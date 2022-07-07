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Vefalı Ajda

#Ajda Pekkan#İlham Gencer#Bora Gencer
Vefalı Ajda

Ajda Pekkan, ramazan ayında ilerleyen yaşı orucu kaldıramadığı için rahatsızlanan ve hastanede tedavisi süren ‘Hocam’ dediği 99 yaşındaki müzisyen İlham Gencer’i hiç yalnız bırakmıyor.

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Ajda Pekkan ‘Hocam’ dediği 99 yaşındaki müzisyen İlham Gencer’i tedavi gördüğü Bodrum Acıbadem Hastanesi’nde ziyaret etti. Vefalı olduğunu gösteren Ajda Pekkan’ın vücut direnci düştüğü için hastanede tedavi gören İlham Gencer’i sık sık ziyaret ettiği öğrenildi. 99 yaşındaki yaşayan çınar İlham Gencer geçtiğimiz ramazan ayında oruç tutmuş ve ilerleyen yaşının orucu kaldıramamaması sonucu rahatsızlanmıştı.

Vefalı Ajda


30 Ağustos’ta 100 yaşına basacak

Yaşayan ve ebediyete intikal eden birçok sanatçı ve şarkıcı ile çalışmalar yapan, Cumhuriyet ile yaşıt Bozkurt İlham Gencer 30 Ağustos tarihinde 100 yaşına basacak. Çok arzu ettigi Devlet Sanatçılığı unvanını alamayan İlham Gencer’in tek dileğinin 100 yaşını görmek olduğu biliniyor. İlham Gencer, bu dileğini geçen Nisan’da Hürriyet’in ‘Hey Gidi Yıllar’ köşesinde yayınlanan röportajında bir kez daha dile getirmişti.

 

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#Ajda Pekkan#İlham Gencer#Bora Gencer

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