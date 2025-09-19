Usta oyuncunun büyük gururu! 'Kızım onur belgesiyle mezun oldu'

Haberin Devamı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden onur belgesi ile mezun olan Öyküm, kep fırlatarak bu özel günü kutladı.

Aile üyelerinin de katıldığı mezuniyet töreninde keyifli anlar yaşandı. Mezuniyet sonrası hatıra fotoğrafları çektiren aile, mutluluğunu sevenleriyle paylaştı.

Ege Aydan paylaştığı fotoğraflara şu notu düştü:

“Büyük kızımız Öyküm bugün onur belgesini alıp kep fırlatarak mezuniyetini kutladı.”

Sanat dünyasından da birçok isim, Ege Aydan ve ailesine tebrik mesajları gönderdi.

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI HANGİ OKULLARA GİTTİ?



Gösteri dünyasının ünlülerinin çocukları er ya da geç anne- baba mesleğine yönelseler de ya da o kulvardan fazla uzaklaşmasalar da farklı alanlarda yüksek öğrenim görüyorlar. Sinema, müzik ve tiyatro alanında isim yapan yıldızların çocukları öğrenim için en çok hangi ülkeleri tercih ediyor ve hangi dallarda eğitim alıyorlar.. İşte yanıtı..

'Oğlum İngiltere Rochester Independent College’den kabul aldı'

Oyuncu Mehmet Özgür'ün oğlu mesleğini seçti. Aktörlük yapmaya karar veren Başar Arhan, İngiltere'deki okula kabul edildi. Usta oyuncu güzel haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

"Bu günler ailemiz için heyecanlı ve bir o kadar da gurur duyulası, bu gururu nazara gelmeden ucundan açık sizlerle de paylaşalım istedik. Başar Arhan Paşa annesinin ve babasının izinden yürümeye karar verdikten günler sonra İngiltere Rochester Independent College’den kabul alarak aktörlük serüvenine ilk adımı atmış oldu. Dünyanın birçok ülkesinden aynı hayali paylaşan bir çok arkadaşı ile başarı ve mutluluk dolu harika bir yolculuk diliyoruz Kral’a… Adına yakışanı yaptın, yanılttıkların elbet oldu ama bizi hiç yanıltmadın EVLAT sağ olasın, var olasın"

İkizler için bir arada

9 yıllık evliliklerini geçtiğimiz haftalarda noktalayan Pelin Akil ile Anıl Altan'ın ikiz kızları Alin ve Lina okula başladı.

Anıl Altan, ikizlerin ilk gününü çektiği fotoğrafla ölümsüzleştirdi. Altan, eski eşinin de yer aldığı kareyi "1. sınıf hayırlı olsun güzel kızlarımız. Tüm okul hayatınız ve yaşantınızda başarı,şans, mutluluk peşinizi bırakmasın" notu ile paylaştı.

Karan'ın ilk günü

Geçtiğimiz yıl anaokuluna giden Karan artık ilkokullu oldu. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen oğulları Karan'ı alıp okul kayıt işlemlerini yaptırdı.

Eğitim hayatında yeni bir yola çıkan Karan anne ve babasının desteğini aldı. Aile, kayıt işlemlerinin ardından Karan ile birlikte verdiği pozları sosyal medyada paylaştı.

Evcen, yayınladığı bu kareye, 'Yolun hep açık olsun oğlum. Seni çok seviyoruz' notunu düştü.

Boşanacakları haberleriyle gündeme gelen çiftin keyifli halleri dikkat çekti.

Mehmet Şef'in gurur günü: Ailede artık diplomalı aşçı var

Mehmet Yalçınkaya’nın oğlu Utkan Yalçınkaya üniversiteyi bitirdi.

Kendi izinden yürüyerek gastronomiyi tercih eden oğlunun mezuniyet törenine katılan ünlü şef, mutluluğunu sosyal medyada paylaştı:



“Bugün gurur verici bir gün. Aslanım, sevgili oğlum gastronomi mezunu oldu. Bizim için büyük gurur. Ailede artık diplomalı aşçımız var. Yolun açık olsun evlat, yolun bahtın açık olsun.”

