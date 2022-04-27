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Bodrum’un Torba Mahallesi’nde yaşayan şarkıcı Fedon klasikleşen sezon açılışını yaptı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan ünlü şarkıcı, 'Ve Fedon denize düştü. Uzun zamandır denize düşüp yaz sezonunu açmamı beklediğiniz, ufak tefek sorunlarımdan dolayı ancak bugün olabildi. Herkese sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yaz diliyorum.' ifadelerini kullandı.

Yaz aylarını Bodrum'da geçiren Fedon her yıl denizle ilk buluşmasını takipçileriyle paylaşıyor. Fedon’un paylaşımları büyük ilgi görüyor.

KANSERİ YENDİ

3 yıl önce böbreğinde tümör çıkan ünlü şarkıcı Fedon verdiği bir röportajda şunları söylemişti:

"Artık hastalıklar arttı. Eski model bir arabanın önce kaportası çürür, sonra motor yağ kaçırır...Bunları bekleyen bir insanım, olacak bunlar... Yaşımdan dolayı çok hastalıklar geldi, direniyorum. Kanser oldum, böbreğimin yarısı gitti... Ama ölümden korkmuyorum... Zeki Müren'in çok güzel derdi "Ölüm varken ben yokum, ben varken ölüm yok " sürünmeyeyim başka hiç bir şey istemiyorum... Ölüm Allah'ın emri...Her gece dua ediyorum 'Allah'ım çocuklarımın sağlığını ver, beni de ele güne muhtaç etme, süründürmeden canımı al...' İnsan et ağırdır, çok zor bir şey... "

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YORULDUM, ESKİSİ GİBİ DEĞİLİM

"Hastalık sahibi olup da benim gibi çalışan, yaşayan yoktur... Artık imkanlarım dahilinde günümü gün etmeye çalışıyorum. Hala giyip kuşanıp çıkıyorum dışarı...Ama yoruldum artık eskisi gibi değilim"