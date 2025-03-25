'Uzun zamandır işim yok, lüks harcama yapmıyorum' demişti... Otobüs durağında bir ünlü

Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2025 08:09
“Uzun zamandır işim yok, lüks harcama yapmıyorum” diyen Bade İşçil, önceki gün bir ucuzluk marketinden alışveriş yaptı. Ünlü oyuncu market çıkışı halk otobüsüne bindi.
UCUZLUK MARKETİNDEHALK OTOBÜSÜNE BİNDİ
Bade İşçil birkaç ay önce Bebek’te görüntülenmiş, muhabirlerin soruları üzerine uzun zamandır çalışmadığını, bu nedenle aşırı harcama yapmaktan ve lüks tüketimden kaçındığını söylemişti. Ünlü oyuncu önceki gün yine Bebek sahilinde objektife takıldı. İşçil, yürüyüşe uygun fiyatlı bir zincir markette mola verdi.
Markete girip alışveriş yapan Bade İşçil
, çıkışta otobüs durağına yürüdü. Aşiyan’da halk otobüsüne binen oyuncunun yolculuğu iki durak sürdü. İşçil, indikten sonra Bebek istikametinde yürüyüşüne devam etti.