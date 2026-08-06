31 yıllık sanat hayatımın özeti

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Serdar Ortaç önceki akşam İstanbul Festivali kapsamında Yenikapı Etkinlik Alanı’nda sahne aldı. Şarkıcının şarkılarını sürpriz konukları seslendirdi. Ortaç, konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı:

“Biliyorsunuz ‘Saygı’ gecesi düzenlenecekti. Biletler satılmasına rağmen iptal etmek istedik. Ama seyirciyi de mağdur etmek istemedik ve konseri ‘Serdar Ortaç Gecesi’ne çevirdik.”

Şarkıcı, 31 yıllık müzik kariyerini kutladığını söyledi: “Bu gece 31 senenin özeti var. Ben daha gitmedim, gitmeyi de düşünmüyorum. Konser teklifi gelmezse ancak emekli olurum. Teklifler geldiği sürece sahnede olmaya devam edeceğim. Ben daha ölmedim.”

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ÜNLÜ İSİMLER SESLENDİRDİ

Eser Yenenler’in moderatörlüğünü üstlendiği gecede ilk olarak DJ Emrah Karaduman performans sergiledi. Ardından Kibariye, Melis Fis, Ekin Uzunlar, Nazlı Senem, Mustafa Mert Koç, Elif Afra Kılıç, Çağlayan Topaloğlu, Mela Bedel ve Karma gibi ünlü isimler Serdar Ortaç şarkılarını seslendirdi. Serdar Ortaç da dillere pelesenk olmuş eserlerini sevenleri için söyledi.