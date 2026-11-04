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Vefat eden eşini doğum gününde andı... 'Varlığın daima hayatımı hafifletti'

Güncelleme Tarihi:

#Kanbolat Görkem Arslan#Hicran Akın Arslan#Poyraz Karayel
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2026 14:29

Ünlü oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, şubat ayında evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 45 yaşında hayatını kaybetmişti. Ani ölümüyle sanat dünyasını yasa boğan Arslan, doğum gününde eşi Hicran Akın Arslan ve yakın dostları tarafından duygusal paylaşımlarla anıldı.

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DOĞUM GÜNÜNDE DUYGULANDIRAN MESAJLAR

Poyraz Karayel, Tatar Ramazan, Bir Deli Rüzgar, Servet, Yer Gök Aşk, Asi ve Kuruluş Osman gibi birçok yapımda rol alan Kanbolat Görkem Arslan, şubat ayında Beyoğlu'ndaki evinde gece saatlerinde fenalaşmıştı. Durumu fark eden eşi Hicran Akın Arslan'ın ihbarı üzerine eve sağlık ekipleri sevk edilmişti.

İlk müdahalesi evinde yapılan oyuncu, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamamıştı.

12 Şubat 2026'da Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilen oyuncunun cenazesine sanat dünyasından çok sayıda isim katılmıştı.

EŞİNDEN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Kanbolat Görkem Arslan'ın eşi Hicran Akın Arslan, doğum gününde eşini unutmadı. Birlikte mutlu oldukları anlardan bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Arslan, "İyi ki doğdun sevgilim. Varlığın daima hayatımı hafifletti" sözleriyle özlemini dile getirdi.

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Vefat eden eşini doğum gününde andı... Varlığın daima hayatımı hafifletti

CELİL NALÇAKAN: SENİ ÇOK ÖZLÜYORUM

Arslan'ın Poyraz Karayel dizisinden rol arkadaşı ve yakın dostu Celil Nalçakan da arkadaşını doğum gününde andı. Birlikte çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Nalçakan, duygusal mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İçinde adın geçmeyen anım yok kadar az. İçimde hasretin tarifsiz. İyi ki doğdun canım kardeşim. Seni çok özlüyorum."

Vefat eden eşini doğum gününde andı... Varlığın daima hayatımı hafifletti

DENİZ ÇAKIR'DAN PAYLAŞIM

Oyuncu Deniz Çakır da Kanbolat Görkem Arslan'ı unutmayarak paylaşımına, "İyi ki doğdun güzel arkadaşım" notunu düştü.

Vefat eden eşini doğum gününde andı... Varlığın daima hayatımı hafifletti

 

 

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#Kanbolat Görkem Arslan#Hicran Akın Arslan#Poyraz Karayel

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