Usta tiyatrocu Leyla Okay hayatını kaybetti

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Bir süredir kanser tedavisi gören Leyla Okay, 62 yaşında vefat etti. Usta oyuncunun ölümü sevenlerini yasa boğdu.

Düşkapanı Sanat Merkezi yayınladığı taziye mesajında “Tiyatromuzun kıymetlisi, sevgili Leyla Okay hayatını kaybetmiştir. Cenazesi bugün öğle namazını müteakip Karşıyaka Mezarlığı’nda defnedilecektir. Acısı çok büyük… Ailesine ve sevenlerine sabır diliyoruz” ifadelerini yer verildi.





LEYLA OKTAY KİMDİR?

1963 Ankara doğumlu oyuncu ve yönetmen Leyla Oktay, Ankara Devlet Tiyatrosu'ndan mezun oldu.

Tiyatroya lise yıllarında başlayan oyuncu, ilk olarak Ankara Komedi Sahnesi'nde 'Bozuk Para' oyununda sahne aldı. Ardından Amerikan Kültür ve Birlik Tiyatrosu'nda çeşitli oyunlarla kariyerini sürdürdü.

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Tevfik Yapıcı, Ercan Demirel ve Bülent Yıldıran ile birlikte kurdukları Kaktüs Kabare'de uzun yıllar çocuk oyunları ve 'Ölelim mi Gülelim mi?' adlı sevilen oyunlarla sahneye çıktı. Aynı ekiple TRT'de 'Yakıştır' gibi doğaçlama tiyatro programlarında izleyiciyle buluştu.

Kamera önü oyunculuğa 1989 yılında "Dostlarımız" dizisiyle başlayan Leyla Okay, "Ferhunde Hanımlar" (Kiraz), "Bizim Evin Halleri" (Pembe), "Derin Sular", "Yamak Ahmet" (Hala), "Rumuz Cavidan" (Zişan), "Yalancı Bahar", "Anne" ve "Teşkilat" gibi birçok televizyon dizisinde rol aldı. Bu dizilerdeki performanslarıyla tanınmış ve Türk televizyonunun usta oyuncularından biri oldu.