EMİR MEZUN OLDU!

Sibel Can'ın Sulhi Aksüt ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Emir Aksüt, Londra'daki University of Westminster'dan mezun oldu.

Emir'in ablası Melisa ve annesi Sibel Can da yalnız bırakmadı.

Melisa Ural, kardeşinin kepli fotoğraflarını "Emir'im bir taneciğim seni çok fazla seviyorum" notuyla paylaştı.

Sibel Can, duyguları bu sözlerle ifade etti:Canım oğlum, tebrikler. Seninle gurur duyuyoruz. Seni çok seviyoruz

KIZIM UC BERKELEY'DEN MEZUN OLDU!

Ünlü oyuncu güzel haberi sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

"Merhaba.

Bir mutluluğumu baylaşmak istiyorum sizlerle.

Kızım, Güzide Duru Saçıntı, tam şu anda UC Berkeley’den mezun oluyor.

Ekonomi Fakültesi, Çevre Ekonomisi ve Politikaları bölümünü bitirdi.

Yan dal olarak; Veri Bilimi bölümünü bitirdi.

Bütün gençlerimizle birlikte yolu açık olsun"

CAN ARTIK MEZUN!

27 yıllık evliliklerini ani bir kararla bitiren Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ çiftinin oğulları Can, üniversiteden mezun oldu.

Arzum Onan, oğlunun kepli fotoğraflarını "Yolun açık olsun canım oğlum" notuyla paylaştı.

'YENİ HAYATINDA BAŞARILAR'

Oyuncu Erkan Petekkaya'nın oğlu Cano Petekkaya üniversiteden mezun oldu.

Oğullarının mezuniyet törenine katılan çift, fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Erkan Petekkaya, fotoğrafa "Üniversiteye gidip yeni hayatlarına başlayan tüm gençlerimize başarılar mutluluklar dilerim. Allah onları iyi insanlarla karşılaştırsın " notunu düşerken; anne Didem Petekkaya aynı kareyi "Yolun açık olsun Cano'm" mesajıyla yayınladı.

DENİZ GÖZLÜ KIZIM MEZUN OLDU

Emine Ün, Emre Kınay’la evliliğinden olan kızı Duru’nun Çırağan Sarayı’ndaki lise mezuniyet balosuna katıldı.

Ün, mutlu günün fotoğraflarını sosyal medya hesabında şu notla yayınladı:

“Balo zamanı. Bu gururu yaşattığın için sana çok teşekkür ederim deniz gözlü kızım. Hayatını da hep güzel insanlarla ve iyiliklerle yaşa. Tüm güzellikler seninle olsun ve Allah’ım seni nazarlardan korusun.”

'OĞLUM MÜTHİŞ BİR ORTALAMA İLE MEZUN OLDU'

Gülben Ergen'in Mustafa Erdoğan'la evliliğinden dünyaya gelen Atlas, liseyi bitirdi. Bütün aile Atlas'ın bu özel gününde hazır bulundu.

Ünlü şarkıcı yaşadığı gururu şu sözlerle anlattı;

"Bir çocuk vardı karnımda 17 yıl önce…

Sonra iki çocuk daha geldi 15 yıl önce…

Alnıma yazılan isimlerine kurban olduğum oğullarım…

Ömrümde bana yaşattıkları ilklere bir yenisi daha eklendi.

Mezun oldu Atlas’ım… Kep attı!

Okulumuz, yıllarımız, öğretmenlerimiz, anılarımız, sınavlar, ödevler, revir günleri, karneler ve mezuniyet.

Hem de müthiş bir not ortalamasıyla...

Teşekkür ederim değerli oğlum.

Bana, anneme, bize bu tarifsiz gururu yaşattın.

