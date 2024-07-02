Veliefendi’de ünlü yağmuru

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Türk yarışçılığının derbisi olarak bilinen Gazi Koşusu’nun 98’incisi, yaklaşık 25 bin yarışsever tarafından ilgiyle izlendi. 2 bin 400 metre çim pistte koşulan Gazi Koşusu’nu Dragon Flame ile jokey Akın Sözen kazandı. İkinciliği Zızka, üçüncülüğü Borrego elde ederken, Son of Cooger isimli safkan dördüncü sırada yer aldı.



Yarışı hipodrom.com locasından takip eden tanınmış isimler arasında Gizem-Emre Karayel, Yağmur Tanrısevsin, Tuvana Türkay, Ebru Cündübeyoğlu, Dolunay Soysert, Merve Dizdar, Sera Kutlubey, Sera Tokdemir, Doğu Demirkol, Ece Sükan, Ercan Kesal, Aziz Yıldırım ve Talip Öztürk de vardı. Özellikle kadınların şık kıyafetleri ve zarif şapkaları dikkat çekti. Sanat dünyasının ünlü isimleri, Gazi Koşusu öncesi koşulan yarışlarda oynadıkları bahisleri tutturunca büyük sevinç yaşadı.





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Ebru Cündübeyoğlu - Dolunay Soysert

Tuvana Türkay - Yağmur Tanrısevsin

Melodi Elbirliler Türkmen - Arda Türkmen

Ece Sükan - Saba Naghsh