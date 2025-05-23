Varyemez Emrah

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90’LI yıllarda pop müziğin önde gelen isimleri arasında yer alan Ozan Orhon, geçmişe dair pişmanlıklarını dile getirdi. Önceki gün Nişantaşı City’s AVM’de muhabirlerle sohbet eden şarkıcı, iyi kazandığı dönemde birikim yapmayı düşünemediğini söyledi. “Geçmişte pişman olduğunuz şeyler var mı?” sorusuna “Çok var ama geçmişte bırakmak lazım” yanıtını veren Orhon, “Keşke paramı tutsaydım diyor musunuz?” sorusu üzerine şöyle konuştu: “Tabii. Gençliğin verdiği heyecanla musluk hep akıyor zannediyorsun ama akmıyor. Onu iyi değerlendirmek lazım. Birikim yapmazsan, ileride sıkıntı yaşayabilirsin.”



BİZİM PİYASA NANKÖR



Arabesk ve fantezi müziğin ünlü isimlerinden Emrah’ı örnek gösteren Ozan Orhon, sözlerini şöyle sürdürdü: “En büyük örneği asker arkadaşım Emrah’tır. ‘Varyemez’. Akıllılık yaptı, güzel yatırımlar yaptı. Her sanatçının başarılı olduğu dönemde yatırım yapması lazım. Bizim piyasa nankör. Elden ayaktan düştüğünde kimse suratına bakmaz.”



ZİRVEDEYKEN BIRAKTIM, PİŞMANIM



Ozan Orhon, bir dönem müziğe ara verdiği için pişmanlık duyduğunu da itiraf etti. Şarkıcı, “Zirvedeyken bıraktığınız için pişmanlık duyuyor musunuz?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Duyuyorum tabii. Ama 4 senede geri dönüşüm güzel oldu, toparladım. Geçen öğrencilerle birlikteydim, 90’lı yıllardaki şarkılarımı ezbere biliyorlar. 3-4 sene daha profesyonel devam etme planım var. Ondan sonra arada single çalışması yapmak istiyorum.”

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MÜZİK PİYASASI KEYİF VERMİYOR

Ozan Orhon, günümüz müzik sektörünü eleştirdi: “İnanın müzik piyasası keyif vermiyor artık. Spotify’da hiçbirimiz listede yokuz. Orası rap ve arabesk olmuş. Pop müzik listesinde arabesk şarkılar var. Bu durum bizi üzüyor. Biz de mi o tarz müzik yapalım? Herkesin kendine has tarzı var. Zamanında ‘Ortada kuyu var yandan geç’ diye şarkı yaptık, o dönem uzaylı gibi geldi. Sözlerin biraz daha anlamlı olması lazım. Ben 8-9 kişilik orkestrayla çıkıyorum, arkadaşlar bir DJ ile çıkıyorlar.”