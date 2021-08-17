Vildan Atasever kimdir, hangi dizilerde oynadı? Sevgilisi Mehmet Erdem'le evlilik kararı aldı!

İlişkilerine bir şans daha veren Vildan Atasever ve Mehmet Erdem, geçtiğimiz haftalarda Bodrum’da tatil yaparken görüntülendi. Ünlü çiftin sürpriz bir şekilde evlilik kararı aldığı öğrenildi. Magazin D'nin haberine göre; Vildan Atasever ve Mehmet Erdem çifti, 9 Eylül tarihinde Beyoğlu’nda bulunan bir otelde dünyaevine girecek. Peki Vildan Atasever kimdir, hangi dizilerde oynadı? İşte Vildan Atasever hakkında merak edilenler…

VİLDAN ATASEVER KİMDİR?

Vildan Atasever 26 Temmuz 1981 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Türk dizi ve sinema oyuncusudur. Beş çocuklu Erzurumlu bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini İstanbul Bahçelievler Gürsoy Koleji'nde, Lise öğrenimini Cihangir Koleji'nde tamamladı. 15 yaşında amatör olarak tiyatro oyunculuğuna başladı. Vildan Atasever, İsmail Hacıoğlu ile 2010 yılında evlendi. 4,5 yıl evli kaldıktan sonra 21 Ocak 2015 tarihinde karşılıklı anlaşmayla boşanmışlardır.

VİLDAN ATASEVER DİZİLERİ

İlk oyunculuğunu Perihan Mağden'in yazdığı, Kutluğ Ataman'ın yönettiği İki Genç Kız filminde Handan rolünde oynadı. Daha sonra Kurtlar Vadisi adlı dizide oynadı.

Yıl Yapım Rol Sinema/TV Yönetmen 2003 Kurtlar Vadisi Nazlı Bekiroğlu (Hüsrev Ağa'nın kızı) TV Osman Sınav 2004 Azize Müge TV Sevgi Birsel 2004 Kadın İsterse Buket TV Bora Tekay 2004 İki Genç Kız Handan Sinema Kutluğ Ataman 2006 Kader Uğur Sinema Zeki Demirkubuz 2007 Bıçak Sırtı Güneş TV Selim Demirdelen 2007 Yaralı Yürek Beyaz TV Özer Kızıltan 2008 Gece Sesleri Aslı TV Cemal Şan 2008 Osmanlı Cumhuriyeti Asude Sinema Gani Müjde 2009 Samanyolu Zülal TV Andaç Haznedaroğlu 2011 Başrolde Aşk Öykü TV Bülent İşbilen 2013 Osmanlı Tokadı Kostantina / İstanbul TV M. Şevki Doğan - Hakan Gürtoğ 2014 Gece Gülcan Sinema Erden Kıral 2015 The Memories of The Black Horses Vian Sinema Shahram Alidi 2015 Yaz'ın Öyküsü Umut TV Yağız Alp Akaydın 2016 Muhteşem Yüzyıl Kösem Hümaşah Sultan TV Mert Baykal - Yağız Alp Akaydın 2017 Klavye Delikanlıları Seyran TV Yahya Samancı 2019 Tek Yürek İlknur Zengin TV Mehmet Ada Öztekin 2020- Payitaht: Abdülhamid Saliha Sultan TV Serdar Akar 2021- Bonkis Ilgın dijital Emre Erdoğdu

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