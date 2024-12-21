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Usta sanatçı Mustafa Keser'den hayranlarını üzen haber...

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#Mustafa Keser#Kanser#Sanatçı
Usta sanatçı Mustafa Keserden hayranlarını üzen haber...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2024 11:16

Türk Halk Müziği'nin usta isimlerinden Mustafa Keser, kanser olduğunu açıkladı.

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79 yaşındaki sanatçı katıldığı bir davette sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

 Öksürük nedeniyle hastaneye başvurduğunu söyleyen Mustafa Keser'e yapılan tetkiklerin ardından kanser teşhisi konuldu.

Keser, “Sağlık durumum gayet iyi. Hastalığımı hiç düşünmüyorum. Bilakis eşimi daha çok önemsiyorum. Eşim de kanser tedavisi görüyor, ona bakmak durumundayım.” dedi.

Magazin Burada'nın haberine göre; Mustafa Keser'in yeni yılın ilk günlerinde ameliyat olması planlanıyor... 

Usta sanatçı Mustafa Keserden hayranlarını üzen haber...

Mustafa Keser ile Nilüfer Keser 1978 yılından beri evli...

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#Mustafa Keser#Kanser#Sanatçı

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