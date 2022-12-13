Vergi rekortmenleri listesine girmişti... Ünlü oyuncu ilk hasadını aldı!

Haberin Devamı

Kadınlara ilham olmak istiyorum

Oyuncu Filiz Taçbaş, İzmir-Aliağa’da bulunan çiftliğinden bu yıl ilk zeytin hasadını aldı.

Çiftçi belgesine sahip olan zeytin tarlasından çıkan mahsulleri toplayan Taçbaş, zeytinyağı üreticiliği yapacağını söyledi.

‘Taçbaş Zeytinyağları’ markasıyla doğal zeytinyağ üretimine başlayacak olan oyuncu, çiftlikteki deposundan, 1999 yılında T.C. Maliye Bakanlığı İstanbul Defterdarlığı tarafından vergi rekortmenleri arasında 79’uncu sırada olduğunu gösteren teşekkür belgesini de çıkardı.

Oyuncu, teşekkür belgesini kadınlara ilham olması açısından çiftliğindeki zeytin ağacına astı. Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artması nedeniyle mutlu olduğunu söyleyen Taçbaş, “Kadın gücünün tüm piyasalarda yaygınlaşması ülkem adına onur verici” dedi.

Haberin Devamı

ÜNLÜLERİN KÖY HAYATI

İşte şehir hayatından sıkılıp soluğu doğada alan ünlü isimler...

300 bin TL ödedi.... Kalben'in inziva evi!

Kalben, uzun zamandır kafasını dinlemek için orman içinde bir ev arıyordu. İstediğini nihayet Kazdağları’nda buldu. İnternette gördüğü bir evi çok beğendi. Şarkıcı, yardımcılarıyla Kazdağları’na gitti. Daha önce bir yazılımcının kendisinin inşa ederek oturduğu derme çatma eve hayran kaldı.

300 BİN TL

Posta'dan Suna Akyıldız'ın haberine göre; Kalben, binlerce dönüm orman alanının ortasında, özel konumlu, 1025 m² bahçesi, 30 m² kullanım alanı olan ahşap dağ evini 300 bin TL ödeyerek hemen satın aldı.

KİTAPLAR HEDİYE

Eve giren Kalben binlerce kitabı görünce şok geçirdi. Şarkıcı kitapları da almak istedi. Bunu öğrenen ev sahibi kitapların büyük bir kısmını hediye etti.

Haberin Devamı

Kalben, tuvaleti bile dışarıda olan evin tadilatı için şu sıralar mimarla görüşüyor. Kalben bu keşfini yakın çevresine “Tam hayalimdeki gibi, kafa dinleyeceğim bir yer” diye anlatıyor.

Kışa hazırlık başladı... Ünlü isim soluğu Ayvalık'taki evinde aldı!

Oyuncu-sunucu Derya Baykal, sonbaharın gelmesiyle soluğu Ayvalık'taki evinde aldı. Bahçesindeki zeytinleri toplayan Baykal kışa hazırlık yaptı.

Kariyerine tiyatro sahnesiyle başlayan Derya Baykal daha sonra TV sunuculuğu ve seslendirme çalışmalarında yer aldı.

Ferhan Müjgan Şensoy ve Derya Şensoy adında iki kızı olan ünlü isim son zamanlarda el işleri hakkında yaptığı televizyon programı ile seyircinin karşısına çıkıyor...

Haberin Devamı

Tecrübelerini sevenleriyle paylaşan Baykal, sonbaharın gelmesiyle erzak hazırlamaya başladı. Ayvalık'taki evine giden Baykal, zeytinleri topladı, vakit kaybetmeden işe koyuldu.

Yapılan işlemleri tek tek anlatan Baykal paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Rüzgâr zeytinleri yere dökmüş birini bile ziyan etmeyi düşünmüyorum.

Yere düşen zeytin olmazmış, onları süs yaparız artık.

Bir bilgiye göre de yere düşen zeytin kurtlu zeytinmiş…

'Bugün de elimiz boş çıkmadık bahçeden'

Oyuncu Burcu Kara, geçtiğimiz yıl Bursa’nın İznik ilçesindeki doğup büyüdüğü köy evini yeniledi.

