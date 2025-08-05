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Usta sanatçı Selçuk Alagöz yoğun bakıma alındı

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#Selçuk Alagöz#Selçuk Alagöz Kimdir#Muğla
Usta sanatçı Selçuk Alagöz yoğun bakıma alındı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2025 10:12

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Türk pop müziğin efsane ismi Selçuk Alagöz sevenlerini korkuttu. Usta sanatçının kızı Banu Alagöz babasının yoğun bakıma alındığını duyurdu.

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Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Selçuk Alagöz yoğun bakıma alındı. 80 yaşındaki usta sanatçının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

KIZI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Babasının doğum gününde yaptığı paylaşımda Banu Alagöz, şu ifadelere yer verdi:

“Merhaba, ben Banu. Babam bir süredir hastanede. Bugün yoğun bakımda solunum cihazına bağlandı. Dualarınızı bekliyoruz.”

Usta sanatçı Selçuk Alagöz yoğun bakıma alındı

SELÇUK ALAGÖZ KİMDİR?

Selçuk Alagöz, 5 Ağustos 1944 tarihinde İstanbul'da doğdu. Müzik kariyerine 1964 yılında Erol Büyükburç'un orkestrasında başlamış ve 1965 yılında Hürriyet Gazetesi'nin düzenlediği "Altın Mikrofon" yarışmasında "Kemerin Naftaları" adlı şarkısıyla finale kalmıştır.

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Selçuk Alagöz, Türk popüler müzik tarihinin önemli şarkılarından bazılarını seslendirmiştir. "Her Şey Bitmiştir Artık", "Aşkın Gözü Kör Mü", "Dibi Dibi Da" gibi eserleriyle tanınmıştır. Ayrıca, "Malabadi Köprüsü" adlı şarkısı da büyük ilgi görmüş ve 1975 yılında Polydor etiketiyle yayımlanmıştır.

Usta sanatçı Selçuk Alagöz yoğun bakıma alındı

Müzik kariyerinde dört Altın Plak ödülü ve birçok diğer ödül kazanmıştır. Toplamda 23 single ve 7 albüm yayımlamıştır. Kardeşleri Rana, Ali ve Nilüfer Alagöz ile birlikte 1980'lerde 80 farklı dilde şarkılar seslendirerek konserler vermişlerdir.

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