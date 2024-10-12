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Victoria's Secret'in konuğu Dilan Çiçek Deniz

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#Victoria’S Secret Fashion Show 2024#Dilan Çiçek Deniz#Nowyork
Victorias Secretin konuğu Dilan Çiçek Deniz
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2024 07:26

DİLAN Çiçek Deniz, 6 yıl aradan sonra tekrardan yapılacak Victoria’s Secret Fashion Show 2024 için New York’a gidiyor.

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Oyuncu, 15 Ekim akşamı düzenlenecek şovun pembe halısında Türkiye’den yürüyen tek kişi olacak.

ŞOVU DÜNYACA ÜNLÜ STARLARLA İZLEYECEK

Markanın özel davetlisi olan Deniz, pembe halı geçidinden sonra efsane moda şovunu dünyadan pek çok ünlü isimle birlikte izleyecek. Victoria’s Secret’in ilk kez tamamen kadın sanatçılardan oluşan kadrosuna ise Cher liderlik edecek. Ayrıca Güney Afrikalı şarkıcı Tyla ve K-Pop idolü Lisa da gecede sahne alacak. Aralarında Gigi Hadid, Tyra Banks ve Paloma Elsesser’in de bulunduğu markanın en ünlü modellerinden bazıları podyumda boy gösterecek.

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#Victoria’S Secret Fashion Show 2024#Dilan Çiçek Deniz#Nowyork

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