Haberin Devamı

Çocukluğunun geçtiği yıkılmaya yüz tutmuş, eski kerpiç ev için büyük çaba gösteren ünlü oyuncu, ' Evin çökmesine gönlüm hiç razı değildi. Bir delilik yapıp restorasyona karar verdik' dedi.

Evin tüm değişimini yakından takip eden Kara, her gelişmeyi sosyal medya hesabında paylaştı.

Burcu Kara evin içini tamamen ahşap kaplattı ve dekorasyonla da kendisi ilgilendi. Uzun çalışmalarının ardından evin son halini takipçileri ile paylaşan Kara, bahçesine diktiği tohumlardan da meyve-sebze almaya başladı.

En son eline bir tepsi alıp bahçesindeki armut ve domatesleri toplayan ünlü oyuncu paylaşımının altına şu notu düştü; "Bugün de elimiz boş çıkmadık bahçeden. Şimdi seneye tohum biriktirme zamanı. Bakın; hiçbir şey istemem. Ama elinizde ata tohumu varsa 'hayır' demem. Hep diyorum; Çocuklarınıza mutlaka tohum bırakın. Artırın, biriktirin. Doğaya sahip çıkalım. Daha fazla tarım bitmeden, başka ülkelere daha fazla muhtaç kalmadan, hepimiz kendi evimizde bunun önlemini alalım"

Haberin Devamı

Yaz boyu bahçesinden beslenen Kara, kendi yetiştirdiği ürünleri tüketiyor.

DOĞA TUTKUSU AİLEDEN MİRAS

İstanbul sosyetesinin ünlü isimlerinden Neslihan Kozanoğlu, yıllar önce Çatalca'da çiftlik satın aldı. Her fırsatta doğaya olan tutkusundan bahseden Kozanoğlu, vaktinin çoğunu bu çiftlikte geçirmeye başladı.

Yıllardır organik tarım ile uğraşan Kozanoğlu'nun çiftliği bir dönem Kanal D'nin efsaneleşen dizisi Aşk-ı Memnu'ya da ev sahipliği yaptı.

Neslihan Kozanoğlu, geniş bir bahçe içerisinde yer alan ve hiçbir detayın unutulmadığı çiftlik evinin fotoğraflarını Instagram sayfasında yayınlıyor.

Kendi meyve ve sebzesini yetiştiren, çiftliğin işleriyle meşgul olan ve hayvancılıkla uğraşan Kozanoğlu'nun bu tutkusu aslında aileden miras!

Zaman zaman çocukluk fotoğraflarını da takipçileri ile paylaşan Neslihan Kozanoğlu, son olarak traktör üzerindeki pozuna "Yıllar öncesinden ne olacağım belliymiş" notunu düştü.

Takipçileri fotoğrafın altına 'yok artık', 'inanılmaz', 'adam olacak çocuk' yorumlarını yaptılar.

Lüks çiftlik evi pandemi döneminde Neslihan Kozanoğlu'nun neredeyse sığınağı olmuştu...

SAHNE IŞIKLARI DA YOK, PARILTILI KIYAFETLER DE...



Son dönemin popüler isimlerinden Ceylan Ertem, hafta sonunu köyde geçirdi. Ertem çektiği fotoğrafları da Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

Elinde sopa köy sokaklarını dolaşan Ceylan Ertem, paylaşımının altına "Köydeki köpeklerin gönlünü fena kazandım " notunu düştü.

ŞEHRİ GERİDE BIRAKTI

Başak Sayan 2014’te Murat Vardal ile nikah masasına oturmuş, 2016’da ikizleri Ares ve Milan dünyaya gelmişti. Çift koronavirüs salgını başladıktan sonra çocuklarıyla birlikte önlem olarak Şile’deki yazlıklarına taşındı.

Sayan “Ormanlık bir alanda kendi başımıza geçinmeye, organik bir yaşam sürdürmeye çalışıyoruz. İşlerimiz için kısa süreliğine merkezdeki evimize gelip dönüyoruz. Sessiz sakin, keyifli bir düzen kurduk” dedi.

ORGANİK TARIMA BAŞLADI

İbrahim Çelikkol, İzmit’teki çiftliğinde organik tarıma başladı.

