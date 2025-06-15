"Üstümüzden füzeler geçiyor" Ünlü şarkıcı Lara İran'da mahsur kaldı

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Ortadoğu’da tansiyonun giderek yükseldiği, İsrail ve İran arasında artan gerilimin bölgede endişe yarattı. Kısa süre önce eşiyle birlikte İran’a giden Lara, bölgede mahsur kaldı.

DURUM ÇOK KRİTİK!



Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yardım isteyen şarkıcı gözyaşlarına boğuldu;



“Arkadaşlar mahsur kaldım burada. Şu anda üstümüzden füzeler geçiyor. Gerçekten çok zor bir durum. İran’dayım, burada durum çok kritik. Çok zor girdim sosyal medyaya. Ne telefonumuz çalışıyor, ne internete girebiliyoruz. Lütfen dualarınızı esirgemeyin. Allah’ım onurlu İran halkının yanında olsun.”

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İran’daki iletişim kısıtlamalarına rağmen paylaşım yapabilen Lara’nın mesajı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Sevenleri ise yorumlarıyla sanatçıya destek verirdi.