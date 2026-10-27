Uzak Åžehir'in 70. bÃ¶lÃ¼mde neler oldu? Cihan niÅŸanlandÄ±, Alya yÄ±kÄ±ldÄ±

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Dizinin yeni bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde;
Hamilelik haberiyle ÅŸaÅŸkÄ±na dÃ¶nen Alyaâ€™nÄ±n aklÄ±nda haberi bir an Ã¶nce Cihanâ€™a vermekten baÅŸka bir ÅŸey yoktu.
Otele giden Alya, ilk iÅŸ parmaÄŸÄ±ndaki yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ Ã§Ä±karÄ±p Enverâ€™e verdi.
Cihan’Ä±n çocuÄŸunu taÅŸÄ±yorum.
Enverâ€™in bÃ¼tÃ¼n engelleme Ã§abalarÄ±na raÄŸmen Alya, kararÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmedi.
Ä°kili arasÄ±nda yaÅŸananlarÄ± gÃ¶ren Kartal, neler olduÄŸunu anlamak iÃ§in Enver ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
BaÅŸlarda direnen Enver, sonunda bildiklerini anlattÄ±:
Cihan’Ä±n çocuÄŸunu taÅŸÄ±yor
Geri adÄ±m atmayan Kartal, Enverâ€™e Alyaâ€™yÄ± bu topraklardan gÃ¶tÃ¼receÄŸini sÃ¶yledi.
GÃ¼nler sonra Albora KonaÄŸÄ±â€™na giden Alya, Ã¶nce Denizâ€™i gÃ¶rdÃ¼ ardÄ±ndan da Cihanâ€™Ä± beklemeye baÅŸladÄ±.
Nihayet Cihan, eve dÃ¶ndÃ¼. Alyaâ€™nÄ±n Â konuÅŸma teklifini kabul eden Cihan, duyacaklarÄ±nÄ± beklemeden aldÄ±ÄŸÄ± kararÄ± paylaÅŸtÄ±.
Evleniyorum…
Cihanâ€™Ä±n aÄŸzÄ±ndan Ã§Ä±kanlarla yerle bir olan Alya â€˜Benim haberim Ã§ok kÃ¼Ã§Ã¼k kaldÄ±â€™ diyerek konaktan ayrÄ±ldÄ±.
Cihanâ€™a en bÃ¼yÃ¼k tepki Kayaâ€™dan geldi.
Yine mi yakacaksÄ±n kendini!
Cihanâ€™Ä±n Berfin ile evlenmesini hem Alboraâ€™nÄ±n zaferi hem de Alyaâ€™dan kurtuluÅŸ yolu olarak gÃ¶ren Sadakat, baskÄ±larÄ±na baÅŸladÄ±.
Gecenin bir yarÄ±sÄ± otele dÃ¶nen Alyaâ€™yÄ± Nare karÅŸÄ±ladÄ±. Abisinin evlendiÄŸini Alyaâ€™dan Ã¶ÄŸrenen Nareâ€™nin de sitemi bÃ¼yÃ¼k oldu:
EvleneceÄŸini bilmek canÄ±nÄ± acÄ±tÄ±yor deÄŸil mi? Bunu sen istedin, sitem etmeye hakkÄ±n yok
Cihanâ€™Ä±n evleneceÄŸini Ã¶ÄŸrenen Enver, sÃ¶zleriyle ikna ettiÄŸi Alyaâ€™nÄ±n parmaÄŸÄ±na yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ geri taktÄ±rdÄ±.
Nareâ€™yi almak iÃ§in otele gelen Cihan, kardeÅŸi ile gÃ¼nler sonra yÃ¼zleÅŸti.
Bu yÃ¼zleÅŸmeye elinde fotoÄŸraflarla gelen Sadakat ve Kaya da dahil oldu.
Makbule Ebeâ€™nin oÄŸlu UÄŸur, kendine geldi. Cihan, vakit kaybetmeden UÄŸur ile konuÅŸmak iÃ§in hastaneye gitti ancak beklediÄŸi yanÄ±tlarÄ± alamadÄ±.
Sadakatâ€™i arayan UÄŸur, onaÂ sÃ¶zÃ¼nÃ¼ tuttuÄŸunu ve anlaÅŸmaya uyduÄŸunu haber verdi.
Alyaâ€™yÄ± dinleyen ve bÃ¼yÃ¼k aÅŸkÄ± Åžahinâ€™in mezarÄ±nÄ± ziyarete giden Nare, iÃ§inde tuttuÄŸu her ÅŸeyi bir bir dile getirdi.
MezarlÄ±k Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±ndan arabasÄ± bozulan Nareâ€™ye yardÄ±m eli bir kez daha AteÅŸ Baybarsâ€™tan uzandÄ±.
Konaktaki baklava tepsilerine bir anlam vermeye Ã§alÄ±ÅŸan Denizâ€™le konuÅŸmak Cihanâ€™ a dÃ¼ÅŸtÃ¼.
Cihan, sÃ¶ze nasÄ±l baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rken, Deniz onun iÅŸini kolaylaÅŸtÄ±rdÄ±:
Evleniyorsun deÄŸil mi?
