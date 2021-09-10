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Hayat
Haber Giriş: 10.09.2021 - 08:19 | Son Güncelleme:

Vildan Atasever kimdir, kaç yaşında? Vildan Atasever hangi dizilerde oynadı?

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Vildan Atasever kimdir, kaç yaşında? Vildan Atasever hangi dizilerde oynadı?

Vildan Atasever, müzisyen Mehmet Erdem’le 9 Eylül 2021 tarihinde dünya evine girdi. Bununla birlikte pek çok dizide rol alan Vildan Atasever’in hayatı ve oynadığı diziler de merak konusu oldu. Peki, Vildan Atasever kimdir, kaç yaşında? İşte Vildan Atasever dizileri ve hayatı hakkında merak edilen bazı bilgiler

Vildan Atasever ve Mehmet Erdem, önceki gün İstanbul'da bir otelde gerçekleşen törenle evlendi. Ünlü çiftin düğününe pandemi koşulları dolayısıyla sadece ailesi katılım gösterdi. Peki Vildan Atasever kimdir, hangi dizilerde oynadı? İşte Vildan Atasever hakkında merak edilenler…

Vildan Atasever kimdir, kaç yaşında Vildan Atasever hangi dizilerde oynadı

VİLDAN ATASEVER KİMDİR?

Vildan Atasever 26 Temmuz 1981 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Türk dizi ve sinema oyuncusudur. Beş çocuklu Erzurumlu bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini İstanbul Bahçelievler Gürsoy Koleji'nde, Lise öğrenimini Cihangir Koleji'nde tamamladı. 15 yaşında amatör olarak tiyatro oyunculuğuna başladı. Vildan Atasever, İsmail Hacıoğlu ile 2010 yılında evlendi. 4,5 yıl evli kaldıktan sonra 21 Ocak 2015 tarihinde karşılıklı anlaşmayla boşanmışlardır.

Vildan Atasever kimdir, kaç yaşında Vildan Atasever hangi dizilerde oynadı

VİLDAN ATASEVER DİZİLERİ

İlk oyunculuğunu Perihan Mağden'in yazdığı, Kutluğ Ataman'ın yönettiği İki Genç Kız filminde Handan rolünde oynadı. Daha sonra Kurtlar Vadisi adlı dizide oynadı.

Yıl

Yapım

Rol

Sinema/TV

Yönetmen

2003

Kurtlar Vadisi

Nazlı Bekiroğlu (Hüsrev Ağa'nın kızı)

TV

Osman Sınav

2004

Azize

Müge

TV

Sevgi Birsel

2004

Kadın İsterse

Buket

TV

Bora Tekay

2004

İki Genç Kız

Handan

Sinema

Kutluğ Ataman

2006

Kader

Uğur

Sinema

Zeki Demirkubuz

2007

Bıçak Sırtı

Güneş

TV

Selim Demirdelen

2007

Yaralı Yürek

Beyaz

TV

Özer Kızıltan

2008

Gece Sesleri

Aslı

TV

Cemal Şan

2008

Osmanlı Cumhuriyeti

Asude

Sinema

Gani Müjde

2009

Samanyolu

Zülal

TV

Andaç Haznedaroğlu

2011

Başrolde Aşk

Öykü

TV

Bülent İşbilen

2013

Osmanlı Tokadı

Kostantina / İstanbul

TV

M. Şevki Doğan - Hakan Gürtoğ

2014

Gece

Gülcan

Sinema

Erden Kıral

2015

The Memories of The Black Horses

Vian

Sinema

Shahram Alidi

2015

Yaz'ın Öyküsü

Umut

TV

Yağız Alp Akaydın

2016

Muhteşem Yüzyıl Kösem

Hümaşah Sultan

TV

Mert Baykal - Yağız Alp Akaydın

2017

Klavye Delikanlıları

Seyran

TV

Yahya Samancı

2019

Tek Yürek

İlknur Zengin

TV

Mehmet Ada Öztekin

2020-

Payitaht: Abdülhamid

Saliha Sultan

TV

Serdar Akar

2021-

Bonkis

Ilgın

dijital

Emre Erdoğdu

 

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