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Usta oyuncu Tanju Tuncel 83 yaşında hayatını kaybetti

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#Tanju Tuncel#Oyuncu#Vefat
Usta oyuncu Tanju Tuncel 83 yaşında hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2023 13:11

'Geniş Aile', 'Eyvah Eyvah 2', 'Eyvah Eyvah 3' başta olmak üzere birçok dizi, sinema filmi ve tiyatro oyununda rol alan usta sanatçı Tanju Tuncel hayatını kaybetti.

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Bir süredir bakımevinde kalan oyuncu 83 yaşındaydı.

Ata Demirer, filmlerinde birlikte rol aldığı Tanju Tuncel'in vefat haberinin ardından Instagram sayfasında mesaj yayınladı:

"Hayatımda tanıdığım en naif, en kendine has insanlardan... Hani kimisi 'ben buradayım!' der, 'bana bakın!' der, 'ben!' der... o hiç öyle değildi. Nur içinde yat Tanju Abla. Filmlerimiz, hatıralarımız baki..."

Usta oyuncu Tanju Tuncel 83 yaşında hayatını kaybetti

 Tanju Tuncel KİMDİR?

1940 yılında Adana'da doğan oyuncu Tanju Tencel, Akhisar Ortaokulu, Erenköy Kız Lisesi ve İstanbul Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu.

Tiyatroya Gençlik Tiyatrosu'nda başlayan Tuncel, 60 yaş kanunuyla İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda emekli oldu.

 

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#Tanju Tuncel#Oyuncu#Vefat

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