Usta sanatçı Mustafa Keser'den hayranlarını üzen haber...

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79 yaşındaki sanatçı katıldığı bir davette sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

Öksürük nedeniyle hastaneye başvurduğunu söyleyen Mustafa Keser'e yapılan tetkiklerin ardından kanser teşhisi konuldu.

Keser, “Sağlık durumum gayet iyi. Hastalığımı hiç düşünmüyorum. Bilakis eşimi daha çok önemsiyorum. Eşim de kanser tedavisi görüyor, ona bakmak durumundayım.” dedi.

Magazin Burada'nın haberine göre; Mustafa Keser'in yeni yılın ilk günlerinde ameliyat olması planlanıyor...





Mustafa Keser ile Nilüfer Keser 1978 yılından beri evli...



