenimini Cihangir Koleji'nde tamamladı. 15 yaşında amatör olarak tiyatro oyunculuğuna başladı. Vildan Atasever, İsmail Hacıoğlu ile 2010 yılında evlendi. 4,5 yıl evli kaldıktan sonra 21 Ocak 2015 tarihinde karşılıklı anlaşmayla boşanmışlardır.
VİLDAN ATASEVER DİZİLERİ
İlk oyunculuğunu Perihan Mağden'in yazdığı, Kutluğ Ataman'ın yönettiği İki Genç Kız filminde Handan rolünde oynadı. Daha sonra Kurtlar Vadisi adlı dizide oynadı.
Yıl
Yapım
Rol
Sinema/TV
Yönetmen
2003
Kurtlar Vadisi
Nazlı Bekiroğlu (Hüsrev Ağa'nın kızı)
TV
Osman Sınav
2004
Azize
Müge
TV
Sevgi Birsel
2004
Kadın İsterse
Buket
TV
Bora Tekay
2004
İki Genç Kız
Handan
Sinema
Kutluğ Ataman
2006
Kader
Uğur
Sinema
Zeki Demirkubuz
2007
Bıçak Sırtı
Güneş
TV
Selim Demirdelen
2007
Yaralı Yürek
Beyaz
TV
Özer Kızıltan
2008
Gece Sesleri
Aslı
TV
Cemal Şan
2008
Osmanlı Cumhuriyeti
Asude
Sinema
Gani Müjde
2009
Samanyolu
Zülal
TV
Andaç Haznedaroğlu
2011
Başrolde Aşk
Öykü
TV
Bülent İşbilen
2013
Osmanlı Tokadı
Kostantina / İstanbul
TV
M. Şevki Doğan - Hakan Gürtoğ
2014
Gece
Gülcan
Sinema
Erden Kıral
2015
The Memories of The Black Horses
Vian
Sinema
Shahram Alidi
2015
Yaz'ın Öyküsü
Umut
TV
Yağız Alp Akaydın
2016
Muhteşem Yüzyıl Kösem
Hümaşah Sultan
TV
Mert Baykal - Yağız Alp Akaydın
2017
Klavye Delikanlıları
Seyran
TV
Yahya Samancı
2019
Tek Yürek
İlknur Zengin
TV
Mehmet Ada Öztekin
2020-
Payitaht: Abdülhamid
Saliha Sultan
TV
Serdar Akar
2021-
Bonkis
Ilgın
dijital
Emre Erdoğdu