Gerekli malzemeleri temin eden ünlü oyuncu, 3 kişiyi de yanında işe aldı. Çelikkol, yakında ürettiği organik ürünleri satışa çıkaracak.

'AVUÇ KADAR BAHÇE BİZE YETİYOR'

Özge Borak, organik tarıma merak sardı.

Bahçeye kavun eken, domatesleri dalından toplayan Borak; çektiği fotoğrafları da sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı. "Bir süre bağdır, bahçedir çok duyarsınız benden. Sebzeyi, meyveyi dalından kendin koparıp yemek gibisi yok. Hele ki kendi bahçenden olunca daha bir başka. Öyle dönümlerce bahçemiz yok, avuç içi kadar ama bize yetiyor."

KAMERALARDAN UZAK...



90'lı yılların efsane isimlerinden Pınar Aylin, 1999 yılında evlendiği Mert Tokatlıoğlu'ndan 2008 yılında boşanmıştı.

Maya isminde bir kızı olan Aylin, 2014 yılında Süleyman Erbaykent ile nikah masasına oturdu. Yıllar önce İstanbul'u terk eden, kameralardan uzaklaşm Pınar Aylin, eşi ve kızı ile birlikte kendisine memleketi İzmir'de yepyeni bir hayat kurdu. Boş vakitlerinde bahçe ile ilgilenen Pınar Aylin, çektiği fotoğrafları da Instagram sayfasında takipçileri ile paylaşıyor.

KÖY KIZI BURCU

Kanal D’nin “Camdaki Kız” dizisiyle seyirci karşısına çıkan Burcu Biricik, hafta sonu Ayvalık’taydı.

Güzel oyuncu daha önce Ayvalık’a bağlı Küçükköy’den tarihi bir konak aldığı haberleriyle gündeme gelmişti. Biricik başında yemenisi, üzerinde şalvarıyla zeytin toplarken çektirdiği fotoğrafları da sosyal medyada paylaştı

'SAĞLIKLI ÜRÜNLER TÜKETİYORUM'

Oyuncu Gizem Karaca 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile nikah masasına oturmuş ve İzmir'e yerleşmişti...

Gizem Karaca, kendisini bahçe işlerine verdi. Organik tarıma başlayan Karaca, "Hem sağlıklı ürünler tüketiyorum, hem de bahçe ile uğraşarak zaman geçiriyorum" dedi.

'HER ŞEY BİR OYUNDU'

Merve İldeniz de bir zamanlar podyumun en gözde modellerinden biriydi.

Öyle ki günde birkaç defileye çıkardı. Ama onun hayali bambaşkaydı. "İstanbul beni her zaman boğuyordu. Kirlendiğimi hissetmeye başlamıştım. Her şey bir oyundu. Bu oyunu daha fazla oynamak istemedim" diyen İldeniz de büyük kente veda edip köye yerleşti.

DOĞA İLE İÇ İÇE

90'lı yılların popüler şarkıcısı Ege, Bodrum Güvercinlik'te kendisi için ağaçtan ev yaptırdı.

Ege yeni yaşamıyla ilgili olarak "Şehir gürültüsünden uzak tek başıma ormanın içine yaşamayı seçtim. İnternetim yok, kargaşa yok, kavga yok. Bodrum'da haftanın 3 günü sahneye çıkıyorum. Market ihtiyacını görüp evime geliyorum. Doğa ile iç içe yaşamak bana huzur veriyor" dedi.

MARKET ALIŞVERİŞİ BİTTİ

Yılmaz Erdoğan birçok kişinin hayali olan organik yaşamı gerçeğe dönüştürdü.

Birkaç yıl önce satın alıp yerleştiği Köyceğiz’de organik tarım yapan Erdoğan, market alışverişine son verdi.

O BİR TESCİLLİ GÜZEL

1982 yılında hem Türkiye hem de Avrupa Güzeli seçilen Nazlı Deniz Kuruoğlu hayatını Kuşadası'ndaki Caferli köyünde sürdürüyor.

Bir butik otel işleten Kuruoğlu, yeri geliyor fırında ekmek pişiriyor, yeri geliyor reçel kaynatıyor. Kelimenin tam anlamıyla köy hayatı yaşıyor. Kuruoğlu, doğayı korumaya yönelik etkinliklerde de aktif olarak görev alıyor.