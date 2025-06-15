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"Üstümüzden füzeler geçiyor" Ünlü şarkıcı Lara İran'da mahsur kaldı

Güncelleme Tarihi:

#Lara#Mehdi Karimi#İran
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2025 13:05

2023 yılında İranlı voleybolcu Mehdi Karimi ile hayatını birleştiren ünlü popçu Lara, aile ziyareti için gittiği İran'da mahsur kaldı. Sosyal medya hesabından yardım isteyen ünlü popçu gözyaşları içerisinde dua istedi.

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Ortadoğu’da tansiyonun giderek yükseldiği, İsrail ve İran arasında artan gerilimin bölgede endişe yarattı. Kısa süre önce eşiyle birlikte İran’a giden Lara, bölgede mahsur kaldı.

DURUM ÇOK KRİTİK!

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yardım isteyen şarkıcı gözyaşlarına boğuldu;

“Arkadaşlar mahsur kaldım burada. Şu anda üstümüzden füzeler geçiyor. Gerçekten çok zor bir durum. İran’dayım, burada durum çok kritik. Çok zor girdim sosyal medyaya. Ne telefonumuz çalışıyor, ne internete girebiliyoruz. Lütfen dualarınızı esirgemeyin. Allah’ım onurlu İran halkının yanında olsun.”

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İran’daki iletişim kısıtlamalarına rağmen paylaşım yapabilen Lara’nın mesajı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Sevenleri ise yorumlarıyla sanatçıya destek verirdi.

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#Lara#Mehdi Karimi#İran

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