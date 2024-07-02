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Veliefendi’de ünlü yağmuru

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#Gazi Koşusu#Veliefendi#Gazi Mustafa Kemal Atatürk
Veliefendi’de ünlü yağmuru
Behlül AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2024 09:24

Gazi Mustafa Kemal Atatürk anısına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu’nun 98’incisi önceki gün Veliefendi Hipodromu’nda koşuldu. Yarışı çok sayıda ünlü isim de yerinde izledi. Pistte heyecanlı mücadele sürerken, tribünlerde şıklık yarışı vardı.

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Türk yarışçılığının derbisi olarak bilinen Gazi Koşusu’nun 98’incisi, yaklaşık 25 bin yarışsever tarafından ilgiyle izlendi. 2 bin 400 metre çim pistte koşulan Gazi Koşusu’nu Dragon Flame ile jokey Akın Sözen kazandı. İkinciliği Zızka, üçüncülüğü Borrego elde ederken, Son of Cooger isimli safkan dördüncü sırada yer aldı.

Yarışı hipodrom.com locasından takip eden tanınmış isimler arasında Gizem-Emre Karayel, Yağmur Tanrısevsin, Tuvana Türkay, Ebru Cündübeyoğlu, Dolunay Soysert, Merve Dizdar, Sera Kutlubey, Sera Tokdemir, Doğu Demirkol, Ece Sükan, Ercan Kesal, Aziz Yıldırım ve Talip Öztürk de vardı. Özellikle kadınların şık kıyafetleri ve zarif şapkaları dikkat çekti. Sanat dünyasının ünlü isimleri, Gazi Koşusu öncesi koşulan yarışlarda oynadıkları bahisleri tutturunca büyük sevinç yaşadı.

Veliefendi’de ünlü yağmuru

Ebru Cündübeyoğlu - Dolunay Soysert

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Veliefendi’de ünlü yağmuru

Tuvana Türkay - Yağmur Tanrısevsin

Veliefendi’de ünlü yağmuru

Melodi Elbirliler Türkmen - Arda Türkmen

Veliefendi’de ünlü yağmuru

Ece Sükan - Saba Naghsh

Veliefendi’de ünlü yağmuru


Yarışları dürbünle takip eden Merve Dizdar, Gazi Koşusu dahil üç ayrı koşuda kupon tutturdu: “Acemi şansı galiba, hayatımda ilk kez oynadım ve tutturdum!”

Veliefendi’de ünlü yağmuru

Merve Dizdar

Veliefendi’de ünlü yağmuru

Sera Kutlubey
Veliefendi’de ünlü yağmuru


Merdivenlerden düştü

Sera Tokdemir, Gazi Koşusu öncesinde talihsiz bir kaza yaşadı. Merdivenlerden düşen oyuncu bileğini incitti. Ayağı bandaja alınan oyuncu, daha sonra tribüne çıkarak yarışları izledi.

Veliefendi’de ünlü yağmuru

Burcu Kıratlı

Veliefendi’de ünlü yağmuru


Gözlerim doluyor

Tuvana Türkay, “Gazi Koşusu demek, Ulu Önder tatürk demek. Sanki şu anda buralarda bir yerlerde izliyormuş gibi hissediyorum ve gözlerim doluyor” dedi.

Veliefendi’de ünlü yağmuru

Ezgi Yavuz  - Erman Toroğlu

Veliefendi’de ünlü yağmuru

Serdar Adalı

Veliefendi’de ünlü yağmuru

Ercan Kesal - Doğu Demirkol

Veliefendi’de ünlü yağmuru

Yavuz Bingöl - Nilşah Ağaoğlu

Veliefendi’de ünlü yağmuru


ATÇILARIN BAYRAMI

Tay TV Genel Yayın Yönetmeni Hakan Cantınaz, Gazi Koşusu’nun atçıların bayramı olduğunu söylerken “hipodrom.com” Genel Müdürü Ersin Erdem de “Bizim için çok önemli bir gün. Hem Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün himayelerinde başlayan bir yarış hem de spor müsabakaları içinde hiç kesintisiz art arda düzenlenen bir yarış olduğu için çok mutluyuz” dedi.





 

 

 

 

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#Gazi Koşusu#Veliefendi#Gazi Mustafa Kemal Atatürk

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