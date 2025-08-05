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Usta sanatçı Selçuk Alagöz vefat etti

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#Selçuk Alagöz#Selçuk Alagöz Kimdir#Banu Alagöz
Usta sanatçı Selçuk Alagöz vefat etti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2025 13:19

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Türk pop müziğin efsane ismi Selçuk Alagöz vefat etti.

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Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Selçuk Alagöz bugün vefat etti. 80 yaşındaki usta sanatçının vefat haberini kızı sosyal medya hesabından duyurdu.

KIZI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Acı haberi veren Banu Alagöz, 'Bugün 11.50'de babamı kaybettik. Başımız sağ olsun.' ifadelerini kullandı.

Usta sanatçı Selçuk Alagöz vefat etti

SELÇUK ALAGÖZ KİMDİR?

Selçuk Alagöz, 5 Ağustos 1944 tarihinde İstanbul'da doğdu. Müzik kariyerine 1964 yılında Erol Büyükburç'un orkestrasında başlamış ve 1965 yılında Hürriyet Gazetesi'nin düzenlediği "Altın Mikrofon" yarışmasında "Kemerin Naftaları" adlı şarkısıyla finale kalmıştır.

Selçuk Alagöz, Türk popüler müzik tarihinin önemli şarkılarından bazılarını seslendirmiştir. "Her Şey Bitmiştir Artık", "Aşkın Gözü Kör Mü", "Dibi Dibi Da" gibi eserleriyle tanınmıştır. Ayrıca, "Malabadi Köprüsü" adlı şarkısı da büyük ilgi görmüş ve 1975 yılında Polydor etiketiyle yayımlanmıştır.

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Usta sanatçı Selçuk Alagöz vefat etti

Müzik kariyerinde dört Altın Plak ödülü ve birçok diğer ödül kazanmıştır. Toplamda 23 single ve 7 albüm yayımlamıştır. Kardeşleri Rana, Ali ve Nilüfer Alagöz ile birlikte 1980'lerde 80 farklı dilde şarkılar seslendirerek konserler vermişlerdir.

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