İki sene sonra Ares’im ve Güney’im in mezuniyetine kadar, ben bu rüyanın etkisinden çıkmam, çıkamam…"

HAYALLERİNE KAVUŞACAKSIN

Eski manken Seçkin Piriler'in oğlu Hakan Tangöze ortaokulu bitirdi. Oğluna olan inancını dile getiren Piriler şu mesajı paylaştı;

"Sevgili oğlum, ortaokuldan mezuniyetinle birlikte bir dönemi geride bırakıyor ve yepyeni bir başlangıca adım atıyorsun. Bu süreçte gösterdiğin azim ve gayretinle gurur duyuyorum. Hayallerinin peşinden giderken karşına çıkan her zorluğu aşacak güce sahipsin. Seni her zaman destekleyecek ve sevgiyle yanında olacağım. Yeni yolculuğunda başarılar dilerim, seni çok seviyorum.” Hayallerine kavuşacağını biliyorum."

DUYGULANDIRAN MEZUNİYET

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı, ilkokulu bitiren kızları Melisa’nın mezuniyet törenine katıldı. Duygulanıp ağlayan Subaşı, fotoğraflarını “Biricik kızımızın 5’inci sınıf mezuniyeti” notuyla Instagram’da paylaştı.

KIZIM AYŞE LİSEYİ BİTİRDİ

Hamdi Alkan’ın Canan Hoşgör’le evliliğinden olan küçük kızı Ayşe liseden mezun oldu. Ünlü oyuncu, kızıyla çektirdiği hatıra fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı: “Sevgili kızım Ayşe de bugün itibarıyla liseyi bitirdi. Seninle gurur duyuyorum kızım.”

Mehmet Ali Erbil'in Tuğba Coşkun ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ali Sadi, liseden mezun oldu.

Oğullarının mezuniyetinde bir araya gelen eski eşler, fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaştılar.

Tuğba Coşkun, Ali Sadi ile birlikte yer aldığı kareyi yayınlarken, Mehmet Ali Erbil eski eşinin de olduğu kareyi paylaştı.

'ÜZERİMDE 30 YIL ÖNCEKİ ELBİSE... OĞLUM MEZUN OLDU'

Oyuncu Sera Tokdemir'in oğlu Boran, liseden mezun oldu.

Tokdemir, oğlunu mutlu gününde yalnız bırakmadı. Ünlü oyuncu, fotoğrafları sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

"Henüz 25’imdeydim sana düştüğümde... Ailen olarak seninle hep gurur duyduk, duyuyoruz; biricik Boran’ımız seni çok seviyorum, seviyoruz... Baban ve deden de gurur duyuyordur eminim... Canım babam elbise alırdı hep bana… 'Lady’ler elbise giyer lady’m' derdi. Atlarımızdan birine de Lady Sera adını vermişti. Üzerimdeki elbise de yaklaşık 30 yıl önce Londra’dan babamın aldığı bir elbise… Bu özel gecede giymek istedim…"

'YOK AĞLAMADIM'

Oyuncu Özge Özberk 2007 yılında Hayim Sadioğlu ile evlenmiş, çift 2010 yılında da Leo adını verdikleri bir bebeklerine kavuşmuştu. Daha sonra 2012 yılında boşanan ikili yollarına ayrı ayrı devam etmişti.

Kameralardan uzak büyüyen Leo ortaokuldan mezun oldu. Özge Özberk oğlunu bu özel gününde yalnız bırakmadı. Yaşadığı heyecan ve gururu sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu fotoğrafın altına şu notu düştü;

'Lise mezuniyetini hayal edemiyorum'

"Yok ağlamadım.. Tam bir ağlama gibi bir şey geldi kızların elbiselerine, çantamın desenine, ojemin rengine baktım. Yetmedi 12 ile 9’u çarparsam kaç olacağına, sahne perdesi kaç metreden yapılmıştır oyalamaları falan derken bitti işte... İlkokul zordu da bu daha zormuş. Lise mezuniyetini hayal edemiyorum. Sanki biz büyümüyoruz onlar büyüyor. Biz de büyüyen tek şey duygularımızın yoğunluğu ve hassasiyetimiz. Öyle işte.. Yolun açık olsun Leuşum. Hep gül... Seni çok seviyorum."

