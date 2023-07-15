Usta oyuncu Tanju Tuncel 83 yaşında hayatını kaybetti

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Bir süredir bakımevinde kalan oyuncu 83 yaşındaydı.

Ata Demirer, filmlerinde birlikte rol aldığı Tanju Tuncel'in vefat haberinin ardından Instagram sayfasında mesaj yayınladı:

"Hayatımda tanıdığım en naif, en kendine has insanlardan... Hani kimisi 'ben buradayım!' der, 'bana bakın!' der, 'ben!' der... o hiç öyle değildi. Nur içinde yat Tanju Abla. Filmlerimiz, hatıralarımız baki..."





Tanju Tuncel KİMDİR?

1940 yılında Adana'da doğan oyuncu Tanju Tencel, Akhisar Ortaokulu, Erenköy Kız Lisesi ve İstanbul Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu.

Tiyatroya Gençlik Tiyatrosu'nda başlayan Tuncel, 60 yaş kanunuyla İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda emekli oldu.