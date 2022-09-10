Venedik’te sürpriz yakınlaşma

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FESTİVALE GİTTİ



Cemiyet hayatının gözde bekarlarından Hakan Sabancı özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Sabancı, 79. Venedik Film Festivali’ne katılmak üzere gittiği Venedik’te de sürpriz bir isimle görüntülendi.

SIK SIK TÜRKİYE’YE GELİYOR



Snob Magazin’in haberine göre; Hakan Sabancı festivalde İsveçli oyuncu ve model Emma Suki ile bir araya geldi. Aynı masada görüntülenen ikili, samimi halleriyle dikkat çekti. Hakan Sabancı’nın Türkiye’ye son dönemde sık sık gelen Emma Suki ile ilişki yaşayıp yaşamadığı merak konusu.

“The Playlist”, “Feed” ve “Huss” adlı projelerde de rol alan Emma Suki, aynı zamanda modellik yapıyor.