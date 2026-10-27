Uzak Åžehir'in 70. bÃ¶lÃ¼mde neler oldu? Cihan niÅŸanlandÄ±, Alya yÄ±kÄ±ldÄ±

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Dizinin yeni bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde;

Hamilelik haberiyle ÅŸaÅŸkÄ±na dÃ¶nen Alyaâ€™nÄ±n aklÄ±nda haberi bir an Ã¶nce Cihanâ€™a vermekten baÅŸka bir ÅŸey yoktu.

Otele giden Alya, ilk iÅŸ parmaÄŸÄ±ndaki yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ Ã§Ä±karÄ±p Enverâ€™e verdi.

Cihan’Ä±n çocuÄŸunu taÅŸÄ±yorum.

Enverâ€™in bÃ¼tÃ¼n engelleme Ã§abalarÄ±na raÄŸmen Alya, kararÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmedi.

Ä°kili arasÄ±nda yaÅŸananlarÄ± gÃ¶ren Kartal, neler olduÄŸunu anlamak iÃ§in Enver ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

BaÅŸlarda direnen Enver, sonunda bildiklerini anlattÄ±:

Cihan’Ä±n çocuÄŸunu taÅŸÄ±yor

Geri adÄ±m atmayan Kartal, Enverâ€™e Alyaâ€™yÄ± bu topraklardan gÃ¶tÃ¼receÄŸini sÃ¶yledi.

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GÃ¼nler sonra Albora KonaÄŸÄ±â€™na giden Alya, Ã¶nce Denizâ€™i gÃ¶rdÃ¼ ardÄ±ndan da Cihanâ€™Ä± beklemeye baÅŸladÄ±.

Nihayet Cihan, eve dÃ¶ndÃ¼. Alyaâ€™nÄ±n Â konuÅŸma teklifini kabul eden Cihan, duyacaklarÄ±nÄ± beklemeden aldÄ±ÄŸÄ± kararÄ± paylaÅŸtÄ±.

Evleniyorum…

Cihanâ€™Ä±n aÄŸzÄ±ndan Ã§Ä±kanlarla yerle bir olan Alya â€˜Benim haberim Ã§ok kÃ¼Ã§Ã¼k kaldÄ±â€™ diyerek konaktan ayrÄ±ldÄ±.

Cihanâ€™a en bÃ¼yÃ¼k tepki Kayaâ€™dan geldi.

Yine mi yakacaksÄ±n kendini!

Cihanâ€™Ä±n Berfin ile evlenmesini hem Alboraâ€™nÄ±n zaferi hem de Alyaâ€™dan kurtuluÅŸ yolu olarak gÃ¶ren Sadakat, baskÄ±larÄ±na baÅŸladÄ±.

Gecenin bir yarÄ±sÄ± otele dÃ¶nen Alyaâ€™yÄ± Nare karÅŸÄ±ladÄ±. Abisinin evlendiÄŸini Alyaâ€™dan Ã¶ÄŸrenen Nareâ€™nin de sitemi bÃ¼yÃ¼k oldu:

EvleneceÄŸini bilmek canÄ±nÄ± acÄ±tÄ±yor deÄŸil mi? Bunu sen istedin, sitem etmeye hakkÄ±n yok

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Cihanâ€™Ä±n evleneceÄŸini Ã¶ÄŸrenen Enver, sÃ¶zleriyle ikna ettiÄŸi Alyaâ€™nÄ±n parmaÄŸÄ±na yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ geri taktÄ±rdÄ±.

Nareâ€™yi almak iÃ§in otele gelen Cihan, kardeÅŸi ile gÃ¼nler sonra yÃ¼zleÅŸti.

Bu yÃ¼zleÅŸmeye elinde fotoÄŸraflarla gelen Sadakat ve Kaya da dahil oldu.

Makbule Ebeâ€™nin oÄŸlu UÄŸur, kendine geldi. Cihan, vakit kaybetmeden UÄŸur ile konuÅŸmak iÃ§in hastaneye gitti ancak beklediÄŸi yanÄ±tlarÄ± alamadÄ±.

Sadakatâ€™i arayan UÄŸur, onaÂ sÃ¶zÃ¼nÃ¼ tuttuÄŸunu ve anlaÅŸmaya uyduÄŸunu haber verdi.

Alyaâ€™yÄ± dinleyen ve bÃ¼yÃ¼k aÅŸkÄ± Åžahinâ€™in mezarÄ±nÄ± ziyarete giden Nare, iÃ§inde tuttuÄŸu her ÅŸeyi bir bir dile getirdi.

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MezarlÄ±k Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±ndan arabasÄ± bozulan Nareâ€™ye yardÄ±m eli bir kez daha AteÅŸ Baybarsâ€™tan uzandÄ±.

Konaktaki baklava tepsilerine bir anlam vermeye Ã§alÄ±ÅŸan Denizâ€™le konuÅŸmak Cihanâ€™ a dÃ¼ÅŸtÃ¼.

