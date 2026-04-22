Usta sanatçı Ferdi Atuner hayatını kaybetti

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Atuner’den gelen acı haber sanat dünyasını yasa boğdu. Ailesi tarafından yapılan açıklamada, usta sanatçının kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Sanat hayatı boyunca birçok önemli projede yer alan Atuner, özellikle Levent Kırca ile birlikte rol aldığı 'Olacak O Kadar' skeçleriyle geniş kitleler tarafından tanındı.

Aynı zamanda İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı olan Atuner, oyunculuk kariyerinde iz bıraktı. Çocuklar Duymasın, Reyting Hamdi, En Son Babalar Duyar, Ayrılsak da Beraberiz ve Çılgın Bediş gibi yapımlarda rol alan usta isim, seslendirme çalışmalarıyla da hafızalarda yer etti.

