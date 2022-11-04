Elif Alara Çetinel hayatını kaybetti... Usta oyuncu Tomris Çetinel'in evlat acısı!

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Melek Baykal, acı haberi Instagram sayfasından duyurdu.

Anne-kızın fotoğrafını paylaşan Baykal, altına şu notu düştü:

"Allah'ım bu nasıl bir acıdır. Sevgili arkadaşımız Tomris'imiz biricik evladı Alara'yı kaybetti. Üzüntüm sonsuz, ne yazacağımı bilemiyorum. Rabbim Tomris'imize ve sevgili kardeşi Şirin'e dayanma gücü versin, sabır versin. Başka da bir şey diyemiyorum. Huzur içinde uyu güzel kızım.

Mekanın cennet olsun"

'SENİ ÇOK ÖZLÜYORUM BABAM'

Elif Alara Çetinel, Twitter hesabında son mesajını 20 Ağustos'ta paylaşmış ve babasına olan özlemini dile getirmişti...

"1 yıl oldu...

Eski kaşar almıştım o gün sana,ama başka ne aldım hatırlamıyorum...

Bir de gitme dediğini hatırlıyorum... Ve hakkını helal et dediğini...

Evladın babaya ne hakkı olur ki demiştim...

Ne zaman yetim kaldım bilmiyorum...

Ama...

yine de seni çok özlüyorum babam..."

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