EMİR MEZUN OLDU!

Oyuncu Barış Kılıç'ın 13 yaşındaki oğlu Emir Kılıç ortaokuldan mezun oldu. Büyük gurur yaşayan Kılıç Ailesi o anları sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Emir Kılıç'ın Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen mezuniyet törenine annesi Ayşegül Kılıç, abisi Batu Kılıç ve babası Barış Kılıç katıldı. Çekirdek aile verdikleri pozlarla bu özel günü sevenleriyle paylaştı.

Kılıç Ailesi'nin fotoğrafları sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

ÜNLÜ ŞARKICININ GURUR GÜNÜ

Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, 2021 yılında hayatını kaybetmişti. Selçuk Tektaş'ın kızı Ceylan ilkokuldan mezun oldu. Alişan mezuniyet fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, temmuz 2021'de koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Alişan, kardeşinin ölümünün ardından Instagram sayfasında duygusal bir mesaj paylaşmış ve '4 çocuğum var artık... Sen rahat uyu Eyşan'ım, Ceylan'ım, Merve’m bana emanet' demişti.

Selçuk Tektaş'ın küçük kızı Ceylan, ilkokuldan mezun oldu.

Bulduğu her fırsatı yeğenleri ile geçiren Alişan, Ceylan'ı yalnız bırakmadı.

Duygusal anlar yaşayan Alişan fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı:

"Mezun oldu benim aşkım... 5. sınıfa geçti artık"

CANIM OĞLUM MEZUN OLDU

Uzun zamandır Bodrum'da yaşayan Esra Akkaya'nın oğlu mezun oldu. Bu özel günden fotoğraflar paylaşan ünlü oyuncu " Canım oğlum mezun oldu… nice mutlu günleri beraber yaşamak dileğiyle…" notunu düştü.



KAYA MEZUN OLDU!

Kaya Çilingiroğlu’nun Feraye Tanyolaç ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Hüseyin Kaya, liseden mezun oldu.

2014 yılında yollarını ayıran Kaya Çilingiroğlu ile Feraye Tanyolaç, oğullarının mezuniyet töreninde bir araya geldi.





Eski eşi ve oğluyla aile pozu veren Feraye Tanyolaç sosyal medya hesabında yaşadığı mutluluğu; “Hayat boyu yolun açık şansın bol olsun başarıların daim olsun canım oğlum” sözleriyle dile getirdi.

Yönetmen ve senarist Gani Müjde ile oyuncu Belma Canciğer'in kızları Ecesu, Amerika'nın en önemli sanat üniversitelerinden biri olan Pratt Enstitüsü'nden mezun oldu. Ünlü ikili kızının mezuniyet töreninde büyük gurur yaşadı.

Kızlarının mezuniyet töreni için Amerika'ya giden Gani Müjde ve Belma Canciğer, yaşadıkları heyecanı sevenleriyle paylaştı.

Birlikte mezuniyet pozu veren mutlu aile tebrikleri de kabul etti.

Belma Canciğer yaptığı paylaşımın altına, 'Haklı gururum... Anca fotoğraf koyabildim. Beş yıl önce seni bu okula bıraktığımızda dört kişi gelmiş, üç kişi ayrılmıştık, bu kez kardeşinde üniversiteli olduğu için ve finalleri olduğu için üç kişiyiz ama kalplerimiz bir... Seninle ne kadar gurur duysam az, bitirme projenin sergiye çıkması bizi daha da gururlandırdı, seni çok seviyoruz. Prensesimiz artık prenseslikten kraliçeliğe terfi etti. Bahtın ve tahtın güzel olsun. Darısı kardeşininde başına. İnanıyorum ki! Sizler gibi pırlantalar olduğu sürece bu ülkenin sırtı yere gelmez.' mesajını düşerken Gani Müjde ise, 'Bu sesi duymak için o masa başında, biz telefon başında sabahladık yıllarca. Sadece New York'un değil tehlikeli bir hastalığın da hakkında geldi kızımız. Ecesu dünyanın en önemli sanat üniversitelerinden biri olan Pratt Institute'den mezun olmayı başardı. Gururluyuz gözümüze de toz kaçtı bu arada.' notunu yayınladı.

