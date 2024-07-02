Veliefendi’de ünlü yağmuru

Türk yarışçılığının derbisi olarak bilinen Gazi Koşusu’nun 98’incisi, yaklaşık 25 bin yarışsever tarafından ilgiyle izlendi. 2 bin 400 metre çim pistte koşulan Gazi Koşusu’nu Dragon Flame ile jokey Akın Sözen kazandı. İkinciliği Zızka, üçüncülüğü Borrego elde ederken, Son of Cooger isimli safkan dördüncü sırada yer aldı.
Yarışı hipodrom.com locasından takip eden tanınmış isimler arasında Gizem-Emre Karayel, Yağmur Tanrısevsin, Tuvana Türkay, Ebru Cündübeyoğlu, Dolunay Soysert, Merve Dizdar, Sera Kutlubey, Sera Tokdemir, Doğu Demirkol, Ece Sükan, Ercan Kesal, Aziz Yıldırım ve Talip Öztürk de vardı. Özellikle kadınların şık kıyafetleri ve zarif şapkaları dikkat çekti. Sanat dünyasının ünlü isimleri, Gazi Koşusu öncesi koşulan yarışlarda oynadıkları bahisleri tutturunca büyük sevinç yaşadı.
Ebru Cündübeyoğlu - Dolunay Soysert
Tuvana Türkay - Yağmur Tanrısevsin
Melodi Elbirliler Türkmen - Arda Türkmen
Ece Sükan - Saba Naghsh
Yarışları dürbünle takip eden Merve Dizdar, Gazi Koşusu
dahil üç ayrı koşuda kupon tutturdu: “Acemi şansı galiba, hayatımda ilk kez oynadım ve tutturdum!”
Merve Dizdar
Sera KutlubeyMerdivenlerden düştü
Sera Tokdemir, Gazi Koşusu öncesinde talihsiz bir kaza yaşadı. Merdivenlerden düşen oyuncu bileğini incitti. Ayağı bandaja alınan oyuncu, daha sonra tribüne çıkarak yarışları izledi.
Burcu Kıratlı
Gözlerim doluyor
Tuvana Türkay, “Gazi Koşusu demek, Ulu Önder tatürk demek. Sanki şu anda buralarda bir yerlerde izliyormuş gibi hissediyorum ve gözlerim doluyor” dedi.
Ezgi Yavuz - Erman Toroğlu
Serdar Adalı
Ercan Kesal - Doğu Demirkol
Yavuz Bingöl - Nilşah AğaoğluATÇILARIN BAYRAMI
Tay TV Genel Yayın Yönetmeni Hakan Cantınaz, Gazi Koşusu’nun atçıların bayramı olduğunu söylerken “hipodrom.com” Genel Müdürü Ersin Erdem de “Bizim için çok önemli bir gün. Hem Gazi Mustafa Kemal Atatürk
’ün himayelerinde başlayan bir yarış hem de spor müsabakaları içinde hiç kesintisiz art arda düzenlenen bir yarış olduğu için çok mutluyuz” dedi.