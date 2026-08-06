×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDASAĞLIKİLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

31 yıllık sanat hayatımın özeti

Güncelleme Tarihi:

#Serdar Ortaç#Kibariye#Demet Özdemir
31 yıllık sanat hayatımın özeti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2026 07:48

Serdar Ortaç’ın şarkılarını ünlü isimler İstanbul Festivali’nde seslendirdi. Ortaç, “Bu gece 31 senenin özeti. Konser teklifi gelmezse emekli olurum” dedi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Serdar Ortaç önceki akşam İstanbul Festivali kapsamında Yenikapı Etkinlik Alanı’nda sahne aldı. Şarkıcının şarkılarını sürpriz konukları seslendirdi. Ortaç, konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı:

“Biliyorsunuz ‘Saygı’ gecesi düzenlenecekti. Biletler satılmasına rağmen iptal etmek istedik. Ama seyirciyi de mağdur etmek istemedik ve konseri ‘Serdar Ortaç Gecesi’ne çevirdik.”

31 yıllık sanat hayatımın özeti

Şarkıcı, 31 yıllık müzik kariyerini kutladığını söyledi: “Bu gece 31 senenin özeti var. Ben daha gitmedim, gitmeyi de düşünmüyorum. Konser teklifi gelmezse ancak emekli olurum. Teklifler geldiği sürece sahnede olmaya devam edeceğim. Ben daha ölmedim.”

Haberin Devamı

31 yıllık sanat hayatımın özeti

ÜNLÜ İSİMLER SESLENDİRDİ

Eser Yenenler’in moderatörlüğünü üstlendiği gecede ilk olarak DJ Emrah Karaduman performans sergiledi. Ardından Kibariye, Melis Fis, Ekin Uzunlar, Nazlı Senem, Mustafa Mert Koç, Elif Afra Kılıç, Çağlayan Topaloğlu, Mela Bedel ve Karma gibi ünlü isimler Serdar Ortaç şarkılarını seslendirdi. Serdar Ortaç da dillere pelesenk olmuş eserlerini sevenleri için söyledi.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Serdar Ortaç#Kibariye#Demet Özdemir

BAKMADAN GEÇME!