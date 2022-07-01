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Uzi, Heijan ve Muti, Boğaz'ı salladı

#Uzi#Muti#Boğaz
Uzi, Heijan ve Muti, Boğazı salladı

Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda, Poll Production organizasyonu ile gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri kapsamında önceki akşam Uzi & Heijan & Muti Boğaz’ı salladı.

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Rap müziğin yükselen yıldızları Uzi & Heijan & Muti konserinde binlerce müziksever Kuruçeşme Açıkhava’ya akın etti. Rap müzikseverler Kuruçeşme Açıkhava konser alanının kapısında uzun kuyruklar oluşturdu.

Binlerce rap müzikseveri bir araya getiren konser Heijan & Muti’nin sahnesiyle başladı. Ünlü rap’çilerin seslendirdikleri şarkılara hayranları da hep bir ağızdan eşlik etti. Heijan & Muti’nin hayran bırakan sahne performanslarının ardından konserin ikinci yarısında sahneye bu kez rap müziğin yükselen yıldızlarından Uzi çıktı. Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Uzi, şarkılarını alkışlar eşliğinde seslendirdi. Konser boyunca en sevilen şarkılarını hayranları eşliğinde seslendiren Uzi, müzikseverlere unutamayacakları bir müzik ziyafeti yaşattı.
Konser öncesi basın mensupları ile heyecanını paylaşan ünlü rap’çiler “Bu kalabalığa alışığız. Binlerce insan eğlenmeyi bekliyor. Repertuvarımızı seyircinin tepkisine göre belirleyeceğiz. Patlayacak yeni şarkılarımız var bu konuda mütevazi olamayacağız” sözleriyle duydukları heyecanı dile getirirken hayranlarına yeni bir şarkı müjdesini de verdiler. Muhabirlerin Uzi’ye Aleyna Tilki ile yeni bir şarkı yapacağı haberlerini hatırlatması üzerine ünlü rap’çi “Aleyna ile şarkı yapacaktık ama keyfimiz gelmedi. Hayat mücadelesi verirken olmuyor” sözleriyle yanıt verdi.

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Uzi, Heijan ve Muti, Boğazı salladı

KURUÇEŞME’DE RAP’ÇİLER GEÇİDİ

Rap müziğin yükselen yıldızı Uzi, rap’çi dostlarını da sahnede ağırladı. Critical, Aksan, Moda, Lil Murda ve Ose’de Kuruçeşme sahnesinde rap müzikseverleri seslendirdikleri şarkılarla coşturdu. Uzi’nin sahnesinde ‘MixedbyG ve Etki34’ de sergiledikleri dj performanslarıyla geceye adeta damga vurdu.

Uzi, Heijan ve Muti, Boğazı salladı

RAP’İN ASİ PRENSLERİNİN SAHNESİNDE BİR KRALİÇE

Geceye damga vuran bir diğer olay ise ünlü rap’çilerin bir araya geldiği izdiham konserinde sahneye çıkan minik hayranları Lavinya oldu. Rap’in asi prenslerinin sahnesinde dans eden minik hayran Lavinya, alkışlar eşliğinde yaptığı dansıyla gönüllerde taht kurdu.

 

 

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