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Victor Osimhen'in olaylı gecesi: Silin o fotoğrafları!

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#Victor Osimhen#Galatasaray#Kavga
Victor Osimhenin olaylı gecesi: Silin o fotoğrafları
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2025 18:11

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Victor Osimhen’in eğlence gecesi tatsız bitti. Mekân çıkışı görüntülenen futbolcu ve arkadaşları, fotoğraflarını çeken muhabirlere sert tepki gösterdi.

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ARKADAŞLARIYLA GECELERDE
-Galatasaray’da forma giyen Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen, İstanbul gecelerinde görüntülendi. Futbolcu  arkadaşlarıyla Maslak 1453’teki Tofes 99 Sports Bar adlı mekândaydı.
-Eğlence sonrası mekândan yaklaşık 10 kişilik arkadaş grubuyla birlikte ayrılan Victor Osimhen, kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına tepki gösterdi.

Victor Osimhenin olaylı gecesi: Silin o fotoğrafları

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Görüntülendiğini fark edince sinirlenen Osimhen, muhabirlere sözlü saldırıda bulundu. Kameraları engellemeye çalışan ünlü futbolcu, görüntülerin silinmesini istedi. Osimhen ve arkadaşları, sonuç alamayınca hızlı bir şekilde oradan ayrıldı. 
Victor Osimhenin olaylı gecesi: Silin o fotoğrafları


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#Victor Osimhen#Galatasaray#Kavga

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