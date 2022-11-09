Uzun zaman sonra evde buluşma! İşte benim canım ailem...

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Usta oyuncu Reha Özcan'dan aile fotoğrafı geldi. Canlandırdığı karakterlerle adından sıkça söz ettiren Reha Özcan aile bireylerinin yer aldığı kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Yoğun geçen çekimlerin yanı sıra tiyatro sahnesinde de yer alan Özcan, aile bireyleriyle bir araya geldi o anları ölümsüzleştirdi.

Usta oyuncu paylaştığı bu karenin altına, 'Uzun zaman sonra, evde hep birlikte buluşma… Hayat hızlı akıyor. Sevmeye zaman kalmıyor. Hayallerini kurduğun dünya için, mücadele ederken, eğer ortak amaç yoksa, gereksiz bir telaş içine giriyorsun. Ortak amaç varsa, her buluştuğun an, müthiş keyifli. Çok özlemişim…' notunu düştü.

Diyetisyen Yeşim Temel Özcan ile evli olan Reha Özcan 'ın Rüya ve Rüzgar adında iki çocuğu var.

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ÜNLÜLERDEN AİLE POZLARI

Ünlülerin birçoğu aileleriyle birlikte çektirdikleri kimisi yıllar öncesine ait kimisi ise daha yeni olan fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Binlerce beğeni alan bu kareleri sizler için bir araya getirdik. İşte, ünlü isimlerin Instagram'da paylaştıkları mutlu aile pozları...

UYGUR AİLESİ BİR ARADA

Behzat Uygur’un oğlu Nejat Uygur’un Romina Özipekçi, Giray Ayla ve Tara Tokel’le başrollerini paylaştığı oyunu ailesi de izledi.

Oyun sonrası oğlunu tebrik eden Behzat Uygur, “Nejat bizim alt yapıdan yetişti. Onu amcası Süha ve yengesi Filiz’in sahnesinde görmek gurur verici” dedi. (Sayit DURMAZ)

AYLİN KONTENTE

Aylin Kontente, annesi ve babasının da yer aldığıaile fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. Kontente fotoğrafın altına "Özledim" notunu düştü.

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BEYAZIT ÖZTÜRK

Sunucu ve oyuncu Beyazıt Öztürk iki yaşında çekildiği bu fotoğrafla görenleri şaşırtıyor. Öztürk; fotoğrafta annesi Nurten Hanım, babası Ali Rıza Bey, kardeşi Korkut ve anneannesi ile birlikte.





HANDE YENER

Ünlü şarkıcı Hande Yener Babalar Günü'nde ailesiyle birlikte çektirdiği bu eski fotoğrafı sosyal medya hesabından "Babalar gününe özel, ailemle bir yaz tatilindeki çocukluk fotoğrafımı paylaşıyorum. Babalar günü kutlu olsun." mesajıyla yayınladı.





SANEM ÇELİK

Aliye dizisiyle geniş bir hayran kitlesi edinen Sanem Çelik, babasıyla bu fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı.

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SEZEN AKSU



Türk müziğinin efsane ismi Sezen Aksu babası Sami Bey ve annesi Şehriban Hanım ile birlikte...

YELİZ YEŞİLMEN

Bir süredir ekranlardan uzak olan Yeliz Yeşilmen annesi ve babasıyla yer aldığı siyah beyaz fotoğrafı '80'ler artist aile' notuyla paylaştı.





ÖZCAN DENİZ





Annesi Kadriye Hanım, amcası, babası Sadık Deniz ve ağabeyi Ercan Deniz ile objektiflere poz veren en sağdaki küçük çocuk Özcan Deniz.







HÜLYA AVŞAR



Hülya Avşar'ın ilk evliliğinden bir kare. Babası Celal Bey, annesi Emral Hanım, ilk evliliğini yaptığı Mehmet Tecimer ve o sıralar henüz küçük bir çocuk olan Helin Avşar.



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SERDATR ORTAÇ



Müzik dünyasının sayısız şarkıya imza atan ismi Serdar Ortaç, babası Mehmet Bey ve annesi Nesrin Hanım ile birlikte...







OKAN BAYÜLGEN

Okan Bayülgen annesi Ayla Hanım ve babası Ümit Bey ile birlikte...





SADRİ ALIŞIK



Türk sinemasının usta oyuncularından Sadri Alışık, Kerem Alışık'ın sünnet düğününde kendisi gibi oyuncu olan eşi Çolpan İlhan ile buz pozu vermişti.





