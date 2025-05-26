Son dakika... Sanatçı İlhan Şeşen hayatını kaybetti

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Uzun süredir kanser tedavisi gören 77 yaşındaki Şeşen'in vefatı, sanatçının sosyal medya hesabından yapılan, "Sevgili eşim, canım babamız, biricik dedem İlhan Şeşen'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Eşi Arzu, oğlu Fırat, kızı Melis ve torunu Nefes" paylaşımı ile duyuruldu.



Kültür ve Turizm Bakanlığının sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda da sanatçının vefatına ilişkin şu ifadeler yer aldı:

"Türk müziğinin değerli ismi, usta sanatçı İlhan Şeşen’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Sanatıyla gönüllerde yer edinmiş, eserleriyle hafızalara kazınmış büyük sanatçımıza Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun."



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Manisa'da 1948'de dünyaya gelen İlhan Şeşen, 1968'de dans müziği orkestralarında şarkıcılık yaparak müziğe başladı. Sanatçı, 1971'de Kavga adlı ilk 45'liğini çıkardı. Hukuk fakültesini bitirdikten sonra 10 yıl serbest avukat olarak çalışan Şeşen, 1983'te avukatlığı bırakarak yeğenleri Gökhan ve Burhan Şeşen ile Grup Gündoğarken'i kurdu.İlhan Şeşen, Ayşegül Aldinç'in "Farketmez", Nükhet Duru'nun "Aşık Oluyorum Eyvah", Leman Sam'ın "Rüzgar" ve "Ayrılığa Dayanamam", İzel-Ercan'ın "Geri Dön", Kerim Tekin'in "Yine Beni Sev", Metiner'in "Gördüğüme Sevindim", Yonca Lodi'nin "Aşk Layık Olanda Kalmalı" ve "Fal", Kenan Doğulu'nun "Ellerimde Çiçekler" şarkılarını yazıp besteledi.Sanatçının oyuncu olarak rol aldığı birçok yapım arasında ise "Mühürlü Güller", "Aliye", "Çocuğun Var Derdin Var", "Gönülçelen" ve "Anadolu Kartalları" yer aldı.İlhan Şeşen, 2023'ün sonunda akciğer kanserine yakalandığını duyurmuştu.

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ATA DEMİRER:

1998 yılı 3-5 kişinin geldiği stand up gösterilerim var ,çömezim ,kimse tanımıyor beni .Bir akşam İlhan Şeşen geldi dediler hâla hatırımda ,şapkasıyla gülümsemesiyle beni seyretmeye gelmiş usta..hiç kimse daha beni tanımazken !

Sonrası tatlı bir tanışlık Bozcaada geceleri bağlar sohbetler nasihatlar ..

Hayatımın en zor ve en güzel yıllarının değişmez müziği nur içinde yat Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun İlhan abinin 🙏

Yarattıklarıyla hep vâr olacak sanatçılardan biri onun deyimiyle ‘gecelerden bir gece o bir yıldızdı’

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Müzisyen Vedat Sakman, CNN Türk'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Hepimizin başı sağ olsun. Çok üzgünüm, kaybettik. Çok güzel şarkılar yaptı, insanlara çok güzel şeyler verdi. Çok eski dostluğumuz vardı, anlatacak çok hikayemiz var o yüzden. Yaptığımız şarkıları birbirimize çalıyorduk. Rüzgar şarkısını ilk kez telefonda söylemişti bana. 70'li yıllarda tanıştık. Biz çok beraberdik. Her konserde salon ondan bir şarkı isterdi. Sarı Laleler'i isterlerdi hep ondan. Üzgünüz çok. Işıklar içinde olsun. Kaliteden ödün vermeden çalışma yapan entelektüel boyutu olan bir kişiydi.

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"ZAMANSIZ MÜZİK YAPAN İSİMLERDENDİ"

Radyo D Genel Yayın Yönetmeni Fatih Uslu: Türk müziğine çok katkısı olan bir isimdi. Müziğin beyefendi isimlerinden biriydi. Entelektüel bir isimdi. Farklı bir müzik aurası vardı. Bizlere çok harika şarkılar sundu. Unutulmaz bir isimdi. Çok üzgünüz, başımız sağ olsun. Müziğe iz bırakmış isimlerden biriydi İlhan Şeşen. Unutulmaz şarkılardı, nesilden nesile geçti. Geçmiş yıllardaki şarkıları hala dinlerken veriyor. İlhan Şeşen gibi isimler zamansız müzik yapan isimlerdi. Sadece bir dönemi kapsamıyordu. Yeni müzisyenlerin de duayen sanatçıları örnek alarak zamansız müzik yapmaları bizim tek temennimiz."





BORA ÖZTOPRAK:

Ah İlhan amcam… Herbirimizin İlhan amcası. Ne anılarım, neler neler… Varlık sebebim. Şarkılarıma, sahne duruşuma yön veren mentorum. Öyle kapanmaz bir boşluk ki yokluğun. Ah İlhan amcam ahh