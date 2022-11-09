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Uzun zaman sonra evde buluşma! İşte benim canım ailem...

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#Reha Özcan#Üç Kız Kardeş#Kanal D
Uzun zaman sonra evde buluşma İşte benim canım ailem...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2022 12:24

Kanal D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisinde 'Sadık' karakterine hayat veren usta oyuncu Reha Özcan aile fotoğrafını paylaştı. Özcan'ın paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü.

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Usta oyuncu Reha Özcan'dan aile fotoğrafı geldi. Canlandırdığı karakterlerle adından sıkça söz ettiren Reha Özcan aile bireylerinin yer aldığı kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Yoğun geçen çekimlerin yanı sıra tiyatro sahnesinde de yer alan Özcan, aile bireyleriyle bir araya geldi o anları ölümsüzleştirdi.

Usta oyuncu paylaştığı bu karenin altına, 'Uzun zaman sonra, evde hep birlikte buluşma… Hayat hızlı akıyor. Sevmeye zaman kalmıyor. Hayallerini kurduğun dünya için, mücadele ederken, eğer ortak amaç yoksa, gereksiz bir telaş içine giriyorsun. Ortak amaç varsa, her buluştuğun an, müthiş keyifli. Çok özlemişim…' notunu düştü.

Uzun zaman sonra evde buluşma İşte benim canım ailem...

Diyetisyen Yeşim Temel Özcan ile evli olan Reha Özcan'ın Rüya ve Rüzgar adında iki çocuğu var.

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ÜNLÜLERDEN AİLE POZLARI

Ünlülerin birçoğu aileleriyle birlikte çektirdikleri kimisi yıllar öncesine ait kimisi ise daha yeni olan fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Binlerce beğeni alan bu kareleri sizler için bir araya getirdik. İşte, ünlü isimlerin Instagram'da paylaştıkları mutlu aile pozları...

UYGUR AİLESİ BİR ARADA

Behzat Uygur’un oğlu Nejat Uygur’un Romina Özipekçi, Giray Ayla ve Tara Tokel’le başrollerini paylaştığı oyunu ailesi de izledi.

Uzun zaman sonra evde buluşma İşte benim canım ailem...

Oyun sonrası oğlunu tebrik eden Behzat Uygur, “Nejat bizim alt yapıdan yetişti. Onu amcası Süha ve yengesi Filiz’in sahnesinde görmek gurur verici” dedi. (Sayit DURMAZ)

Uzun zaman sonra evde buluşma İşte benim canım ailem...

AYLİN KONTENTE

Aylin Kontente, annesi ve babasının da yer aldığıaile fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. Kontente fotoğrafın altına "Özledim" notunu düştü.

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Uzun zaman sonra evde buluşma İşte benim canım ailem...

BEYAZIT ÖZTÜRK

Sunucu ve oyuncu Beyazıt Öztürk iki yaşında çekildiği bu fotoğrafla görenleri şaşırtıyor. Öztürk; fotoğrafta annesi Nurten Hanım, babası Ali Rıza Bey, kardeşi Korkut ve anneannesi ile birlikte.

Uzun zaman sonra evde buluşma İşte benim canım ailem...

HANDE YENER

Ünlü şarkıcı Hande Yener Babalar Günü'nde ailesiyle birlikte çektirdiği bu eski fotoğrafı sosyal medya hesabından "Babalar gününe özel, ailemle bir yaz tatilindeki çocukluk fotoğrafımı paylaşıyorum. Babalar günü kutlu olsun." mesajıyla yayınladı.

Uzun zaman sonra evde buluşma İşte benim canım ailem...

SANEM ÇELİK

Aliye dizisiyle geniş bir hayran kitlesi edinen Sanem Çelik, babasıyla bu fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı.

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Uzun zaman sonra evde buluşma İşte benim canım ailem...

SEZEN AKSU

Türk müziğinin efsane ismi Sezen Aksu babası Sami Bey ve annesi Şehriban Hanım ile birlikte...

Uzun zaman sonra evde buluşma İşte benim canım ailem...

YELİZ YEŞİLMEN

Bir süredir ekranlardan uzak olan Yeliz Yeşilmen annesi ve babasıyla yer aldığı siyah beyaz fotoğrafı '80'ler artist aile' notuyla paylaştı.

Uzun zaman sonra evde buluşma İşte benim canım ailem...

ÖZCAN DENİZ

Annesi Kadriye Hanım, amcası, babası Sadık Deniz ve ağabeyi Ercan Deniz ile objektiflere poz veren en sağdaki küçük çocuk Özcan Deniz.

Uzun zaman sonra evde buluşma İşte benim canım ailem...

HÜLYA AVŞAR

Hülya Avşar'ın ilk evliliğinden bir kare. Babası Celal Bey, annesi Emral Hanım, ilk evliliğini yaptığı Mehmet Tecimer ve o sıralar henüz küçük bir çocuk olan Helin Avşar.

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Uzun zaman sonra evde buluşma İşte benim canım ailem...

SERDATR ORTAÇ

Müzik dünyasının sayısız şarkıya imza atan ismi Serdar Ortaç, babası Mehmet Bey ve annesi Nesrin Hanım ile birlikte...

Uzun zaman sonra evde buluşma İşte benim canım ailem...

OKAN BAYÜLGEN

Okan Bayülgen annesi Ayla Hanım ve babası Ümit Bey ile birlikte...

Uzun zaman sonra evde buluşma İşte benim canım ailem...

SADRİ ALIŞIK

Türk sinemasının usta oyuncularından Sadri Alışık, Kerem Alışık'ın sünnet düğününde kendisi gibi oyuncu olan eşi Çolpan İlhan ile buz pozu vermişti.

Uzun zaman sonra evde buluşma İşte benim canım ailem...

 

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#Reha Özcan#Üç Kız Kardeş#Kanal D

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