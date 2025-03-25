'Uzun zamandır işim yok, lüks harcama yapmıyorum' demişti... Otobüs durağında bir ünlü

Haberin Devamı

UCUZLUK MARKETİNDE



Bade İşçil birkaç ay önce Bebek’te görüntülenmiş, muhabirlerin soruları üzerine uzun zamandır çalışmadığını, bu nedenle aşırı harcama yapmaktan ve lüks tüketimden kaçındığını söylemişti. Ünlü oyuncu önceki gün yine Bebek sahilinde objektife takıldı. İşçil, yürüyüşe uygun fiyatlı bir zincir markette mola verdi.