Güncelleme Tarihi:

Usta sanatçı Saadet Sun vefat etti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2025 14:26

"Sevgilim", "Bilemiyorum" ve "Mükafat" gibi unutulmaz eserlere imza atan ünlü sanatçı Saadet Sun 81 yaşında vefat etti.

1970'li yıllarda çıkardığı şarkılarla adını duyuran Saadet Sun'dan acı haber geldi.  Usta oyuncu Işıl Yücesoy, Saadet Sun'un vefat ettiğini duyurdu;

'Ah be canım dostum, ah be canım arkadaşım… Nasıl yüreğimi yaktın da gittin bilemezsin. Nasıl iyi bir sanatçıyı, nasıl iyi bir insanı kaybettik. Canım Saadet Sun. Hiç unutulmayacaksın . Başımız sağ olsun'

SAADET SUN KİMDİR?

1950 yılında doğan Saadet Sun 1965'lerde tiyatro 1970'lerde ise sahne hayatına başladı. "Sevgilim", "Bilemiyorum" ve "Mükafat" gibi unutulmaz eserlere imza atan Sun, "Sıfıra Sıfır / Yeter Ki" adlı 45'lik plağı dikkatleri üzerine çekti.

1990 yılında sahne hayatına veda eden sanatçı, müzikle olan bağını sürdürmüş ve zaman zaman nostaljik projelerde yer almıştır.

 

