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Elif Alara Çetinel hayatını kaybetti... Usta oyuncu Tomris Çetinel'in evlat acısı!

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#Tomris Çetinel#Nusret Çetinel#Elif Alara Çetinel
Elif Alara Çetinel hayatını kaybetti... Usta oyuncu Tomris Çetinelin evlat acısı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2022 13:34

Devlet Tiyatrosu oyuncularından Tomris Çetinel ile 2021 yılında aramızdan ayrılan usta oyuncu Nusret Çetinel'in kızları Elif Alara Çetinel'den acı haber geldi. 26 Ekim'de beyin kanaması geçiren Çetinel, bugün hayatını kaybetti.  

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Melek Baykal, acı haberi Instagram sayfasından duyurdu.

Anne-kızın fotoğrafını paylaşan Baykal, altına şu notu düştü:

"Allah'ım bu nasıl bir acıdır. Sevgili arkadaşımız Tomris'imiz biricik evladı Alara'yı kaybetti. Üzüntüm sonsuz, ne yazacağımı bilemiyorum. Rabbim Tomris'imize ve sevgili kardeşi Şirin'e dayanma gücü versin, sabır versin. Başka da bir şey diyemiyorum. Huzur içinde uyu güzel kızım.
Mekanın cennet olsun"

Elif Alara Çetinel hayatını kaybetti... Usta oyuncu Tomris Çetinelin evlat acısı

'SENİ ÇOK ÖZLÜYORUM BABAM'

Elif Alara Çetinel, Twitter hesabında son mesajını 20 Ağustos'ta paylaşmış ve babasına olan özlemini dile getirmişti...

"1 yıl oldu...
Eski kaşar almıştım o gün sana,ama başka ne aldım hatırlamıyorum...
Bir de gitme dediğini hatırlıyorum... Ve hakkını helal et dediğini...
Evladın babaya ne hakkı olur ki demiştim...
Ne zaman yetim kaldım bilmiyorum...
Ama...
yine de seni çok özlüyorum babam..."

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Elif Alara Çetinel hayatını kaybetti... Usta oyuncu Tomris Çetinelin evlat acısı

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Elif Alara Çetinel hayatını kaybetti... Usta oyuncu Tomris Çetinelin evlat acısı

Elif Alara Çetinel 40 yaşındaydı...

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