Sadakat, bÃ¼tÃ¼n konaÄŸÄ± seferber etti ve niÅŸan iÃ§in tÃ¼m hazÄ±rlÄ±klar tamamlandÄ±.
Denizâ€™in gÃ¶rmek iÃ§in Nare ile birlikte konaÄŸa gelen Alya, soÄŸuk kanlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± korumaya Ã§alÄ±ÅŸsa da yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± acÄ± yÃ¼zÃ¼ne yansÄ±dÄ±.
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Alya, Cihanâ€™Ä±n gidiÅŸini odasÄ±nÄ±n penceresinden sessizce izlediâ€¦
Elinde ultrason fotoÄŸrafÄ±yla â€˜Ne olacaksa olsunâ€™ diyerek yola dÃ¼ÅŸen Alya, Mirza ZemherioÄŸluâ€™nun konaÄŸÄ±na gitti.
Ä°Ã§eri girmek Ã¼zereyken, Kadir ile Ä°htiyarâ€™Ä±n konuÅŸmalarÄ±nÄ± duyan Alya, Ã§aresizliÄŸi ile yÃ¼zleÅŸti.
Uzak bir kÃ¶ÅŸede Cihanâ€™Ä±n Berfin ile niÅŸanlanmasÄ±nÄ± izleyen Alyaâ€™nÄ±n gÃ¶zyaÅŸlarÄ±ndan baÅŸka dostu yoktu.
Benim kÄ±zÄ±m Albora Ailesi’ne layÄ±k bir gelin olacak. Onu koruyup kollayacaÄŸÄ±na inanÄ±yorum. KÄ±zÄ±mÄ± sana veriyorum Cihan Albora. HayÄ±rlÄ± uÄŸurlu olsun…
Sadakatâ€™in aÃ§tÄ±ÄŸÄ± velayet davasÄ± iÃ§in hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kmaya hazÄ±rlanan Alya, duruÅŸma Ã¶ncesi Cihan ile konuÅŸtu.
Ancak Cihan, tehlike geÃ§ene kadar Denizâ€™in konakta kalacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
KÄ±zÄ±nÄ± almak iÃ§in Albora KonaÄŸÄ±â€™na gitmeye hazÄ±rlanan Zerrinâ€™e annesi engel oldu.
1saat bekle ben gidip çocuÄŸu alacaÄŸÄ±m, gelmezsem ne istersen yaparsÄ±n
Â BildiÄŸi sÄ±r sayesinde Sadakatâ€™i kÃ¶ÅŸeye sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rmayÄ± baÅŸaran Fidan, Åžimalâ€™i aldÄ±.
OlanlarÄ± Ä°pekâ€™in telefonuyla Ã¶ÄŸrenen Kaya, vakit kaybetmeden Zerrinâ€™in evine gitti.
Kaya, Åžimalâ€™i alÄ±p konaktan Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada kaza yaptÄ± ve yaralandÄ±. Herkes panikle hastaneye koÅŸarken, Kaya ablasÄ±ndan Ã¶zÃ¼r diledi.
Ben çocuÄŸu düÅŸüreceksin diye sana baÄŸÄ±rdÄ±m, vurdum. Kendi kÄ±zÄ±ma zarar verdim. Affet
Alya ve Sadakat, velayet davasÄ±nda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi. Ä°ki kadÄ±nÄ±n hesaplaÅŸmasÄ±nda savunmalar her geÃ§en dakika biraz daha sertleÅŸti.
Mahkeme, Sadakat Alboraâ€™nÄ±n davasÄ±nÄ± reddetti. Velayetin Alyaâ€™da kalmasÄ±na karar verdi.
Kaybettiniz Sadakat HanÄ±m. Kaybetmeye de devam edeceksiniz. O leke üzerimden temizlendiÄŸinde oÄŸlumu alÄ±p buradan gideceÄŸim ve siz hiçbir ÅŸey yapamayacaksÄ±nÄ±z
Adliye Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±na gelen Ecmel, elindeki mahkeme kaÄŸÄ±dÄ±yla hem Sadakatâ€™i hem de Alyaâ€™yÄ± kÃ¶ÅŸeye sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±.
Resmen Boran’Ä±n babasÄ±yÄ±m. Bu davanÄ±n sonuçlanmasÄ±nÄ± dört gözle bekledim. Çantaya zehri de ben koydum. Sen mahkum ol, ben de torunu alabileyim diye…
Alya, Åžehmusâ€™un bir anlÄ±k dalgÄ±nlÄ±ÄŸÄ±ndan faydalanarak belindeki silahÄ± aldÄ± ve Ecmelâ€™in peÅŸine dÃ¼ÅŸtÃ¼.
Cihan da onlarÄ± takipteydiâ€¦
Sonunda Alya, Ecmelâ€™in yolunu kesti. Elindeki silahÄ± ona doÄŸrultan Alya, tetiÄŸi Ã§ekemeden fenalaÅŸtÄ±.
Senin neyin var Alya, neyin var bana bir söyle…