Cihan, sÃ¶ze nasÄ±l baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rken, Deniz onun iÅŸini kolaylaÅŸtÄ±rdÄ±:

Evleniyorsun deÄŸil mi?

Sadakat, bÃ¼tÃ¼n konaÄŸÄ± seferber etti ve niÅŸan iÃ§in tÃ¼m hazÄ±rlÄ±klar tamamlandÄ±.

Denizâ€™in gÃ¶rmek iÃ§in Nare ile birlikte konaÄŸa gelen Alya, soÄŸuk kanlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± korumaya Ã§alÄ±ÅŸsa da yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± acÄ± yÃ¼zÃ¼ne yansÄ±dÄ±.

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Alya, Cihanâ€™Ä±n gidiÅŸini odasÄ±nÄ±n penceresinden sessizce izlediâ€¦

Elinde ultrason fotoÄŸrafÄ±yla â€˜Ne olacaksa olsunâ€™ diyerek yola dÃ¼ÅŸen Alya, Mirza ZemherioÄŸluâ€™nun konaÄŸÄ±na gitti.

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Ä°Ã§eri girmek Ã¼zereyken, Kadir ile Ä°htiyarâ€™Ä±n konuÅŸmalarÄ±nÄ± duyan Alya, Ã§aresizliÄŸi ile yÃ¼zleÅŸti.

Uzak bir kÃ¶ÅŸede Cihanâ€™Ä±n Berfin ile niÅŸanlanmasÄ±nÄ± izleyen Alyaâ€™nÄ±n gÃ¶zyaÅŸlarÄ±ndan baÅŸka dostu yoktu.

Benim kÄ±zÄ±m Albora Ailesi’ne layÄ±k bir gelin olacak. Onu koruyup kollayacaÄŸÄ±na inanÄ±yorum. KÄ±zÄ±mÄ± sana veriyorum Cihan Albora. HayÄ±rlÄ± uÄŸurlu olsun…

Sadakatâ€™in aÃ§tÄ±ÄŸÄ± velayet davasÄ± iÃ§in hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kmaya hazÄ±rlanan Alya, duruÅŸma Ã¶ncesi Cihan ile konuÅŸtu.

Ancak Cihan, tehlike geÃ§ene kadar Denizâ€™in konakta kalacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

KÄ±zÄ±nÄ± almak iÃ§in Albora KonaÄŸÄ±â€™na gitmeye hazÄ±rlanan Zerrinâ€™e annesi engel oldu.

1saat bekle ben gidip çocuÄŸu alacaÄŸÄ±m, gelmezsem ne istersen yaparsÄ±n

Â BildiÄŸi sÄ±r sayesinde Sadakatâ€™i kÃ¶ÅŸeye sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rmayÄ± baÅŸaran Fidan, Åžimalâ€™i aldÄ±.

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OlanlarÄ± Ä°pekâ€™in telefonuyla Ã¶ÄŸrenen Kaya, vakit kaybetmeden Zerrinâ€™in evine gitti.

Kaya, Åžimalâ€™i alÄ±p konaktan Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada kaza yaptÄ± ve yaralandÄ±. Herkes panikle hastaneye koÅŸarken, Kaya ablasÄ±ndan Ã¶zÃ¼r diledi.

Ben çocuÄŸu düÅŸüreceksin diye sana baÄŸÄ±rdÄ±m, vurdum. Kendi kÄ±zÄ±ma zarar verdim. Affet

Alya ve Sadakat, velayet davasÄ±nda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi. Ä°ki kadÄ±nÄ±n hesaplaÅŸmasÄ±nda savunmalar her geÃ§en dakika biraz daha sertleÅŸti.

Mahkeme, Sadakat Alboraâ€™nÄ±n davasÄ±nÄ± reddetti. Velayetin Alyaâ€™da kalmasÄ±na karar verdi.

Kaybettiniz Sadakat HanÄ±m. Kaybetmeye de devam edeceksiniz. O leke üzerimden temizlendiÄŸinde oÄŸlumu alÄ±p buradan gideceÄŸim ve siz hiçbir ÅŸey yapamayacaksÄ±nÄ±z

Adliye Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±na gelen Ecmel, elindeki mahkeme kaÄŸÄ±dÄ±yla hem Sadakatâ€™i hem de Alyaâ€™yÄ± kÃ¶ÅŸeye sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±.

Resmen Boran’Ä±n babasÄ±yÄ±m. Bu davanÄ±n sonuçlanmasÄ±nÄ± dört gözle bekledim. Çantaya zehri de ben koydum. Sen mahkum ol, ben de torunu alabileyim diye…

Alya, Åžehmusâ€™un bir anlÄ±k dalgÄ±nlÄ±ÄŸÄ±ndan faydalanarak belindeki silahÄ± aldÄ± ve Ecmelâ€™in peÅŸine dÃ¼ÅŸtÃ¼.

Cihan da onlarÄ± takipteydiâ€¦

Sonunda Alya, Ecmelâ€™in yolunu kesti. Elindeki silahÄ± ona doÄŸrultan Alya, tetiÄŸi Ã§ekemeden fenalaÅŸtÄ±.