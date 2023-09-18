'Uzi dört aylık kiramı ödemeden, evimi bu şekilde bırakıp kaçtı' Ünlü rapçiden cevap gecikmedi!

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'Makina', 'Arasan da', 'Umurumda Değil' ve 'Paparazzi' gibi şarkılarıyla tanınan rapçi Uzi'nin ev sahibi, şarkıcının Bomonti'deki evinden 4 aylık kirasını ödemeden kaçtığı öne sürdü.

Ev sahibinin iddialarını kabul etmeyen Uzi sahne adıyla bilinen Utku Cihan Yalçınkaya, elinde ödediği kiraların dekontlarının bulunduğunu belirtti.

'EV KİRASINI ÖDEMEDEN KAÇTI'

Sosyal medya hesabından Uzi'nin kaldığı iddia edilen evin dağılmış halini paylaşan ev sahibi, "2022 yılında TR'nin en çok dinlenen sanatçısı(!) Uzi'nin 4 aylık kirasını ödemeden kaçtığı ve çilingirle girebildiğimiz, Bomonti'deki dairemizin durumu. Muhatabımız olan prodüktörünün de sırra kadem basmış olması içler acısı. Belki utanırlar!" ifadelerini kullandı.

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UZİ'DEN YANIT GECİKMEDİ...

Rapçi Uzi, X hesabından verdiği cevapta, "Temiz bıraktığım evi dağıtmaya çalışmışsınız o bile olmamış. Madem evden kaçtım ve kontratım var evime nasıl izinsiz giriyorsun? Usulsüz yaptığın kira artışını 'susun' diye ödediğim dekontlarıyla beraber bu görüntüleri yargıya taşıyalım o zaman? Orada görüşelim madem" ifadelerini kullandı.

Uzi'nin paylaşımının ardından ev sahibi yazdığı mesajı ve görüntüleri kaldırıp, sosyal medya hesabını kapattı.