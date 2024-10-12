Victoria's Secret'in konuğu Dilan Çiçek Deniz

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Oyuncu, 15 Ekim akşamı düzenlenecek şovun pembe halısında Türkiye’den yürüyen tek kişi olacak.



ŞOVU DÜNYACA ÜNLÜ STARLARLA İZLEYECEK



Markanın özel davetlisi olan Deniz, pembe halı geçidinden sonra efsane moda şovunu dünyadan pek çok ünlü isimle birlikte izleyecek. Victoria’s Secret’in ilk kez tamamen kadın sanatçılardan oluşan kadrosuna ise Cher liderlik edecek. Ayrıca Güney Afrikalı şarkıcı Tyla ve K-Pop idolü Lisa da gecede sahne alacak. Aralarında Gigi Hadid, Tyra Banks ve Paloma Elsesser’in de bulunduğu markanın en ünlü modellerinden bazıları podyumda boy gösterecek.