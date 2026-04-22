×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA SAĞLIK İLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Usta sanatçı Ferdi Atuner hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2026 13:39

Türk tiyatrosunun ve operasının usta isimlerinden Ferdi Atuner, geçirdiği kalp krizi sonucu 82 yaşında yaşamını yitirdi.

Haberin Devamı

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Atuner’den gelen acı haber sanat dünyasını yasa boğdu. Ailesi tarafından yapılan açıklamada, usta sanatçının kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Sanat hayatı boyunca birçok önemli projede yer alan Atuner, özellikle Levent Kırca ile birlikte rol aldığı 'Olacak O Kadar' skeçleriyle geniş kitleler tarafından tanındı.

Usta sanatçı Ferdi Atuner hayatını kaybetti

Aynı zamanda İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı olan Atuner, oyunculuk kariyerinde iz bıraktı. Çocuklar Duymasın, Reyting Hamdi, En Son Babalar Duyar, Ayrılsak da Beraberiz ve Çılgın Bediş gibi yapımlarda rol alan usta isim, seslendirme çalışmalarıyla da hafızalarda yer etti.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!