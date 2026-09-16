Usta oyuncu Salih Güney: Aktör olduğumu ABD’de anladım

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Yeşilçam’dan birçok oyuncunun hayatını kaybettiğini söyleyen Salih Güney, meslektaşlarıyla ilişkilerini anlattı: “Birbirinden önemli, güzel oyuncularımızın çoğu aramızdan ayrıldı. Büyük bir ailedir Yeşilçam. Herkes görüşür birbiriyle. Öyle bir küskünlük, dargınlık hiç olmadı hayatımızda.”

Güney bir tek meslektaşı Kuzey Vargın’a kırgın olduğunu anlattı: “Sinemaya sokan benim Kuzey Vargın’ı. Yönetmen oynatmak istemedi. Memduh (Ün) abi de prodüktör, ‘Salih kimi istiyorsa o oynasın’ dedi. Yani sinemaya sokan benim.” 1972 yılında barda çıkan tartışmada Kuzey Vargın tarafından bıçaklanan Güney sözlerini şöyle sürdürdü: “Dört yerimden bıçakladı. Bileğini yakalamasam delik deşiktim. Bir tek kızgınlığım ona. Ama kin tutmadım, affettim.”

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YEŞİLÇAM’I ÖZLÜYORUM

Salih Güney, Yeşilçam dönemine duyduğu özlemi de anlattı: “Yeşilçam’ın hepsini özlüyorum. Yeşilçam dediğim gibi biraz evvel, biz yokluklar içinde film çektik. Hepimiz birbirimizi çok severdik, paylaşırdık. Sette aramızda herhangi bir küstahlık, hakir görmek olmazdı. Akü taşıdığımız yıllar oldu. Beraber sokaklarda oturup yemekler yedik. Yeşilçam’ın her şeyini özlüyorum.” Salih Güney, Amerikan filmi “Paralı Askerler” filminde gerçek aktörün ne demek olduğunu anladığını da söyledi:

“1970’lerde Amerikalılarla çevirdiğim ‘Paralı Askerler’ (You Can’t Win ‘Em All) filmi vardı. Yüzbaşıyı oynamıştım. Aktörün ne olduğunu Amerikalılarla çalışırken öğrendim. Hepimizin ayrı bir karavanı vardı. Bir de çok büyük para alıyordum. O zaman 10 bin dolar almıştım.”