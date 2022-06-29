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'Ustalığını konuşturmuştu' Cüneyt Arkın'ın son kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı...

#Cüneyt Arkın#Kuruluş Osman#Mehmet Bozdağ

Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın'ın (85) hayatını kaybetmesi, sanatçının tüm sevenlerini büyük bir yasa boğdu. Son olarak 'Kuruluş Osman' dizisinde kamera karşısına geçen Arkın'ın sette çekilen videosu ve fotoğraflarını dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ paylaştı.

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Birçok unutulmaz filme imza atan Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın, önceki gece saatlerinde rahatsızlanarak Beşiktaş, Ulus'ta bulunan özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı. Eşi Betül Cüreklibatır ve yakınları hastaneye gelmişti. 85 yaşındaki oyuncu, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Arkın'ın vefatı tüm Türkiye'yi yasa boğarken, sanat ve magazin dünyasının ünlü isimleri usta sanatçıya veda mesajları yayınladı. Bu isimlerden biri de ünlü yapımcı Mehmet Bozdağ oldu.

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"İYİ Kİ YOLLARIMIZ KESİŞTİ"

Bozdağ, son olarak geçtiğimiz yıl 'Kuruluş Osman' dizisinde kamera karşısına geçen Cüneyt Arkın'ın sette çekilen videosunu ve fotoğraflarını paylaştı. Ünlü yapımcı, ilk olarak Arkın ile birlikte çekilen pozlarını yayınladı ve şu notu düştü:

Türk sinemasının ve Yeşilçam’ın usta ismi, çocukluğumuzun kahramanı Cüneyt Arkın ile Kuruluş Osman dizimizde beraber olduk. Dizimizde canlandırdığı Ak Sakallılar'ın lideri karakteriyle Cüneyt Ağabeyi tekrar ekran başında izlemekten gurur duyduk. İyi ki yollarımız kesişti, kendisinden çok şey öğrendik. Türk milletine olan aşkı, çalışma azmi, bilgisi ve nezaketiyle yolumuza rehber oldu. Sevgili Cüneyt Arkın’a Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Türk milletine başsağlığı diliyorum. Hayat verdiğin karakterler ile her daim hafızalarda ve gönüllerde olmaya devam edeceksin.

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Ustalığını konuşturmuştu Cüneyt Arkının son kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı...

"USTALIĞINI BİR KEZ DAHA KONUŞTURMUŞTU"

Bozdağ, ardından da 'Kuruluş Osman' dizisinde Ak Sakallılar'ın lideri karakterine hayat veren Arkın'ın sette hazırlandığı anların videosunu paylaştı.

Mehmet Bozdağ, paylaşımına; "Pandeminin en zor günlerinde setlere cesur bir dönüş yaptı. Onun için özel ekip kurmuştuk. Koca çınar ustalığını bir kez daha konuşturmuştu. Birlikte yol yürümekten, hasbihal edebilmekten şeref duyduk. Gönlüne, yüreğine, emeklerine sağlık büyük usta. Mekânın cennet olsun" notunu düştü.

BURAK ÖZÇİVİT DE PAYLAŞTI

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'Kuruluş Osman'da Cüneyt Arkın ile birlikte kamera karşısına geçen Burak Özçivit ise üzüntülerini "Zor süreçte bile yanımızdaydı.Koca çınar… Seni unutmayacağız" notuyla dile getirdi.

Ustalığını konuşturmuştu Cüneyt Arkının son kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı...

PERŞEMBE GÜNÜ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın cenaze programı belli oldu. Arkın'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Merhume Hacı Halise Cüreklibatır ve Merhum Hacı Yakup Cüreklibatır’ ın değerli oğlu Murat, Kaan ve Filiz’ in sevgili babaları Deniz ve Aslı’nın kayınpederi Cemre, Polat, Tara, Arkın, Zeynep, Defne ve Sarp’ın dedeleri Betül Cüreklibatır'ın kıymetli eşi Türk Sanat Dünyasının Duayeni kıymetlimiz CÜNEYT ARKIN’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Cenazesi 30 Haziran 2022 Perşembe günü 10:30 Atatürk Kültür Merkezi’ ndeki törenin ardından Öğlen namazına müteakip Teşvikiye Camii’nde kılınacak namaz sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecektir. Tüm sevenlerine ve kamuoyuna duyurulur.

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