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Venedik’te sürpriz yakınlaşma

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#Hakan Sabancı#Emma Suki#Venedik
Venedik’te sürpriz yakınlaşma
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2022 08:13

Hakan Sabancı film festivali için gittiği Venedik’te İsveçli oyuncu ve model Emma Suki ile görüntülendi.

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FESTİVALE GİTTİ

Cemiyet hayatının gözde bekarlarından Hakan Sabancı özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Sabancı, 79. Venedik Film Festivali’ne katılmak üzere gittiği Venedik’te de sürpriz bir isimle görüntülendi.

Venedik’te sürpriz yakınlaşma

SIK SIK TÜRKİYE’YE GELİYOR

Snob Magazin’in haberine göre; Hakan Sabancı festivalde İsveçli oyuncu ve model Emma Suki ile bir araya geldi. Aynı masada görüntülenen ikili, samimi halleriyle dikkat çekti. Hakan Sabancı’nın Türkiye’ye son dönemde sık sık gelen Emma Suki ile ilişki yaşayıp yaşamadığı merak konusu.

Venedik’te sürpriz yakınlaşma

“The Playlist”, “Feed” ve “Huss” adlı projelerde de rol alan Emma Suki, aynı zamanda modellik yapıyor.

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#Hakan Sabancı#Emma Suki#Venedik

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