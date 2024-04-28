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Veteran komedyen polemiği... Hülya Avşar da dahil oldu!

Güncelleme Tarihi:

#Cem Yılmaz#Hasan Can Kaya#HÜLYA AVŞAR
Veteran komedyen polemiği... Hülya Avşar da dahil oldu
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2024 09:03

Cem Yılmaz ve Hasan Can Kaya ‘veteran komedyen’ polemiğiyle gündemde.

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Uzun aradan sonra “CMXXIV” adlı stand up gösterisiyle sahnelere dönen Yılmaz, şovu sırasında bazı seyircilerinin Gebze’den geldiklerini söylemesi üzerine Kaya’ya laf atmıştı.

“Hasan Can Kaya’nın gösterileri ertelendi” diyen komedyen, meslektaşını küfürlü konuştuğu gerekçesiyle eleştirmişti:

“O böyle konuşuyor ya; ‘Naber a., iyi sen a.’, siz de Gebze’den gelin tamam mı a.?” Hasan Can Kaya’dan yanıt gecikmedi.

Geçtiğimiz günlerde maç yaparken omzunu kıran ve ameliyat olan Kaya, “Cem Yılmaz gösterisinde size gönderme yapmış, ne diyeceksiniz?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Evet, çocuklar (ekibi) izlettiler. Kısa bir sakatlık geçirdim, oyuna benim yerime veteran komedyenler liginden Cem Yılmaz girmiş. İzledim ama olmamış tam. Meseleyi yanlış anlamış. Yapamamış yani. Ama yine de çabasını takdir ettim. Çalışmalarının devamını diliyorum. Son yılların en çok izlenen işlerini onun da izlemesini de takdir ettim.”

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Veteran komedyen polemiği... Hülya Avşar da dahil oldu

ANLAMI NE?

İngilizce kökenli bir kelime olan ‘veteran’, genellikle askeri terminolojide kullanılıyor ve ‘kıdemli’, ‘tecrübeli’, ‘deneyimli’, ‘emektar’ anlamlarına geliyor. Veteran kelimesi aynı zamanda ‘emekli’ ve ‘ilerleyen yaşına rağmen mesleğine devam eden’ kişiler için de kullanılabiliyor.

Hasan Can öyle demek istememiştir

Önceki akşam Yeniköy’de görüntülenen Hülya Avşar, Cem Yılmaz’la Hasan Can Kaya arasındaki polemik hakkında konuştu:

Veteran komedyen polemiği... Hülya Avşar da dahil oldu

Cem Yılmaz yapmaz. Hiçbir komedyen veteran olmaz bence. Hasan Can da öyle dememiştir. Öyle demek istememiştir yani. İkisi de birbirini seviyor diye biliyorum ben. Sosyal medyada öyle okuyordum yani.”

 

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#Cem Yılmaz#Hasan Can Kaya#HÜLYA AVŞAR

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