Usta sanatçı Kadıköy'deki 4 oda 1 salon evinin kapılarını açtı!

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Evrim Akın, bu hafta Türk Müziği'nin duayeni, ünlü sanatçı Melihat Gülses'in evine konuk oldu. Sanatçı, 4 oda 1 salondan oluşan sanat kokan evinde samimi açıklamalarda bulundu.

Klasik Türk müziğinin önemli isimlerinden Melihat Gülses evinin kapılarını Kanal D izleyicileri için açtı.

Müzik hayatına 1981 yılında TRT İstanbul Radyosu'nda başlayan usta sanatçı yarım asırdır eserlerini seslendirmeye devam ediyor.

Sanat hayatının yanı sıra özel hayatıyla da örnek olan Gülses, sanat kokan evini gezdirdi.

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Toprak tonlarıyla dekore edilen salonda karşılıklı iki adet koltuk bulunuyor. Ortada ahşap bir sehpa, camın önünde iki berjer yer alıyor. Berjerlerin yanında antika bir gramofon var.

Yemek masasının olduğu bölümde oldukça şık ve zevkle döşenmiş. Genişçe bir ahşap masa arkasında ise büyük bir büfe ve vitrin bulunuyor. Hem masanın hem konsolun üzeri birbirinden renkli aksesuarlarla süslenmiş.

Evinin duvarları bir sanat eseri işler gibi işlemiş, her bir köşede birbirinden değerli tablolar var.

YÜZLERCE ÖDÜLÜ VAR

Yarım asırlık sanat hayatına sığan onlarca ödül bu odada toplanmış, çeşitli müzik aletleri ve aile fotoğrafları da odayı süslüyor.

RENGARENİK BİR BAHÇE!

Gülses ailesinin kış bahçesi ise oldukça farklı bir tasarıma sahip. Duvarlar grafiti resimler yapılmış, her yer rengarenk. Yeşil çiçeklere beyaz masa ve sandalyeler eşlik ediyor.

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Melihat Gülses'in abiye mağazalarını aratmayacak kıyafet odası da oldukça ilgi çekici. Yıllardır giydiği sahne kostümleri bu odada yer alıyor.

Yatak odasına girildiğinde ise ilk olarak renkli yatak örtüsü dikkat çekiyor. Odada çok sayıda dolap bulunuyor. Kıyafetlerin geri kalanı da bu odada muhafaza edilmiş.

Her odada olduğu gibi mutfakta sade ve şık. Kahve ve beyaz tonların hakim olduğu mutfağın genişliği dikkat çekiyor.