KIZIM LİSEDEN MEZUN OLDU



Hilal Özdemir'in Hazım Körmükçü ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Akya, liseden mezun oldu. Özdemir, mezuniyet fotoğraflarını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı:

"Gururum aşkım kızım liseden mezun oldu. Rabbim tüm evlatlarımızın yolunu bahtını tahtını açık etsin iyilerle karşılaştırsın... Üniversite sınavında da bütün evlatlarımıza başarılar diliyorum. Emeği geçen bütün öğretmenlerimize yürekten teşekkür ederiz."

ESKİ EŞLER AYNI KAREDE

Neşe Erberk'in Ayk Gurdikyan ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Alin, üniversiteyi bitirdi. Kızını gurur gününde yalnız bırakmayan Neşe Erberk, fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaştı...

"Alin'im mezun oldu. FIU (Florida International University) Psikoloji bölümünü yüksek baṣarıyla bitirdi... ve ṣimdi de master programı için yeni dönemde UM ( University of Miami) ye hazırlık yapıyor... Babası Ayk ve kardeṣi Lara ile bu gurur anını keyifle paylaṣırken gözlerim buğuluydu..."

EFE ÜNİVERSİTE YOLUNDA

Oyuncu çift Ahu Sungur ile Suat Sungur'un oğullarI Ege liseden mezun oluyor. Erenköy ışık Lisesi'nde okuyan Efe, kepli fotoğraflarını Instagram hesabında paylaştı.

Ege Sungur'un öğretmeni bir fotoğrafa "Suyumu sıkıyor gibi görünse de sevginin resmi o" notunu düştü.





NE ARA BU KADAR BÜYÜDÜN SEN?

1995 Türkiye güzeli Demet Şener'in İbrahim Kutluay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı İrem, bu yıl liseyi bitiriyor. Şener, üniversiteye hazılanan kızının kepli fotoğrafını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

Demet Şener, altına şu notu düştü:

"Benim güzel,zarif kızım... Ne ara bu kadar büyüdün? Çok yakında 19 yaşına giriyorsun ve liseden mezun olup üniversite eğitimine başlıyorsun. Seninle gurur duyuyorum… Bu yolculukta beni hiç üzmediğin için sana çok teşekkür ediyorum. 'Bir genç kız hayal et' deselerdi, bu kadarını tahmin edemezdim. Sen benim hayallerimin ötesinde bir genç kız oldun. Ne mutlu bana ne mutlu sana. Allah yolunu açık etsin... Seni ne kadar çok sevdiğimi anlatmaya kelimeler yetmez sanırım.seni çok çok çok çok seviyorum...Nerden nereye...çok şükür"

İrem'in 1. sınıf fotoğrafını annesi Demet Şener paylaştı.

O ARTIK BİR DOKTOR!

1983 Türkiye ve 1984 Avrupa Güzeli Neşe Erberk'in kızı Selin Gurdikyan, Florida International University'den mezun oldu. Tıp fakültesini başarıyla bitiren Selin Gurdikyan, mezuniyet fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

Gurdikyan fotoğrafın altına şu notu düştü:

"Bir bölümün sonu ve yeni bir kitabın başlangıcı... 3,5 yılın bu kadar çabuk geçeceğini düşünmemiştim. Zaman zaman bu süreçte kaybolduğumda bile her saniyesini sevdim. Eğer siz de benim gibiyseniz ve bazen acele etmek istiyorsanız kendinize hayatın bir kısa mesafe koşusu değil, bir maraton olduğunu hatırlatın. Acele etmeyin. En rastgele anlarda aklınıza gelecek küçük şeylerin tadını çıkarın. Konfor alanınızın veya uzmanlığınızın dışında görünebilecek yeni şeyleri denemekten korkmayın. Çevrenizi keşfedin ve kendinizi keşfedin. Bu senin hayatın ve harika şeyler yapacaksın..."

