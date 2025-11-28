Usta oyuncu Zihni Göktay bakımevinde

Haberin Devamı

TÜRK tiyatrosunun usta ismi Zihni Göktay’ın bakımevindeki görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. 79 yaşındaki sanatçı, konakladığı odada Hürriyet’i ağırladı. Odasını kazandığı ödüller, İsmail Hakkı Dümbüllü fotoğrafı ve gazete kupürleriyle süsleyen Göktay, Feneryolu’ndaki evinin kentsel dönüşüme girmesi nedeniyle bakımevine çıktığını söyledi. 15 Mayıs’tan beri bakımevinde olduğunu ifade eden sanatçı “Kentsel dönüşüm çıkınca buraya geldim. Kızım Zeynep ile konuştuk. Geçici bir süre için böyle daha uygun olacağına karar verdik. Feneryolu’ndaki ev yapılana kadar burada kalacağım. Sonrasına karar vereceğiz. Burası bana iyi geldi. Kalmaya devam ederim ama yanımda bir bakıcıya ihtiyacım var. Benim ilaçlarımı takip edecek, ilgilenecek. Evim 3+1 olacak. Kızım ‘Ev bitince gel otur, bir yardımcı tutarız’ dedi. Ev bitince karar vereceğiz” şeklinde konuştu.



8 AY ÖNCE EVDE DÜŞTÜM



8 ay önce evinde kaza geçirdiğini söyleyen Zihni Göktay, “Bundan 7-8 ay önce evde sırt üstü düştüm. O beni biraz yıprattı. Kolumda biraz sıkıntı oldu. Gözümde bir sarı nokta zafiyeti var. Ameliyatla düzelecek bir şey değil. ‘Onunla yaşamayı öğreneceksin’ dediler. Onun dışında çok şükür iyiyim” diye konuştu. Tiyatro oyunlarının devam ettiğini söyleyen Göktay, sahnelerden kopmadığını ifade etti: “Tiyatroya bayılıyorum. Konuk sanatçılığım devam ediyor. ‘Cihat Tamer ile Bir Varmış Bir Yokmuş’ diye programımız var. 60 yıllık birikimlerimizi anlatıyoruz. Tiyatrodan arkadaşlar boş bırakmıyor. Oyun olduğu gün alıyorlar, tekrar bırakıyorlar.” Çalışmayı sevdiğini belirten Göktay, “14 yaşından beri çalışıyorum. İş olmayınca sudan çıkmış balık gibi oluyorum” dedi.

Dizi teklifleri geldiğini söyleyen sanatçı, “Tiyatro her zaman asıl işim. Diziler affedersiniz yozlaştı. Bizimkiler gibi değil. Şimdi kavga dövüş reytingi yükseltiyorlar. En son ‘Ulan İstanbul’u yaptım. İki film yaptım. Vizyona girmediler henüz. Teklifler geliyor ama her şey para değil. Okuduğum senaryoların bana uygun olması gerekiyor. Yoksa kabul etmiyorum, tiyatroma mani oluyor diye” dedi.

Uzun yıllar ’Lüküs Hayat’ operetinde oynayan Zihni Göktay, “Hayat sizin için lüküs mü geçti?” sorusuna “Çok dikenli yollardan geçtim. Çünkü tiyatro bir fedakârlık müessesesidir. Şimdi gençlere bakıyorum burnunda sivilce çıksa 20 günlük rapor alıyorlar. Beni kapıda ambulans bekledi, iğne oldum, çıktım oyuna devam ettim. Annem gece vefat etti, ben saat 15.30’da ‘Lüküs Hayat’ oynadım. Bana ‘neden oynuyorsun’ dediler. Herkesin acısı kendine dedim” diye yanıt verdi. Tiyatro aşığı olduğunu vurgulayan Göktay, sevenlerine ‘tiyatroyu ihmal etmeyin’ diye seslendi: “Tiyatroyu ihmal etmesinler. Çünkü biz montajsız, hilesiz bir meslek yapıyoruz. Bizim işimizin pardonu yok.”

Eşimin kaybı ağır oldu

3 yıl önce eşi Sevinç Göktay’ı kaybeden Zihni Göktay, “Onun kaybı benim için ağır oldu. 46 yıllık tek eşlilik. Eşimi doğru seçtim. Magazine malzeme olacak bir evliliğimiz hiç olmadı. Hep bir aile figürü olduk” diye konuştu.

‘Tarafsız bölge’ izliyorum

Bakımevindeki günlerin güzel geçtiğini anlatan Zihni Göktay, Ahmet Hakan’ın CNN Türk ekranlarında yayınlanan “Tarafsız Bölge” programını yakından takip ettiğini söyledi: “Günde 15-20 sayfa kitap okurum. Televizyonda düzgün bir şey varsa seyrediyorum. Ahmet Hakan’ın Tarafsız Bölge programını takip ediyorum. Geç saatlere kadar devam etse de inatla izliyorum. Bazen 2-3’te bittiği de oluyor. Onun dışında konuşmaları, sosyolojik programları izliyorum. İlaçlarım düzenli takip ediliyor. Haftada 2 gün doktor geliyor, fizik tedavi yapılıyor. Kızımla olsam bunlara vakit ayıramayacak. Kızım da meslekten. Damdan düşenin halinden damdan düşen anlar. Onu da anlıyorum.”