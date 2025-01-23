Victor Osimhen'in olaylı gecesi: Silin o fotoğrafları!

Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2025 18:11
Galatasaray’ın yıldız golcüsü Victor Osimhen’in eğlence gecesi tatsız bitti. Mekân çıkışı görüntülenen futbolcu ve arkadaşları, fotoğraflarını çeken muhabirlere sert tepki gösterdi.
ARKADAŞLARIYLA GECELERDEİNGİLİZCE TEHDİT ETTİ: “SİZİ MAHVEDERİM!”
-Galatasaray’da forma giyen Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen, İstanbul gecelerinde görüntülendi. Futbolcu arkadaşlarıyla Maslak 1453’teki Tofes 99 Sports Bar adlı mekândaydı.
-Eğlence sonrası mekândan yaklaşık 10 kişilik arkadaş grubuyla birlikte ayrılan Victor Osimhen, kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına tepki gösterdi.
Görüntülendiğini fark edince sinirlenen Osimhen, muhabirlere sözlü saldırıda bulundu. Kameraları engellemeye çalışan ünlü futbolcu, görüntülerin silinmesini istedi. Osimhen ve arkadaşları, sonuç alamayınca hızlı bir şekilde oradan ayrıldı.