Selin Gurdikyan, katıldığı 2. Sayfa programında Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi olduğunu, bölüm olarak ise 'Estetik ve plastik cerrahlık' düşündüğünü anlatmıştı...

'OĞLUM BOĞAZİÇİLİ'

Müzisyen, şair Tuna Kiremitçi'nin 18 yaşındaki oğlu Can, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda elde ettiği başarıyla ailesini gururlandırdı.

Sınavdan yüksek puan alan Can, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'ne yerleşti.

Yaşadığı büyük sevinci takipçileriyle paylaşan ünlü müzisyen duygularını dile getirdi:

"Can'ımız emeklerinin karşılığını Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'ne girerek aldı ve bizi bir kez daha gururlandırdı. Gerçi bu olmasaydı da sırf oğlumuz olduğu için zaten gururluyduk. Şimdi mutluluğu mutluluğumuz oldu. Yolun açık olsun güzel oğlum."

Daha önce Yasemin Altan ve İclal Aydın’la nikâh masasına oturan Tuna Kiremitçi, 2014 yılında da pilates eğitmeni Gamze Elgin ile üçüncü evliliğini yapmıştı. Bir kız bebekleri olan çift 2019 yılında anlaşmalı olarak boşanmıştı.

'DÜNYANIN EN İYİ ÜNİVERSİTELERİNDEN BİRİNİ KAZANDI'

Şarkıcı Ferhat Göçer, 2001 yılında Ayla Göksel ile nikah masasına oturmuş çift 2006 yılında da oğulları Can'ı kucağına almıştı. 2008 yılında yollarını ayıran ikilinin dostlukları devam etmişti.

Ferhan Göçer'in oğlu Can büyüdü üniversiteli oldu. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından yaşadığı büyük mutluluğu anlattı.

Oğluyla birlikte Londra'ya giden şarkıcı paylaştığı fotoğrafın altına, 'Dostlar… Oğlum Can dünyanın en iyi ilk 10 üniversitesinden biri olan UCL‘i ( University College London) kazandı… Nasıl gurur, nasıl bir mutluluk anlatamam sizlere, paylaşmak istedim… Başta bizlere hayırlı bir evlat yetiştirmiş olan annesi Ayla ve Can’ın hayatına dokunmuş, emek vermiş herkese sonsuz teşekkürler' notunu düştü.

GÖZLERİMDEN YAŞLAR SÜZÜLÜYOR

Çocuklarının eğitimi için bir süredir yurtdışında olan Deniz Berdan oğlu Can'ın mezuniyetiyle mutluluğa boğuldu.

Londra'da üniversite eğitimini tamamlayan Can'ın en büyük destekçisi ailesi oldu.

Mezuniyet törenine giden Berdan Ailesi yaşadıkları duygusal anları sosyal medyada paylaştı.

Oğluyla gurur duyduğunu söyleyen ünlü modacı, paylaştığı fotoğrafın altına şu notu düştü:

"Bugün gözümde hala küçük olan oğlumun mezuniyetini ve yeni hayatının başlangıcını kutlamasını izledim.

Bunun çok mutlu bir olay olduğunu biliyorum ama gözlerimden de yaşlar süzülüyor. Bu köklerimizden geliyor tabii, duygusalız.

Canım oğlum seninle çok gurur duyuyorum. Küçük bir çocuktun şimdi inanılmaz bir adam oldun ve her şeyin en iyisini hak ediyorsun."

MUTLULUĞU TARİF ETMEK ÇOK ZOR

Oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan'ın kızı Ayşe Dilan mezun oldu.

Taylan, Florida'daki 'Ringling College of Art and Design'ı bitiren kızının kepli fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Usta oyuncu altına "Mutluluğu tarif etmek çok zor bazen. Misal şu an perişan mutluyum" notunu düştü.

