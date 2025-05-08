Usta sanatçı Naşit Özcan son yolculuğuna uğurlanıyor

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27 Şubat’ta beyin kanaması geçiren ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren oyuncu Naşit Özcan son yolculuğuna uğurlanıyor. 68 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı için ilk tören, saat 11.00’de Üsküdar Müsahipzade Celal Sahnesi’nde düzenlendi.

Dostları usta sanatçıya son görevini yerine getirmek için törende hazır bulundu. Duygusal anların yaşandığı törende sevenleri saygı duruşunda bulundu.

Naşit Özcan'ın naaşı törenin ardından Üsküdar Şakirin Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip, cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.





NAŞİT ÖZCAN KİMDİR?

Komik-i Şehir Naşit Bey'in torunu usta oyuncu Selim Naşit'in oğlu, Adile Naşit'in yeğeni Naşit Özcan, tiyatro oyunculuğu ve yönetmenliğin yanı sıra aynı zamanda seslendirme sanatçısıydı.

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Türk tiyatrosunun köklü ailelerinden birine mensup olan sanatçı, 1957 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Tiyatro sahnesine henüz çocuk yaşta adım atan Özcan, 1971 yılında Gönül Ülkü – Gazanfer Özcan Tiyatrosu'nda sahnelenen "Ben Çalmadım" adlı çocuk oyunuyla ilk kez izleyici karşısına çıktı.

Profesyonel tiyatro hayatı ise 1977'de Akbank Çocuk Tiyatrosu'nda başladı. Babası Selim Naşit Özcan tarafından Nejat Uygur'un tiyatrosuna emanet edilen Özcan, burada sahne deneyimi kazandı.

Naşit Özcan, 1979-1980 arasında Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nun kurslarında tiyatro eğitimi aldıktan sonra, 1983-1984 yıllarında Şan Müzikholü sahnelerinde izleyiciyle buluştu. 1988'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları kadrosuna katıldı.

Sanat hayatındaki katkılarıyla, 2010'da 30. İsmail Dümbüllü Ödülü'ne değer görülen Özcan, sahne dışında televizyon dizileri, sinema filmleri ve reklam projelerinde rol aldı.

Özcan, 2021'de AA muhabirine verdiği röportajda sanat hayatına dair, "Annem, tiyatrocu olmamı kesinlikle istemiyordu. Babam bu konulara pek karışmıyordu. Halam da (Adile Naşit) pek bu konulara sıcak bakmıyordu. Eğer ben bugün tiyatrocu olmuş, birtakım ödüller almış ve Türkiye'de Naşit Özcan ve bir tiyatrocu olarak biraz tanınıyorsam, kendi çabamla, kendi tırnaklarımla olmuşumdur. O yüzden de bu konuda gururla yürürüm." ifadelerini kullanmıştı.