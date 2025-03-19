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Vasiyeti yerine geldi... Tanyeli gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

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#Tanyeli#Pankreas Kanseri#Cenaze
Vasiyeti yerine geldi... Tanyeli gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2025 20:44

Pankreas kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 54 yaşındaki sanatçı Tanyeli Özruh Sünneli, Muğla’nın Bodrum ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazını vasiyeti üzerine Tepecik Camii İmamı Yüksel Kılınçarslan kıldırdı.

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Sanatçı Tanyeli Özruh Sünneli, 2 buçuk yıldır mücadele ettiği pankreas kanseri nedeniyle 17 Mart Salı günü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Sanatçı için İstanbul Zincirlikuyu Camii’nde dün öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. İstanbul'daki törenin ardından Tanyeli'nin cenazesi karayoluyla Bodrum'a getirildi.

Vasiyeti yerine geldi... Tanyeli gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı


Ortakent Kerem Aydınlar Camii'nde düzenlenen cenaze törenine eşi İlker Sünneli, oğlu Taylan Sadıkoğlu ile yakınlarının yanı sıra sanatçı dostları ve sevenleri katıldı.

Vasiyeti yerine geldi... Tanyeli gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

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Törende basın mensuplarına açıklama yapan ünlü sanatçı Işın Karaca, şunları dile getirdi:
"Hayatımda tanıdığım yaşama en bağlı, dostluğu dostluk ve en fazla kavga ettiğim insanlardan biriydi. Kaliteli kavgalarımız olmuştu. İnsan bu mücadelenin karşısında ne diyeceğini bilemiyor. Geldiğiniz için teşekkür ederiz."

"Beni eşimle tanıştıran da oydu"

Vasiyeti yerine geldi... Tanyeli gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Sanatçı arkadaşlarından Seray Sever ise, "Tüm Türkiye’nin başı sağ olsun. Çok özel bir insandı. Bana ‘cennet gözlüm’ diyordu. Beni eşimle tanıştıran da oydu. Herkese bir dokunmuşluğu var. Herkesin kötü anında yanındaydı. Vefatlar üst üste geldi" dedi.

"Tepecik Camii aşığı bir cemaatim idi"

Vasiyeti yerine geldi... Tanyeli gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı


Cenaze namazını Tanyeli’nin vasiyeti üzerine Tepecik Camii İmamı Yüksel Kılınçarslan kıldırdı. Kılınçarslan, "Sanatçımızı hepiniz tanıyorsunuz. Sizin tanımadığınız yönünü ben tanıtmak isterim. Sanatçımız Bodrum aşığı ve Tepecik Camii aşığı bir cemaatim idi. Bodrum’a her gelişinde mutlaka Tepecik Camii’ne gelir, camimizde namaz kılardı. Kendisini yakinen tanırım. Dostları dedi ki ‘hocam sizi çok severdi, çok yadederdi’. Duasını, namazını kıldırır mısın?’ dediler. Hocalarım da bize lütfettiler. Böyle mübarek bir günde böyle bir insanı göndereceğiz, mekanı cennet olsun. Biz, kendisinden razıyız. Kalbi güzel, kendi güzel, gönlü güzel bir insandı" dedi.

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Vasiyeti yerine geldi... Tanyeli gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı


Kılınan cenaze namazının ardından Tanyeli Özruh Sünneli’nin cenazesi Ortakent Mezarlığı’na annesinin mezarının yanına gözyaşları arasında defnedildi.

Vasiyeti yerine geldi... Tanyeli gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

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#Tanyeli#Pankreas Kanseri#Cenaze

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