Ahmet Mümtaz Taylan'ın 2007 yılında evlenip 5 yıl evli kaldığı oyuncu Ayçin İnci'den de tebrik gecikmedi:

"Canım Ayşe’m, güzel kızım sayende kalbim sevinçle doldu, gözlerin hep böyle parlasın, tebrik ederim, başarılarının devamını dilerim"

'YOLUN AÇIK OLSUN KIZIM'

Ayşe-Sinan Engin çifti, kızları Elif Engin’in Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştu. Stajını tamamlayan Elif Engin, resmen avukat oldu.





Anne Ayşe Engin, kızının cübbeli fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı. Altına da " Giydiğin bu cübbeyi hayatın boyunca alnının akıyla taşı inşallah... Yolun açık olsun kızım " notunu düştü.

'CANIMIN YARISI'

Ünlü şarkıcı Bülent Serttaş'ın kızı Miray, liseyi bitirdi. Serttaş, kızını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti.

'Canımın yarısı Miray’ım. Okul hayatında aldığın iftihar, takdir ve onur belgeleri, tüm yaşamın boyunca seninle birlikte olsun kızım! I Love you...'



ABD'DE ÜNİVERSİTE BİTİRDİ

Ünlü şarkıcı Volkan Konak'ın kızı Şimal Konak üniversiteden mezun oldu.

Büyük gurur yaşayan Konak sosyal medya hesabından kızını tebrik etti. Amerika'da Suffolk Üniversitesi'nde eğitim gören Şimal, işletme bölümünü bitirdi. Kızının mezuniyet törenine katılan Konak, duygularını şu sözlerle dile getirdi: Biricik kızım, yolun açık olsun. Alnında taşıdığın cesur uygarlık ışığı rehberin olsun.

MODACI OLDU

Fatih Terim'in küçük kızı Buse, moda dünyasının tanınan isimlerinden biri...

Terim, ABD'nin New York kentinde moda tasarımı üzerine eğitim gördü.

SİYASAL BİLİMLER MEZUNU

Mehmet Ali Erbil'in büyük kızı Sezin Erbil de siyaset konusunda eğitim gördü.

Erbil, Bilkent Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi’sinden mezun oldu.



ABD'DE YÜKSEK LİSANS

Tarık Akan'ın oğlu Barış üregül'ü herkes, babasıyla birlikte kamera karşısına geçtiği Deli Deli Olma filmiyle tanıdı.

Barış Üregül, Bilkent Üniversitesi'nde yazılım mühendisliği okudu. Ardından ABD'ye gidip yüksek lisans yaptı.



LONDRA'DA SAKİN BİR HAYATI VARDI...

Murat Cüreklibaur, usta aktör Cüneyt Arkın'ın büyük oğlu. Yıllar önce henüz küçükken babasıyla birlikte Vatandaş Rıza adlı film için kamera karşısına geçti.

Ama sonra oyunculukla hiç ilgilenmedi. Murat Cüreklibatur, işletme enformatiği okuduktan sonra yüksek lisansını da yazılım sistemleri üzerine yaptı. Arkın Design isimli bir yazılım şirketi kurdu. Eşi ve iki çocuğuyla birlikte Londra’da sakin bir hayat sürerken babasının izinden gitmeye karar verdi ve oyunculuğa başladı.

HAYATI MALTA'DA DEĞİŞTİ

Ediz Hun'un oğlu Burak, yüksek öğrenimini Malta'da tamamladı.

İş hayatına da yine Malta'da atıldı. Büyük bir ABD firmasının pazarlama direktörü oldu.



'ANNESİNİN SOYADINDAN YARARLANIYOR' DEMESİNLER...

Ceren Olcay, ünlü yıldız Zuhal Olcay'ın Zafer Olcay ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı.

"Annesinin soyadından yararlanıyor" denilmesinden çekindiği için edebiyat okudu. Gece Gündüz adlı dizide oynadı. Ama asıl işi tango eğitmenliği.



OYUNCU ANNE BABANIN YÖNETMEN OĞULLARI

Zerrin Tekindor ile Çetin Tekindor'un oğlu Hira Tekindor, Londra'da film yönetmenliği eğitimi gördü.